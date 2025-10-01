Movant LogComex

Gestionar riesgos, tiempos y normas: el desafío permanente del despachante

Marcelo Moscoso, despachante de aduana, describe cómo enfrentar clasificaciones arancelarias, controles, costos y la presión de plazos, en un oficio que exige estudio y compromiso constante

Por Redacción Movant

Guardar
Marcelo Moscoso es despachante de
Marcelo Moscoso es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)

En un escenario donde los tiempos, las regulaciones y la coordinación entre actores definen el éxito de cada operación, el entrevistado destaca la función estratégica del despachante en la cadena global. “Comercio exterior, logística y despachante son inseparables”, asegura Marcelo sobre un rol que combina técnica, responsabilidad y cercanía con todos los eslabones.

¿Qué rol representa para vos un despachante de aduana?

Para mí tiene un rol fundamental. En esta cadena, que involucra tantos operadores, creo que somos de los pocos que toman contacto con todos. Estamos en contacto con el importador, con el representante de la fábrica que exporta, con la agencia marítima, con el forwarder, con la terminal, con el transporte interno.

Cubrimos todas las áreas del importador. Hablo de la importación porque es la que más operadores involucra; la exportación, aunque también requiere del depósito fiscal y del transportista, es más sencilla y presenta menos conflictos. Por eso considero que nuestro rol es muy importante.

¿Qué sectores te toca gestionar y con qué dificultades?

Me toca trabajar con sectores textiles, agrícolas, de semillas, quesería, metalurgia e industria en general. Los problemas principales están en las intervenciones de organismos: SENASA e INASE para lo agrícola, y en textiles el desafío más grande es la clasificación arancelaria. El tema del etiquetado quedó como responsabilidad del importador.

En productos eléctricos la obligación de cumplir con normas de seguridad eléctrica sigue vigente, aunque algunos creen lo contrario porque la aduana ya no controla. Ahí nuestro rol es también formativo: explicarle al cliente que, aunque no haya un control inmediato, debe cumplir la norma porque en cualquier momento pueden hacer inspecciones.

¿Qué es lo que más te quita el sueño en lo operativo?

Trabajamos contrarreloj: en un embarque marítimo tenemos cinco días para retirar la carga con tarifa preferencial y después los costos se duplican, sobre todo en contenedores refrigerados.

Muchas veces no hay turnos y eso genera pérdidas millonarias para los clientes. También preocupa la clasificación arancelaria: cuando uno discute con un verificador y está convencido de su criterio, pero la aduana tiene otra visión. Eso implica riesgos de infracción, demoras y costos adicionales. Varias veces me quitó el sueño, aunque siempre seguimos adelante.

¿Qué sectores viste crecer o caer en este tiempo?

El que más creció fue el agrícola, que prácticamente duplicó operaciones en el último año. En cambio, la metalurgia cayó, sobre todo en el consumo de máquinas automatizadas. Los productos de consumo tuvieron un pequeño boom el año pasado pero bajaron. También se nota el impacto de las compras directas online, donde cualquier persona puede traer productos sin mayores complicaciones. Eso afecta a quienes importan bienes de consumo masivo. El textil se mantiene estable, con costos ajustados y un consumo más bajo.

¿Qué perspectivas ves a futuro para el comercio exterior argentino?

Como despachantes de aduana creemos que hay una proyección de crecimiento. Hoy estamos en una planicie, pero no lo vemos en baja. Surgen interrogantes con la inteligencia artificial, que puede ser un complemento si sabemos incorporarla, no una competencia.

Lo que sí preocupa es la desregulación: hoy la aduana acepta la figura del declarante sin capacitación previa. Por ahora los clientes siguen confiando en los despachantes tradicionales con experiencia, oficinas y equipos. Esperemos que siga así.

Refiriéndose al rol del despachante
Refiriéndose al rol del despachante de aduana, Marcelo comenta que "tiene un rol fundamental. En esta cadena, que involucra tantos operadores, creo que somos de los pocos que toman contacto con todos" (Foto: Shutterstock)

¿Qué le dirías al ciudadano común sobre la figura del despachante?

Que entienda que no somos simples gestores ni empleados de la aduana. Somos personas físicas obligatorias por norma, solidarias en las operaciones con el importador o exportador. Respondemos por infracciones o delitos de nuestros representados. Además, tenemos una fuerte capacitación: estudiamos normas de clasificación, de valoración, aspectos legales, resoluciones diarias.

Los despachantes de mi generación dedicamos muchísimas horas a leer reglamentaciones de la OMA y del Mercosur. Hoy muchos colegas ya vienen con formación técnica o universitaria en comercio exterior. No es un oficio improvisado: requiere estudio y compromiso.

¿Qué reflexión hacés sobre logística y comercio exterior?

La logística es gravitante en el comercio exterior. Todo depende de cumplir tiempos sin generar costos excesivos. Sin logística, el comercio exterior no podría operar. El despachante necesita que la carga esté en movimiento constante —marítimo, aéreo, terrestre— y que la logística local acompañe. Los conflictos en terminales, los horarios y las entregas son parte de esa cadena. Para mí, comercio exterior, logística y despachante son inseparables.

Temas Relacionados

Comercio ExteriorLogísticaDespachante De Aduana

Últimas Noticias

Software e Internet de las Cosas: la ventaja competitiva que redefine la logística

Ariel Di Mattia, director de partners globales de una empresa proveedora de soluciones tecnológicas, explica cómo la tecnología transforma la logística y prepara a la Argentina para competir con estándares globales

Software e Internet de las

Puerto entrerriano logra récord de carga de madera para exportación

La operación forestal marcó un hito en la terminal de Entre Ríos: coordinación en tierra, eficiencia portuaria y condiciones favorables del río permitieron un nuevo máximo de exportación

Puerto entrerriano logra récord de

Ecuador y el reto de consolidar su liderazgo en la industria atunera mundial

Un sector resiliente y competitivo que, tras décadas de esfuerzo, debe ahora actuar con visión estratégica para mantener su lugar en el tablero mundial, afrontando desafíos regulatorios y de sostenibilidad

Ecuador y el reto de

Mesas de Diálogo: consensos clave para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay

El sector público y privado acordaron un esquema de concesión que incluye profundización a 40 pies, modernización tecnológica y transparencia tarifaria, para reducir costos logísticos y potenciar la competitividad

Mesas de Diálogo: consensos clave

Planificación, eficiencia y talento: las claves para una cadena de suministro competitiva

Guillermo Grimaux, gerente de planta de una empresa multinacional especializada en iluminación, explica por qué la previsión estratégica y la mejora continua son pilares para sostener una operación

Planificación, eficiencia y talento: las
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del “rulito”: según

El impacto del “rulito”: según Bloomberg, cuánto costó la maniobra y cómo afectó al Gobierno

Cómo es el viaje en tren de pasajeros más largo del mundo: de Portugal a Singapur

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2025

Triple femicidio narco, en vivo: la Justicia ya puso fecha para abrir los celulares de los 9 detenidos

INFOBAE AMÉRICA
La ciudad europea elegida como

La ciudad europea elegida como el destino más sostenible del mundo por segundo año consecutivo

Siete pequeñas piezas hechas por indígenas cambian un viejo relato sobre un antiguo pueblo en Canadá

Jornadas regionales cierran con balance positivo y proyección para el sector cooperativo

Supermercado celebra su aniversario con descuentos y viajes a Punta Cana

La demanda de energía eléctrica en Cuba supera el doble de la capacidad: habrá apagones en más de la mitad del país

TELESHOW
El baúl secreto de Boy

El baúl secreto de Boy Olmi: la increíble revelación sobre lo que guarda en su auto

Marcelo Tinelli anunció su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos juntos”

El coqueteo de Sabrina Rojas con un influencer en vivo: “Es muy de la escuelita Fede Bal”

Lola Latorre se recibió de abogada y Yanina compartió el alocado festejo: “La felicidad es total”

Tuvo un percance en su actuación en La Voz y la reacción de Lali conmovió a todos: “Estas cosas pasan”