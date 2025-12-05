Los costos logísticos sin transporte crecieron 1,26% y consolidan una suba anual cercana al 29%

Durante noviembre, uno de los factores determinantes fue la entrada en vigencia del tercer tramo del acuerdo paritario, que continúa siendo uno de los motores centrales de la recomposición interna del sector (Foto: Shutterstock)

El Índice de Costos Logísticos Nacionales, elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), con apoyo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), registró en noviembre un incremento de 1,26% en la medición que excluye los costos de transporte, una de las variaciones más observadas por los operadores para evaluar la presión real sobre sus estructuras internas.

Con este desempeño, la serie acumula en el año una suba de 28,74%, lo que confirma un ciclo sostenido de actualización de insumos esenciales para las actividades de almacenamiento, manipulación, distribución urbana y servicios complementarios.

En ese contexto, la medición sin transporte permite distinguir la evolución de los componentes que se mueven al margen del combustible, las reparaciones vehiculares o la dinámica del material rodante, y que muchas veces explican parte de la competitividad o tensión financiera de los operadores logísticos.

Durante noviembre, uno de los factores determinantes fue la entrada en vigencia del tercer tramo del acuerdo paritario, que continúa siendo uno de los motores centrales de la recomposición interna del sector. La mano de obra mantiene un peso significativo dentro de la estructura operativa y su actualización impacta transversalmente en tareas de almacenamiento, preparación de pedidos, control de inventarios y servicios vinculados.

Los costos en detalle

Entre los insumos que mostraron variaciones más marcadas se destacó el pallet, con un aumento del 17,76%, que lo devuelve a rangos similares a los observados a comienzos de 2025. Este insumo, clave para la estandarización de cargas y la eficiencia en depósitos, suele anticipar movimientos más amplios en la cadena de abastecimiento.

Otros incrementos relevantes se dieron en alquileres (4%), un rubro estrechamente ligado a la disponibilidad y costos de infraestructura; film stretch (3,05%), insumo de uso constante en la preparación y protección de mercadería; comunicaciones (2,22%), que refleja el costo creciente de conectividad y servicios tecnológicos; e IPIM (1,08%), indicador que funciona como referencia para múltiples contratos y ajustes sectoriales.

Aunque el foco central estuvo en la medición sin transporte, el índice que incluye los costos vinculados al movimiento vehicular también arrojó señales que ayudan a completar el panorama. La variación de 2,64% mensual en el indicador con transporte estuvo impulsada por el aumento del combustible (7,34%), que sigue siendo el componente más volátil de la estructura; por el incremento de reparaciones (1,95%) y gastos generales (1,80%); y por movimientos más moderados en seguros (1,09%), material rodante (1,08%) y neumáticos (1,03%). En contraste, el costo financiero registró su primera baja desde febrero, con una variación de -7,41%, ofreciendo un alivio limitado tras varios meses de crecimiento acumulado.

La evolución de los indicadores de distribución urbana mostró incrementos más contenidos, aunque todavía en línea con la tendencia anual: 1,54% en el servicio con acompañante y 1,75% en el servicio sin acompañante, ambos con acumulados cercanos al 28% desde enero. Este segmento, que suele operar bajo dinámicas más sensibles a la demanda local, continúa reflejando un ajuste progresivo de sus costos operativos.

Como cada mes, CEDOL subrayó que las variaciones informadas surgen de costos medibles, transparentes y de uso público, excluyendo improductividades asociadas a factores externos como demoras, clima, congestión o ineficiencias operativas ajenas a los operadores. El objetivo principal del índice es ofrecer una lectura clara y estandarizada de la evolución de los insumos logísticos esenciales, permitiendo que el sector disponga de una referencia técnica para evaluar desvíos, planificar contratos y anticipar tensiones futuras.

Con noviembre como antesala del cierre anual, la dinámica de los costos sin transporte reafirma su papel como termómetro de las presiones estructurales del sector logístico. Aunque su volatilidad es menor que la del transporte, sus incrementos sostenidos muestran que bodegas, centros de distribución y operaciones de almacenaje atraviesan un proceso permanente de actualización que condiciona tanto la competitividad como la planificación operativa de cara a 2026.