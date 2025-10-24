Movant LogComex

Simplifican el sistema de licencias profesionales para agilizar el transporte de carga

La ANSV reformuló el régimen interjurisdiccional de licencias profesionales. La medida apunta a simplificar trámites, descentralizar procesos y garantizar la disponibilidad de conductores habilitados

Guardar
Con la nueva disposición, la
Con la nueva disposición, la ANSV reconoce la necesidad de revisar integralmente el enfoque normativo, equilibrando la formación continua con la eficiencia operativa (Imagen: Shutterstock)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aprobó una nueva disposición que modifica la normativa vigente sobre la emisión y renovación de licencias nacionales de conducir para choferes profesionales. El objetivo central es ajustar el sistema a las necesidades reales del transporte de carga y pasajeros, reduciendo los tiempos administrativos y los costos operativos derivados del esquema anterior.

La medida, oficializada mediante la Disposición 219/2025, introduce cambios en la reglamentación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y revisa el régimen interjurisdiccional para las licencias clases C, D y E, que habilitan la conducción de vehículos destinados al transporte de cargas y de pasajeros. Estas categorías son esenciales para el funcionamiento de la logística nacional, dado que permiten la circulación de camiones, colectivos y unidades de gran porte entre distintas provincias.

El nuevo esquema se inscribe en la línea de los Decretos 195/2024 y 196/2025, que promueven la simplificación de procesos y la descentralización de la gestión pública. En este marco, la ANSV busca optimizar los procedimientos de otorgamiento y renovación de licencias profesionales, sin perder trazabilidad ni estándares de seguridad vial.

Un sistema más ágil y adaptado a la realidad del transporte

La resolución se dicta luego de que la implementación de la reforma anterior —establecida en marzo a través de la Disposición 54/2025— generara múltiples dificultades operativas y logísticas en varias jurisdicciones. Aquella normativa había incorporado instancias de capacitación obligatoria, el uso de simuladores y prácticas en circuitos cerrados, además de integrar las licencias profesionales al sistema nacional.

Sin embargo, la aplicación práctica reveló demoras en los turnos, saturación en los centros de emisión y mayores costos para los conductores, especialmente para quienes contaban con experiencia comprobada. En algunos casos, las exigencias de cursado y prácticas se volvieron poco proporcionales en relación con los riesgos reales de la actividad.

Con la nueva disposición, la ANSV reconoce la necesidad de revisar integralmente el enfoque normativo, equilibrando la formación continua con la eficiencia operativa. El texto oficial aclara que el objetivo es mantener los principios de calidad y trazabilidad, pero dentro de un marco más flexible y accesible, acorde a las capacidades del sistema y a las demandas del sector del transporte.

En contextos donde la disponibilidad
En contextos donde la disponibilidad de recursos humanos calificados es clave, la flexibilidad en los procesos de habilitación puede contribuir a reducir los tiempos de inactividad de las flotas y a mejorar la productividad del sector (Imagen: Shutterstock)

Impacto directo en la logística nacional

El transporte de cargas en Argentina depende en gran medida de la disponibilidad de choferes habilitados para operar en rutas interprovinciales. Cualquier demora o traba en la renovación de licencias repercute de manera directa en la planificación logística, los cronogramas de entrega y la movilidad de insumos y productos.

En los últimos años, el sector ya había manifestado la necesidad de contar con procesos más ágiles y previsibles en la habilitación de conductores, especialmente ante la creciente demanda de transporte vinculada al comercio exterior, la producción agroindustrial y las operaciones del e-commerce.

La revisión normativa también tiene un componente estratégico: garantizar la continuidad operativa de la cadena de suministro nacional. En contextos donde la disponibilidad de recursos humanos calificados es clave, la flexibilidad en los procesos de habilitación puede contribuir a reducir los tiempos de inactividad de las flotas y a mejorar la productividad del sector.

Capacitación y digitalización en un nuevo marco

La ANSV mantiene dentro del esquema los principios de formación y actualización permanente, pero apunta a hacerlo bajo un modelo más eficiente y segmentado. Se prevé que los cursos de formación continua se ajusten a las realidades de cada tipo de licencia y que los procesos de inscripción, certificación y control se integren a plataformas digitales unificadas.

De esta manera, se busca que los conductores profesionales con trayectoria comprobada no deban repetir prácticas o instancias formativas que ya dominan, priorizando capacitaciones vinculadas a nuevas tecnologías, normativa actualizada y seguridad vial aplicada.

La implementación progresiva del nuevo régimen permitirá además una mayor coordinación entre provincias y municipios, fortaleciendo la interoperabilidad de los registros y la transparencia en los procedimientos.

Hacia una gestión más eficiente y federal

La Disposición 219/2025 sustituye los anexos de la regulación anterior y da paso a un nuevo esquema administrativo con foco en la simplificación, la descentralización y la mejora de la atención ciudadana. Al mismo tiempo, consolida la responsabilidad de la ANSV como autoridad nacional de aplicación, encargada de homologar centros de emisión, certificar instructores y administrar el registro nacional de licencias.

Con esta medida, el organismo busca alinear la seguridad vial con la eficiencia logística, entendiendo que un sistema más ágil y coherente no solo beneficia a los conductores, sino también a toda la red de transporte y distribución del país. La actualización normativa marca así un paso más hacia una gestión moderna y federal del transporte profesional en Argentina.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorTransporteConductores Profesionales

Últimas Noticias

La precisión logística detrás del golpe al Louvre que desconcertó a las autoridades

En pocos minutos, delincuentes ejecutaron un operativo milimétrico en el museo más visitado del mundo. La logística del crimen y la red que oculta las piezas revelan un sistema tan sofisticado como invisible

La precisión logística detrás del

Logística pesada: maniobras, abastecimiento y desafíos locales

Nicolás García Verón, analista de cadena logística en una empresa dedicada a la fabricación de bombas centrífugas, describe los retos de mover piezas críticas, abastecer eficientemente y operar en un contexto desafiante

Logística pesada: maniobras, abastecimiento y

La OMA lanza un marco para sincronizar la documentación de origen y reducir tiempos logísticos

La iniciativa promete acortar plazos, simplificar gestiones y ofrecer mayor previsibilidad a exportadores e importadores, impulsando la competitividad de las empresas en mercados internacionales

La OMA lanza un marco

El reto de importar y exportar alimentos: logística, normas y precisión milimétrica

Yamila Tellechea, jefe de comercio internacional en una empresa del rubro alimenticio, detalla cómo liderar operaciones eficientes en un sector atravesado por urgencias, regulaciones y cambios constantes

El reto de importar y

El humor también tiene logística: planificación, conexión y timing en cada escenario

Andy Ini, comediante y guionista, comparte su visión sobre la risa como herramienta de conexión y sobre la logística que hay detrás de cada función, donde la coordinación y el humor van de la mano

El humor también tiene logística:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El abogado de la familia

El abogado de la familia de Lourdes dijo que la cantante de Bandana está “bien y acompañada”

Elecciones 2025: las listas completas de Mendoza de candidatos a diputados nacionales

Elecciones 2025: las listas completas de Neuquén de candidatos a diputados y senadores nacionales

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Elecciones 2025: las listas completas de Córdoba de candidatos a diputados nacionales

INFOBAE AMÉRICA
El Centro Pompidou se despide

El Centro Pompidou se despide con un gran festival previo a una transformación histórica

Qué es la piel de mariposa y cómo buscan identificar tratamientos más efectivos

Rodrigo Paz viajará a EEUU la próxima semana para gestionar ayuda ante la crisis del combustible en Bolivia

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

La primera ministra de Japón le comunicó a Trump que fortalecer los lazos con EEUU es una “máxima prioridad” de su gobierno

TELESHOW
Claudio Villarruel, de la tele

Claudio Villarruel, de la tele al teatro con una obra autobiográfica donde revela secretos familiares: “Escribir es perdonar”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

La insólita anécdota de Germán Tripel con una fan de Mambrú que descolocó a Pampita: “¡Es un asco!”

Murió Alberto “Beto” Hassan, una histórica voz de la música argentina y fundador de Opus Cuatro

Qué pasará con el show de Tini Stoessel de esta noche en Tecnópolis: el comunicado de la productora