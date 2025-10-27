Movant LogComex

La minería redefine su logística ante la nueva geopolítica de los minerales críticos

Los desafíos en el acceso a tierras raras y minerales estratégicos reconfiguran la cadena de suministro global. La minería busca integración, datos y resiliencia para garantizar continuidad

Un informe advierte que la volatilidad y la fragmentación del comercio internacional impactan directamente en la eficiencia de la logística minera (Foto: Shutterstock)

El sector minero atraviesa una transformación estructural que redefine no solo la extracción, sino también la forma en que los minerales se transportan, procesan y exportan. En un contexto marcado por tensiones comerciales y rivalidades estratégicas, los minerales críticos —como las tierras raras, el litio o el cobre— se han convertido en el nuevo eje de poder económico global.

Un informe reciente sobre los riesgos y oportunidades del sector advierte que la complejidad logística está ganando protagonismo frente a los desafíos tradicionales, impulsada por la fragmentación de las cadenas de suministro, la volatilidad geopolítica y las nuevas exigencias ambientales.

A medida que los yacimientos se vuelven más profundos, los recursos más dispersos y los controles más estrictos, las compañías deben redefinir la forma de mover materiales estratégicos, equipos y suministros en escenarios cada vez más inciertos.

Estados Unidos busca independencia de China con acuerdos estratégicos

En este marco, Estados Unidos ha dado un paso clave para diversificar su acceso a las tierras raras, al firmar un acuerdo con Malasia que le garantiza la libre importación de minerales críticos sin cuotas ni prohibiciones. El pacto, firmado durante la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, también contempla licencias para que empresas estadounidenses participen directamente en el desarrollo del sector minero malasio.

Según el documento oficial, el acuerdo busca que la inversión bilateral en minerales críticos sea “lo más libre y resistente posible”, en línea con la estrategia de Washington de reducir su dependencia del suministro chino.

La medida se suma al acuerdo previo con Australia, país que posee una de las mayores reservas mundiales de tierras raras, y a nuevos convenios de cooperación con Tailandia y Camboya para fortalecer la expansión de las cadenas de suministro regionales. Esta red de alianzas consolida una nueva arquitectura logística impulsada por EE.UU., con el objetivo de garantizar el flujo de minerales esenciales para sectores como defensa, energía y tecnología.

Europa y China, en una pulseada por los flujos de exportación

En paralelo, la Unión Europea y China mantienen un diálogo diplomático para resolver el conflicto generado por los controles chinos a la exportación de tierras raras, vigentes desde abril. Bruselas considera que las restricciones “causan un problema global” y afectan la continuidad de la producción industrial europea.

El comisario de Comercio europeo, Maros Sefcovic, inició una ronda de reuniones con su par chino para intentar destrabar unas 2.000 solicitudes de exportación pendientes, que han generado retrasos en la cadena de valor de sectores estratégicos como los chips, las energías renovables y la electromovilidad. Si bien ambas partes expresaron su voluntad de “evitar una escalada”, el bloqueo comercial deja en evidencia la vulnerabilidad logística del bloque europeo ante la concentración del mercado en Asia y la influencia indirecta de Estados Unidos en el conflicto.

La inteligencia artificial y la analítica predictiva lideran la inversión del sector, con aplicaciones orientadas a anticipar fallas, optimizar la rotación de inventarios y reducir imprevistos logísticos (Foto: Shutterstock)

La logística minera frente a la volatilidad global

El informe advierte que la volatilidad y la fragmentación del comercio internacional impactan directamente en la eficiencia de la logística minera. Las rutas son más largas, los costos se incrementan y los tiempos de transporte se vuelven imprevisibles.

Las empresas que logren diversificar modos, rutas y fuentes de abastecimiento serán las que mantengan la continuidad en este escenario. La regionalización de operaciones —acercando extracción, procesamiento y consumo— aparece como una respuesta cada vez más adoptada, junto con alianzas con operadores intermodales y centros logísticos cercanos a las zonas mineras.

Digitalización, trazabilidad e integración vertical

En este contexto, la tecnología se consolida como el principal factor de resiliencia. La inteligencia artificial y la analítica predictiva lideran la inversión del sector, con aplicaciones orientadas a anticipar fallas, optimizar la rotación de inventarios y reducir imprevistos logísticos.

Sin embargo, la digitalización todavía se implementa de manera fragmentada. El desafío pasa por construir una infraestructura digital unificada que conecte todos los eslabones de la cadena, desde la extracción hasta la exportación, para garantizar trazabilidad y agilidad operativa.

Al mismo tiempo, la integración vertical gana terreno: cada vez más compañías buscan procesar y refinar localmente los minerales, disminuir la dependencia de intermediarios y reducir la huella de transporte. Este enfoque favorece la aparición de cadenas de valor más cortas y sostenibles, impulsadas por la cooperación regional y la inversión en infraestructura compartida.

Un nuevo mapa global de abastecimiento

La disputa por el control de los minerales críticos marca el inicio de una nueva era geopolítica. La logística minera, antes invisible, se convierte en el sistema nervioso que sostiene la competitividad y la soberanía industrial de los países.

En este tablero, América Latina —con reservas estratégicas de litio, cobre y tierras raras— enfrenta el desafío de aprovechar su posición geográfica y su potencial logístico para integrarse al nuevo mapa de abastecimiento global, sin quedar relegada a un rol exclusivamente extractivo.

El futuro del sector dependerá de la capacidad de los países y empresas para adaptarse a un comercio cada vez más interdependiente, donde la logística, la tecnología y la cooperación serán los verdaderos minerales críticos del siglo XXI.

