Movant LogComex

SENASA actualiza normativa para transporte de animales vivos y refuerza control logístico nacional

El organismo dispuso un sistema nacional de playas de lavado y desinfección, con registro digital y certificados unificados, que busca reforzar la trazabilidad, la bioseguridad y la eficiencia

Guardar
A partir de ahora, todo
A partir de ahora, todo vehículo que transporte animales vivos deberá realizar su lavado y desinfección en uno de los establecimientos registrados, antes de efectuar una nueva carga (Foto: Shutterstock)

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 806/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, que establece un nuevo marco normativo para el lavado y la desinfección de vehículos utilizados en el transporte terrestre de animales vivos.

La medida no solo refuerza los estándares de sanidad animal, sino que introduce una estructura logística más controlada y digitalizada, con la creación de un Listado Nacional de Playas de Lavado y Desinfección y la implementación obligatoria de un Certificado Único de Lavado y Desinfección (CULyD) que acompañará cada traslado.

Una red nacional para la trazabilidad del transporte

El SENASA dispondrá de una base central de establecimientos habilitados, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, que concentrará la información de todos los locales y playas de lavado inscriptas en el país.

Esta red permitirá a los transportistas acceder a un registro público y actualizado —disponible en la web del organismo—, facilitando la planificación de rutas y la gestión logística vinculada al movimiento de ganado.

A partir de ahora, todo vehículo que transporte animales vivos deberá realizar su lavado y desinfección en uno de los establecimientos registrados, antes de efectuar una nueva carga. Cada operación quedará documentada en el sistema informático SIGLAVA (Sistema Integrado de Gestión de Lavaderos), contribuyendo a la trazabilidad operativa y sanitaria del transporte agropecuario.

Digitalización y control: hacia una logística más eficiente

Uno de los puntos centrales de la norma es la digitalización del proceso. El Certificado Único de Lavado y Desinfección (CULyD) —que entrará en vigencia plena en abril de 2026— será emitido de forma digital mediante autogestión en el sistema SIGLAVA, reemplazando los registros en papel.

Este documento tendrá una validez de 72 horas y deberá acompañar al transporte durante todo su recorrido. La información del certificado quedará vinculada al Documento de Tránsito electrónico (DT-e), integrando los datos del vehículo, el establecimiento y el punto de destino.

La medida también simplifica los trámites de inscripción y renovación de las playas de lavado, habilitando la autogestión online y la renovación automática de los registros. En paralelo, establece sanciones para los establecimientos o transportistas que incumplan las normas de higiene y control.

Las playas de lavado y
Las playas de lavado y desinfección podrán instalarse en frigoríficos, establecimientos ganaderos o empresas de transporte que cuenten con lavaderos registrados (Foto: Shutterstock)

Reordenamiento territorial y nuevas oportunidades

El nuevo esquema del SENASA abre la puerta a un reordenamiento de la infraestructura logística rural y periurbana. Las playas de lavado y desinfección podrán instalarse en frigoríficos, establecimientos ganaderos o empresas de transporte que cuenten con lavaderos registrados, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y ambientales.

Esto permitirá ampliar la red de puntos de servicio, reducir los recorridos vacíos y mejorar la eficiencia operativa, especialmente en zonas de alta concentración de actividad ganadera. Además, se autoriza que las playas puedan realizar actividades complementarias de carácter no ganadero, lo que podría favorecer la diversificación de servicios logísticos en los corredores productivos.

Más control ante emergencias sanitarias

La resolución también prevé que, en caso de brotes epidémicos o emergencias sanitarias, el SENASA podrá dictar normas complementarias para reforzar los protocolos de lavado y desinfección, extendiendo las medidas a los vehículos de transporte de productos de origen animal.

Esto permitirá reaccionar con rapidez ante situaciones de riesgo y garantizar que la logística del transporte rural no se convierta en un factor de propagación de enfermedades.

Una cadena más segura y transparente

Con esta actualización normativa, el SENASA apunta a modernizar la gestión logística asociada a la producción ganadera, incorporando criterios de trazabilidad, control digital y eficiencia operativa.

El nuevo sistema articula tecnología, sanidad y transporte, fortaleciendo un eslabón clave en la cadena agroalimentaria argentina: la movilidad de animales vivos desde los establecimientos productivos hasta los mercados y plantas de faena.

La norma entra en vigencia inmediata, aunque se establece un período de adecuación hasta febrero de 2026 para que los actores de la cadena —transportistas, frigoríficos, productores y lavaderos— adapten sus operaciones al nuevo marco regulatorio.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporte TerrestreGanado

Últimas Noticias

Logística de materiales pesados: los desafíos de importar mármoles y porcelanatos

Marcos Kosicki, despachante de aduana, analiza la logística detrás de los mármoles y porcelanatos, materiales que combinan peso, fragilidad y una operatoria cada vez más exigente

Logística de materiales pesados: los

La globalización resiste: los flujos logísticos se expanden y recorren distancias récord

Pese a los shocks políticos, los aranceles y la incertidumbre geoeconómica, el comercio mundial alcanzó gran dinamismo, con la logística internacional como clave en la estabilidad del sistema global

La globalización resiste: los flujos

Del proveedor al destino: cómo garantizar trazabilidad y cumplimiento normativo

Sandra Iudicelli, gerente de compras y comercio exterior en la industria química, explica cómo la planificación, la seguridad y el control documental son claves para sostener operaciones internacionales confiables

Del proveedor al destino: cómo

El rol de la logística en la automatización de procesos industriales

Guillermo Accame, managing director en una empresa de automatización de procesos, explica cómo la digitalización permite optimizar recursos, ganar tiempo y acompañar la evolución productiva

El rol de la logística

Santa Cruz fortalece su red portuaria junto a Prefectura para optimizar la logística pesquera

La provincia avanza en un plan conjunto para mejorar la infraestructura operativa de sus puertos, agilizar el abastecimiento y fortalecer el desarrollo productivo y laboral en el sector pesquero

Santa Cruz fortalece su red
ÚLTIMAS NOTICIAS
El síndrome de burnout en

El síndrome de burnout en los médicos: cuáles son las causas y el grupo más afectado

El CEO de JP Morgan está en la Argentina en la previa de las elecciones y en medio de las negociaciones por un paquete de apoyo privado

Julieta Silva fue condenada a 9 años de prisión en la causa por violencia contra su esposo

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

El beso de la mantarraya y la anémona en pijama: los sorprendentes hallazgos de la expedición submarina en la Patagonia

INFOBAE AMÉRICA
Tiroteo frente al Parlamento serbio:

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Marisa Monte reunió a Tribalistas para una nueva canción producida por Gustavo Santaolalla

Zelensky respaldó la propuesta de Trump de congelar la guerra en las líneas del frente actuales, pero duda que Putin acepte

El atractivo del Louvre reside en su historia (y esa es también su debilidad)

Marco Rubio viajará a Israel este jueves en medio de los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el alto el fuego en Gaza

TELESHOW
Marcelo Tinelli recordó su cita

Marcelo Tinelli recordó su cita fallida con Pamela Anderson: “Fuimos a tomar algo”

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”

Luis Ventura habló del lado menos glamoroso de Masterchef Celebrity: “Todos vamos por los 50 millones”