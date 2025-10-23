Transformar para evolucionar: liderazgo y cultura en empresas logísticas

Isela Costantini es especialista en transformación de modelos de negocios (Foto: Movant Connection)

“Hoy ninguna empresa está exenta de revisar su modelo de negocio”, afirma Isela al analizar el impacto de las transformaciones estructurales. En esta entrevista, aborda el rol de los líderes, la necesidad de coraje frente al cambio y el papel que cumplen las personas, la cultura y la tecnología en la evolución de las organizaciones modernas, especialmente en sectores donde la logística y el comercio exterior demandan agilidad, resiliencia y adaptación permanente.

¿Qué aprendizajes deja liderar transformaciones en organizaciones con estructuras consolidadas?

Creo que el mayor desafío es transformar organizaciones que ya tienen muchos años. Esas estructuras sólidas, donde todo está armado, hacen que repensar la eficiencia sea más complejo. Cuando uno se pregunta: “Si tuviera que armar esta organización desde cero, ¿cómo sería?”, probablemente la respuesta sería muy diferente.

Esto se ve mucho cuando hablamos de inteligencia artificial o transformación digital: no siempre está claro dónde ubicar esas áreas. ¿Dependen de tecnología, de proyectos, de estrategia? El gran desafío es repensar el modelo de negocio más allá de las funciones o jerarquías. Las personas tienden a proteger su área o su rol, y eso puede frenar la transformación.

¿Cómo se construye la confianza interna?

Las grandes transformaciones suelen mover toda la estructura. A veces se modifican organigramas, roles o liderazgos porque el mercado cambia, los márgenes bajan o el negocio deja de ser rentable. Frente a eso, hay que agarrarse de algo que siempre da dirección: el cliente.

Cuando uno entiende hacia dónde va el cliente, sus preocupaciones y necesidades, encuentra certezas. Y todo lo que hace una transformación exitosa tiene que ver con las personas: los colaboradores y los clientes. Ambos son el centro.

La cultura organizacional es clave. No es algo físico: es lo que se respira. Para transformar una empresa, hay que construir una cultura adecuada, que promueva compromiso, propósito y cercanía con el cliente.

En sectores como la logística, ¿cómo se fomenta una cultura organizacional sólida?

Algunos sectores son especialmente sensibles: no solo por su impacto económico, sino también social y ambiental. En logística, un error puede afectar a múltiples actores, desde otras empresas hasta gobiernos o ecosistemas.

Por eso, los líderes deben desarrollar herramientas de gestión de crisis y planes de contingencia sólidos. No es lo mismo manejar una crisis en una aerolínea que en una distribuidora de insumos; pero en todos los casos se necesita preparación, reacción rápida y equipos entrenados.

Hoy, los modelos de negocio se revisan cada año. Aparecen nuevos competidores constantemente, y eso obliga a repensar estrategias, productos y clientes. Los líderes deben estar atentos a los cambios de paradigma y tener la valentía de reconocer cuándo un modelo ya no es sustentable.

¿Cómo recomendás comenzar a aplican estos conceptos?

Todas las organizaciones —también las del sector logístico— tienen que revisar su modelo de negocio. Cada presupuesto debería incluir la pregunta: “¿Sigue siendo adecuado lo que hicimos el año pasado?”

Hay que observar qué cambió: los clientes, la competencia, la eficiencia o las prioridades. En logística, muchas veces se arrastran hábitos de hace décadas. Por eso, es necesario abrir la mente y pensar diferente.

Los líderes deben preguntarse si están hablando con el cliente correcto, si sus procesos son los adecuados y cómo la inteligencia artificial puede ayudarlos a ser más sustentables. La transformación requiere coraje: reconocer que lo que funcionó hace 20 años puede no servir hoy.

Para Isela, "las grandes transformaciones suelen mover toda la estructura. A veces se modifican organigramas, roles o liderazgos porque el mercado cambia, los márgenes bajan o el negocio deja de ser rentable" (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan las empresas al momento de transformarse?

La primera es el miedo. “Si todo funcionó hasta ahora, ¿por qué cambiarlo?” Esa es la pregunta que retrasa toda transformación. Si uno no siente ese temor, probablemente ya llegó tarde.

El segundo obstáculo es no saber dónde mirar. Para evaluar un modelo de negocio hay que escuchar: al equipo interno, a expertos externos, y sobre todo, al cliente.

Y la tercera gran barrera son las personas. Algunos colaboradores empujan el cambio; otros lo temen. Hay quienes llevan 20 años haciendo lo mismo y necesitan acompañamiento para adaptarse.

La tecnología, en este punto, puede ser una gran aliada: ayuda a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la seguridad, tanto de los procesos como de los empleados.

¿Qué reflexión final harías sobre la transformación en sectores vinculados a la logística y el comercio exterior?

Hoy ninguna empresa está exenta de revisar su modelo de negocio. Los cambios geopolíticos y económicos globales obligan a repensar procesos, clientes y estrategias.

En logística y comercio exterior, esto es aún más evidente: cada país redefine sus políticas, sus regulaciones y su nivel de proteccionismo. Por eso, entender el contexto global se vuelve esencial.

El liderazgo del futuro exigirá coraje, flexibilidad y visión sistémica para garantizar que los modelos de negocio sean sostenibles, eficientes y humanos.