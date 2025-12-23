Movant LogComex

El comercio internacional impulsa nuevos empleos logísticos en América Latina

Un informe del Banco Mundial muestra que el crecimiento del comercio global mejora ingresos y formalización del empleo en regiones exportadoras, asociado a la logística, la coordinación operativa y la gestión internacional

Guardar
El informe también advierte que
El informe también advierte que este proceso convive con limitaciones estructurales que siguen condicionando la generación de puestos de trabajo de mayor calidad (Foto: Shutterstock)

El empleo vinculado a la logística y al comercio exterior comienza a mostrar señales de transformación en América Latina y el Caribe, impulsado por el crecimiento de las exportaciones, la reconfiguración de las cadenas globales y el avance del nearshoring.

Un reciente informe del Banco Mundial analiza cómo los cambios en el comercio global están teniendo efectos concretos en los mercados laborales de la región, especialmente en territorios con mayor exposición a la actividad exportadora.

Allí, los resultados muestran mejoras en ingresos, formalización y demanda de perfiles semicalificados, un fenómeno estrechamente ligado al funcionamiento de las cadenas logísticas. Sin embargo, este proceso convive con limitaciones estructurales que siguen condicionando la generación de puestos de trabajo de mayor calidad.

Más exportaciones, más empleo asociado a la logística

El estudio señala que los territorios más integrados al comercio internacional registraron un aumento significativo del ingreso laboral total y una expansión del empleo formal, con especial impacto en trabajadores semicalificados. Este dato resulta clave para el ecosistema logístico, donde la operación diaria requiere personal técnico, administrativo y de coordinación.

La mejora en los indicadores laborales no se limita a los sectores estrictamente industriales. El informe destaca también efectos indirectos positivos en los servicios, una categoría que incluye actividades logísticas, de almacenamiento, distribución y gestión del comercio exterior. En conjunto, estos resultados refuerzan la idea de que el comercio internacional también actúa como motor de empleo.

La falta de trabajadores calificados,
La falta de trabajadores calificados, las brechas en habilidades técnicas y la escasa formación en gestión siguen siendo obstáculos para que las empresas escalen (Foto: Shutterstock)

Nearshoring y relocalización de la mano de obra

Otro de los puntos relevantes del informe es el impacto del nearshoring en la dinámica laboral. La relocalización de procesos productivos más cerca de los mercados de consumo está generando oportunidades concentradas en determinadas regiones, particularmente aquellas que cuentan con infraestructura y conectividad.

En estos territorios, el Banco Mundial observa una mayor atracción de trabajadores en edad laboral y una reducción de las presiones migratorias hacia el exterior. La logística cumple aquí un rol central: sin nodos de transporte eficientes y servicios asociados, el potencial del nearshoring difícilmente se traduzca en empleo sostenible.

Digitalización y nuevos perfiles laborales

El avance del comercio electrónico en América Latina aparece como otro factor clave en la transformación del empleo. La región cuenta con cientos de miles de tiendas activas en plataformas digitales, con fuerte participación de jóvenes y mujeres, ampliando el universo de actividades vinculadas al comercio exterior.

Si bien muchas de estas iniciativas comienzan a pequeña escala, el informe remarca que su crecimiento depende de la capacidad de integrarse a sistemas logísticos eficientes. Esto abre espacio para nuevos perfiles laborales vinculados a planificación, coordinación operativa y uso de tecnología aplicada a la gestión diaria.

El límite del capital humano

A pesar de las oportunidades, el documento advierte que la creación de empleo de calidad enfrenta restricciones importantes. La falta de trabajadores calificados, las brechas en habilidades técnicas y la escasa formación en gestión siguen siendo obstáculos para que las empresas escalen.

En el caso de la logística y el comercio exterior, estas limitaciones se traducen en dificultades para cubrir roles vinculados a planificación, tecnología aplicada y coordinación internacional. Sin inversión sostenida en capacitación, los beneficios del comercio global tienden a diluirse en el tiempo.

Un desafío estratégico para la región

El Banco Mundial concluye que América Latina y el Caribe tienen una oportunidad concreta de vincular comercio, logística y empleo de manera más virtuosa, pero advierte que esto requiere políticas orientadas a fortalecer la formación laboral y la infraestructura.

En un contexto de cadenas de suministro más fragmentadas y exigentes, el empleo logístico emerge como un componente estratégico para la competitividad regional. La capacidad de formar talento y acompañar el crecimiento del comercio exterior será determinante para convertir estas oportunidades en desarrollo sostenido.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorEmpleoLatinoamérica

Últimas Noticias

Ser despachante en Córdoba: logística, desregulación y el rol ampliado del comercio exterior

Gabriel Marengo, despachante de aduana, detalla la operatoria desde su provincia y cómo la desregulación agiliza importaciones y exportaciones en un país geográficamente distante

Ser despachante en Córdoba: logística,

Un nuevo nodo logístico en el Caribe colombiano redefine la gestión de las cadenas de abastecimiento

Con infraestructura física y digital integrada desde su diseño, la terminal busca redefinir la gestión portuaria y la coordinación de la cadena logística

Un nuevo nodo logístico en

Derribando mitos aduaneros: la importancia de planificar un proceso de importación

Mauro Lo Riggio, director de una empresa de despacho aduanero, explica por qué la anticipación documental, el análisis de mercaderías sensibles y la planificación previa evitan demoras en aduana

Derribando mitos aduaneros: la importancia

El Gobierno oficializó el llamado a licitación para concesionar la Vía Navegable Troncal

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación formalizó el nuevo proceso licitatorio para la VNT, tras una revisión técnica, ambiental y participativa que redefinió el esquema concesional

El Gobierno oficializó el llamado

Abastecimiento, previsibilidad y riesgo: ordenar un rompecabezas que cambia todo el tiempo

La complejidad del comercio internacional redefine la planificación del abastecimiento, con más variables, mayor exposición al riesgo y la necesidad de anticiparse para sostener la operación

Abastecimiento, previsibilidad y riesgo: ordenar
DEPORTES
Las vacaciones de los jugadores

Las vacaciones de los jugadores de Boca Juniors: de la figura que viajó a Finlandia al particular desayuno flotante

Furor en EEUU por “Lady Shaq”, la sensación del básquet que anotó 148 puntos en los últimos 4 partidos

Los 50 equipos más valiosos del planeta: los únicos cuatro clubes de fútbol y las dos escuderías en el listado

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

TELESHOW
Evangelina Anderson sorprendió al jurado

Evangelina Anderson sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity con su primera profesión: “Disfruté mucho”

El conmovedor reencuentro de Rocío Marengo con su hijo previo a la Navidad: la tierna foto

Laura Esquivel habló del duro diagnóstico que recibió cuando se quedó sin voz: “¿Qué hice mal?"

La escapada romántica de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich entre rumores de reconciliación: “El silencio habla”

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

INFOBAE AMÉRICA

¿Un novio que en realidad

¿Un novio que en realidad es una Inteligencia Artificial? La novela que ya pensó eso (y más)

Los legisladores de EEUU instaron al Pentágono a añadir a DeepSeek y Xiaomi a la lista de empresas que ayudan al ejército chino

La paradoja china: robots de última generación en una economía que se desmorona

El bestseller David Walliams expulsado de HarperCollins tras una serie de denuncias por “comportamiento inapropiado”

Edmand Lara arremete contra Rodrigo Paz: dice que “no vale ni un peso” e insulta a sus ministros