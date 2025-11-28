Récord global en carga aérea, con Latinoamérica a contramano de la tendencia

Las aerolíneas latinoamericanas registraron en octubre una caída del 2,7% en la demanda de carga aérea, el peor desempeño junto con Norteamérica (Imagen: Shutterstock)

La demanda mundial de transporte aéreo de carga volvió a sorprender en octubre: los volúmenes, medidos en toneladas-kilómetro de carga (CTK), aumentaron un 4,1% interanual, alcanzando un máximo histórico y encadenando ocho meses consecutivos de crecimiento.

La capacidad (ACTK) también se expandió, con un incremento del 5,1%, en un momento clave para la temporada alta del cuarto trimestre, cuando el avión se vuelve decisivo para envíos urgentes, comercio electrónico y reposición de inventarios.

Los datos surgen del último informe de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) sobre los mercados mundiales de carga aérea, que también marca un incremento del 4,8% en la demanda de operaciones internacionales y una suba del 6,4% en la capacidad internacional. Según el organismo, el sector entra a la temporada pico con volúmenes récord y un mapa de rutas en plena transformación.

Latinoamérica: señales de alerta en plena temporada alta

En este contexto favorable a nivel global, Latinoamérica queda entre las regiones que más preocupan. De acuerdo con IATA, las aerolíneas latinoamericanas registraron en octubre una caída del 2,7% en la demanda de carga aérea, el peor desempeño junto con Norteamérica. La capacidad, sin embargo, aumentó un 2,8% interanual, lo que se traduce en el mayor deterioro del factor de carga entre todas las regiones.

Para la logística regional, esto implica un escenario complejo:

más espacio disponible en bodega sin una demanda equivalente,

mayor presión sobre tarifas y márgenes,

y la necesidad de ajustar redes y frecuencias para no sobredimensionar la oferta.

En un cuarto trimestre históricamente intenso, el retroceso de volúmenes obliga a exportadores, importadores y operadores de carga de la región a revisar estrategias: elegir mejor los hubs de conexión, combinar transporte aéreo con otros modos y anticipar negociaciones de capacidad en los corredores más activos.

La ruta Europa–Asia fue la de mejor desempeño en octubre, con un aumento de demanda de dos dígitos, seguida por las rutas Oriente Medio–Asia, África–Asia y el tráfico intrarregional asiático (Foto: Shutterstock)

Un ciclo expansivo apoyado en la actividad industrial

El récord de demanda global se apoya en un entorno productivo que empieza a mostrar más dinamismo. Según el informe de IATA, en septiembre el comercio mundial de bienes creció alrededor de un 3% interanual, mientras que la producción industrial global avanzó un 3,7%, su ritmo más rápido desde marzo de 2025 y la lectura mensual más sólida desde fines de 2022.

Los indicadores adelantados acompañan parcialmente esta mejora. El índice PMI manufacturero global subió por tercer mes consecutivo hasta 51,45 puntos, señal de expansión. Sin embargo, los nuevos pedidos de exportación se ubicaron en 48,31 puntos, todavía por debajo del umbral de 50, reflejando cautela frente a la incertidumbre arancelaria y a un comercio exterior que no termina de consolidar su recuperación.

A esto se suma la presión de los costos energéticos. IATA advierte que, a pesar de la baja del crudo, el precio del combustible para aviones aumentó un 2,5% en octubre y el diferencial con el Brent casi se duplicó frente al año pasado. Al mismo tiempo, los rendimientos de carga cayeron por sexto mes consecutivo, un 4,7% interanual, en un mercado donde la capacidad crece más rápido que la demanda.

Ganadores y perdedores en los corredores aéreos

El informe de IATA muestra que el patrón de crecimiento por rutas comerciales se está reacomodando. La ruta Asia–Norteamérica extendió a seis meses su ciclo de contracción, mientras que el tráfico dentro de Asia, entre Europa y Asia, y entre Oriente Medio y Europa registró crecimientos de dos dígitos o cercanos a ese nivel.

La ruta Europa–Asia fue la de mejor desempeño en octubre, con un aumento de demanda de dos dígitos, seguida por las rutas Oriente Medio–Asia, África–Asia y el tráfico intrarregional asiático. La ruta Europa–Norteamérica mostró un crecimiento más moderado pero positivo, mientras que Europa–Oriente Medio se mantuvo prácticamente estable.

Este corrimiento de los flujos hacia Eurasia y Asia confirma que la carga aérea está funcionando como herramienta para que las cadenas de suministro se adapten al impacto de los aranceles estadounidenses y a la reconfiguración de las relaciones comerciales, tal como subraya IATA en su análisis.

Un mapa regional con fuertes contrastes

Más allá del caso latinoamericano, el resto de las regiones muestra un desempeño dispar:

África lideró el crecimiento, con un aumento del 16,6% en la demanda y un 20% en la capacidad.

Asia-Pacífico registró un avance del 8,3% en volúmenes, con la capacidad acompañando el crecimiento.

Europa mostró un incremento del 4,3% tanto en demanda como en capacidad, sosteniendo factores de carga elevados.

Oriente Medio creció un 5,7% en demanda, aunque con una expansión de capacidad del 10%, lo que moderó los niveles de ocupación.

Norteamérica, al igual que Latinoamérica, experimentó una caída del 2,7% en la demanda, con una capacidad casi estancada (+0,1%).

La lectura de IATA es clara: mientras algunas regiones capitalizan el nuevo mapa de rutas y flujos, otras atraviesan un periodo de ajuste que tensiona costos y obliga a repensar estrategias.

Capacidad, bodegas y decisiones logísticas

El informe también muestra cambios en la gestión de la capacidad de carga. La bodega de los aviones de pasajeros gana peso en el total de oferta internacional y ya explica más de la mitad de la capacidad disponible, con crecimientos fuertes en rutas como Norteamérica–Asia, Europa–Asia y dentro de Asia.

En paralelo, los cargueros puros pierden participación en algunos corredores y se redirigen hacia rutas con mayor demanda, como Europa–Asia y Europa–Norteamérica.

Para las cadenas de suministro de Latinoamérica y del resto del mundo, esto se traduce en varios desafíos operativos:

planificar con mayor precisión la disponibilidad de espacio en rutas críticas;

combinar capacidad en bodega y cargueros según tipo de carga, valor y urgencia;

y anticipar posibles tensiones tarifarias en los corredores donde la demanda siga expandiéndose.

En síntesis, el transporte aéreo de carga cierra el año con volúmenes récord según IATA, pero con una geografía de ganadores y perdedores muy marcada. Para Latinoamérica, el reto es doble: aprovechar los corredores que crecen y, al mismo tiempo, evitar que la brecha entre capacidad y demanda erosione la competitividad logística de la región de cara a 2026.