Movant LogComex

2026: feliz desafío nuevo

El nuevo año llega con preguntas y posibilidades que todavía no tienen forma. Tal vez el punto sea movernos con más perspectiva, leer mejor el contexto y sostener dirección aun en movimiento

Guardar
En un entorno donde la
En un entorno donde la precisión es clave y las reglas cambian casi a diario, la tecnología avanzó, pero el diferencial siguió estando en el criterio humano (Ilustración: Movant Connection)

El 2025 fue un año atravesado por la tecnología, pero centrado en las personas. Mientras la inteligencia artificial aceleró procesos, automatizó tareas y reconfiguró modelos de negocio, la verdadera conversación giró en torno a cómo gestionar el cambio desde lo humano.

Incluso en sectores fuertemente tecnologizados como la logística y el comercio exterior, el 2025 evidenció que el mayor desafío no fue incorporar herramientas, sino gestionar personas en movimiento, acompañar la adaptación y mantener el propósito frente al cambio constante.

En un entorno donde la precisión es clave y las reglas cambian casi a diario, la tecnología avanzó, pero el diferencial siguió estando en el criterio humano.

Detrás de cada decisión automatizada sigue habiendo alguien que interpreta, decide y asume las consecuencias.

Una cuestión de perspectiva

Los propios especialistas en inteligencia artificial reconocen que no pueden predecir hacia dónde nos llevará esta revolución, y eso dice mucho.

Estamos frente a un cambio que pone en jaque los tiempos históricos de las profesiones.

En la Edad Media, el herrero o el copista eran pilares del sistema productivo. En la modernidad, lo fueron el operario, el mecanógrafo, el telefonista.

Hoy, profesiones que parecían inamovibles —analistas, traductores, diseñadores, incluso programadores— podrían transformarse profundamente o desaparecer en cuestión de años.

Lo que antes llevaba décadas, ahora ocurre en ciclos cada vez más cortos.

Por eso, más que temerle a la tecnología, el desafío es aprender a evolucionar con ella, y hacerlo con la conciencia de que lo que nos mantiene vigentes no es el conocimiento técnico, sino nuestra capacidad de adaptarlo.

La tecnología avanza, pero también
La tecnología avanza, pero también desacomoda. Acelera, pero exige redefinir lo aprendido. El cambio ya no llega en ciclos, es el ciclo (Ilustración: Movant Connection)

La gestión en tiempos que no se detienen

El 2025 volvió a demostrar que ningún sector está a salvo del cambio.

Incluso las compañías que lideran la innovación tecnológica atraviesan transformaciones profundas que las obligan a repensar su estructura y su rumbo.

El reciente recorte de 14.000 puestos corporativos en uno de los gigantes tecnológicos globales fue una señal clara, ni siquiera quienes están en la frontera del desarrollo digital pueden sostener un modelo estable por mucho tiempo.

La tecnología avanza, pero también desacomoda. Acelera, pero exige redefinir lo aprendido. El cambio ya no llega en ciclos, es el ciclo.

Y su dinámica nos acompañará de ahora en más, desafiando nuestra capacidad de leer el contexto, de entender las nuevas reglas y de encontrar sentido en medio de la velocidad.

El 2025 fue testigo de ese punto de inflexión.

El 2026 nos invita a asumir que lo que está por venir no es una nueva era de estabilidad, sino una etapa en la que la transformación continua será parte del paisaje.

Entenderlo no es resignarse al cambio, es empezar a convivir con él con mayor conciencia y dirección.

Entre la incertidumbre y la oportunidad

Cada fin de año trae la tentación de buscar certezas, pero el 2025 nos recordó que la estabilidad ya no es el punto de llegada.

Vivimos un tiempo donde la incertidumbre convive con la posibilidad, y donde el cambio dejó de ser excepción para volverse método.

El mundo atraviesa tensiones comerciales y conflictos geopolíticos que reconfiguran todo.

A eso se suman los efectos del cambio climático, cada vez más visibles en las operaciones globales.

El desafío no está en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a moverse dentro de ella.

En esa zona donde nada está del todo claro suelen aparecer las mejores ideas, los nuevos liderazgos y las transformaciones más genuinas.

El 2026 será un año para quienes sepan leer esa ambigüedad como terreno fértil, no como amenaza.

!Feliz desafío 2026 para todos!

Temas Relacionados

LogísticaComercio Exterior2026

Últimas Noticias

El transporte europeo de envíos de alto riesgo entra en una fase de mayor control

Actualizaciones normativas introducen nuevos criterios técnicos, reglas para entregas minoristas y lineamientos para vehículos eléctricos, en un escenario cambiante de toda la cadena de transporte

El transporte europeo de envíos

Del campo al mate: la cadena logística que sostiene a la infusión más emblemática del país

En el Día Nacional del Mate, la yerba revela un entramado complejo que abastece al país todos los días y sostiene una industria que hoy crece, exporta y conquista nuevos mercados

Del campo al mate: la

La logística de acercar productores a mercados redefine el rendimiento agrícola en la región

Un informe del BID revela que la capacidad de conectar producción con centros de consumo explica gran parte de la productividad regional, con mejoras de hasta 30% cuando se optimizan los flujos logísticos

La logística de acercar productores

Un salto logístico en marcha: África potencia corredores y atrae inversión internacional

Con inversiones crecientes, obras multimodales y nuevos nodos de conexión, África refuerza su infraestructura estratégica y se posiciona como un actor cada vez más relevante para el comercio internacional

Un salto logístico en marcha:

Gemelos digitales: una herramienta logística que anticipa riesgos y acelera decisiones

La tecnología de simulación predictiva gana terreno y permite analizar escenarios, optimizar flujos y tomar decisiones más precisas para una cadena cada vez más exigente

Gemelos digitales: una herramienta logística
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del triunfo de Boca ante Argentinos Juniors: del llamado de Riquelme para felicitar a un jugador al termómetro de los hinchas

“Es momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay”: la declaración de un tenista que sorprendió al mundo del deporte

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

El DT y los jugadores de Argentinos criticaron a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay incautó 400 kilos de

Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Dólar en Uruguay en su menor valor en un año y medio: industriales advierten por baja rentabilidad y ajustes

Más de 21 millones de personas viven con VIH en África subsahariana en plena crisis de financiación

El vaquero que inspiró a John Wayne y salvó al Longhorn: la leyenda de Milby Butler

Villancicos victorianos: el origen secreto de las canciones navideñas