Actualizan el régimen de embalajes de madera y se agilizan los procesos logísticos internacionales

La nueva resolución del SENASA incorpora controles diferenciados por riesgo, una declaración jurada digital y mayor flexibilidad operativa para importadores y operadores logísticos

Uno de los puntos que más agiliza la logística es la implementación de una declaración jurada obligatoria y electrónica, que debe presentarse antes del ingreso del embalaje al país (Foto: Shutterstock)

La logística internacional incorporó un cambio relevante con la publicación de la Resolución 980/2025 del SENASA, que actualiza el régimen aplicable a embalajes y soportes de madera utilizados en el comercio exterior.

La norma no solo endurece los estándares fitosanitarios, sino que también introduce herramientas que aceleran validaciones y reducen tiempos en operaciones de importación y abastecimiento, un aspecto clave en cadenas que requieren fluidez permanente.

La medida refuerza la obligatoriedad de que cada embalaje de madera se encuentre descortezado, libre de insectos y con tratamiento certificado según NIMF 15, acompañado del sello oficial internacional. Si bien estos requisitos ya eran conocidos por el sector, la resolución los incorpora con mayor precisión y operatividad, facilitando su interpretación y reduciendo demoras por documentación incompleta o inspecciones reiteradas.

Declaración jurada digital: un paso hacia procesos más rápidos

Uno de los puntos que más agiliza la logística es la implementación de una declaración jurada obligatoria y electrónica, que debe presentarse antes del ingreso del embalaje al país. Este cambio desplaza trámites presenciales y permite que los operadores documenten la conformidad técnica de manera anticipada, evitando detenciones innecesarias en zona primaria o durante el despacho.

La incorporación plena al sistema SIG Embalajes permite una trazabilidad más rápida y automática, reduce errores manuales y habilita verificaciones simultáneas entre distintos organismos. Para operadores que manejan volúmenes significativos —como retail, agroindustria o autopartes— esta digitalización representa un avance concreto en términos de velocidad y previsibilidad.

Inspecciones más eficientes según riesgo de origen

La resolución establece una matriz de riesgo que clasifica a los países en tres niveles, lo cual permite asignar controles proporcionales al riesgo fitosanitario real. Para la logística, esto significa que las operaciones procedentes de orígenes con antecedentes favorables pueden enfrentar procesos más ágiles, mientras que aquellas de mayor riesgo serán revisadas con mayor precisión.

Además, los inspectores quedan habilitados para realizar controles en zona primaria aduanera, bodegas del transporte o depósitos finales, otorgando flexibilidad operativa que permite resolver inspecciones sin reprogramar movimientos ni frenar la cadena de abastecimiento.

Para operadores que manejan volúmenes significativos la digitalización establecida representa un avance concreto en términos de velocidad y previsibilidad (Foto: Shutterstock)

Resolución de no conformidades sin frenar la operación

Otro aspecto que mejora el dinamismo del flujo operativo es que, ante una no conformidad, los tratamientos locales autorizados tienen prioridad sobre medidas más drásticas como reexpedición o destrucción. Esto permite solucionar desvíos dentro del país, evitando interrupciones en la entrega final, costos de reprocesos en origen o desvíos no planificados.

Al adoptar esta lógica de corrección inmediata, la autoridad facilita que los operadores mantengan la continuidad de sus procesos logísticos, incluso cuando aparecen desvíos en embalajes secundarios o pallets reutilizables.

Impacto directo en cadenas de abastecimiento

Los cambios introducidos por la resolución fortalecen la agilidad operativa en toda la cadena:

  • Los importadores pueden anticipar documentación y reducir tiempos de inmovilización.
  • Los forwarders y despachantes ganan precisión y velocidad en la verificación previa al embarque.
  • Los depósitos y centros logísticos obtienen mayor flexibilidad para coordinar inspecciones sin afectar flujos internos.
  • El transporte internacional reduce la incertidumbre asociada a inspecciones imprevisibles o requisitos documentales inconsistentes.

En conjunto, la resolución contribuye a una logística más ágil, trazable y previsible, alineada con estándares internacionales y con la dinámica que demanda el comercio exterior actual.

Con esta actualización, el SENASA refuerza no solo la protección fitosanitaria, sino también la eficiencia operativa de un componente muchas veces subestimado pero clave en la competitividad de las cadenas globales: los embalajes de madera que acompañan millones de toneladas de mercadería cada año.

