Tucumán busca un espacio propio en los puertos de Santa Fe y Rosario para su logística exportadora

Se trabaja en un acuerdo para que la provincia mediterránea cuente con infraestructura exclusiva en los puertos del Litoral, con el objetivo de reducir costos logísticos y sumar competitividad

El objetivo de contar con un espacio propio en los puertos santafesinos permitiría a las empresas tucumanas concentrar y consolidar cargas de productos como limón, azúcar, legumbres y frutas finas (Foto: Shutterstock)

Tucumán dio un paso clave para optimizar su inserción en el comercio exterior. Este viernes, autoridades provinciales recibieron a una delegación de Santa Fe que presentó la propuesta de establecer un espacio exclusivo para la producción tucumana en los puertos de Rosario y de la capital santafesina. La iniciativa apunta a mejorar la conectividad logística, reducir costos de transporte y diversificar las rutas de salida al mundo de los productos locales.

El encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Tucumán, reunió a ministros de Economía y Producción, de Gobierno y Justicia y a la Secretaría de Relaciones Internacionales y Empresariales, junto con sus pares santafesinos de Desarrollo Productivo, Transporte e Integración Regional, además de representantes de los puertos públicos y privados de esa provincia.

Un corredor estratégico hacia el Atlántico y el Pacífico

Durante la reunión, la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales de Tucumán, Virginia Ávila, destacó la importancia de fortalecer la logística exportadora mediante la articulación con provincias que cuentan con infraestructura portuaria estratégica. “Estamos potenciando el corredor bioceánico: los puertos atlánticos, como los de Buenos Aires, Santa Fe y Rosario, y los pasos hacia el Pacífico, como San Francisco. Queremos que nuestras exportaciones tengan una dinámica más sencilla y con menores costos logísticos”, afirmó.

El objetivo de contar con un espacio propio en los puertos santafesinos permitiría a las empresas tucumanas concentrar y consolidar cargas de productos como limón, azúcar, legumbres y frutas finas, evitando el desvío hacia Buenos Aires y reduciendo en unos 400 kilómetros los traslados terrestres hasta la terminal portuaria.

Una apuesta de Santa Fe por integrar regiones productivas

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, señaló, “Santa Fe está ofreciendo la logística y la infraestructura que necesitan muchas provincias. Tenemos puertos y aeropuertos preparados para la exportación, lo que permitirá reducir tiempos y costos. Exportar vía Buenos Aires implica un sobrecosto para Tucumán que queremos ayudar a evitar”, indicó.

Puccini adelantó que en breve el puerto de Rosario contará con la operación de las tres navieras más importantes del mundo, con frecuencias semanales y conexión directa con Asia, lo que abre nuevas posibilidades para la producción del Noroeste argentino.

La subsecretaria de Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone, explicó que el plan busca responder a demandas planteadas por empresarios y exportadores tucumanos. “Presentamos a las autoridades las ventajas y los servicios que ofrecen los puertos de Santa Fe, tanto públicos como privados. Queremos que Tucumán tenga acceso a las mismas facilidades logísticas que ya utilizan otras provincias del interior”, señaló.

Reducción de costos y articulación público-privada

La agenda de la delegación incluyó reuniones con despachantes de aduana, cámaras empresarias y sectores exportadores tucumanos. Allí se analizaron las oportunidades que traería la iniciativa para ramas como la agroindustria azucarera, los cítricos, las legumbres y la fruta fina, donde la logística representa una porción significativa de los costos totales de exportación.

Según explicaron los funcionarios, contar con un área propia en los puertos de Rosario y Santa Fe permitiría organizar de manera más eficiente el flujo de cargas, reduciendo tiempos de espera y evitando traslados adicionales hacia Buenos Aires. También ofrecería mayor previsibilidad en las conexiones con la hidrovía y acceso a servicios logísticos integrales que incluyen consolidación, almacenaje y despacho.

“Queremos que Tucumán tenga estos beneficios, que nuestras exportaciones se agilicen y que la logística sea un aliado de la competitividad”, resumió Ávila tras el encuentro.

Impacto en la competitividad regional

El proyecto es considerado un paso hacia la integración regional y el fortalecimiento del corredor bioceánico. Al mejorar la infraestructura logística y la articulación entre provincias, se busca dar respuesta a una de las principales limitaciones de las economías del interior: la distancia respecto a los puertos de ultramar.

La posibilidad de exportar a través de Rosario y Santa Fe no solo abarataría costos, sino que además generaría un acceso más directo a rutas marítimas internacionales. Con la llegada de nuevas navieras a la terminal rosarina, se abrirá la posibilidad de conectar la producción tucumana con mercados de Asia y otras regiones en menor tiempo.

El trabajo conjunto entre Tucumán y Santa Fe se enmarca en una agenda de cooperación interprovincial que apunta a potenciar la competitividad de las economías regionales, diversificar destinos de exportación y consolidar un modelo logístico más eficiente.

En conclusión, la concreción de un espacio tucumano en los puertos de Santa Fe y Rosario significaría un avance estratégico para la provincia, que vería reducidos sus costos de exportación y ampliada su conectividad con el comercio internacional. La medida, además, refuerza el rol de los puertos del Litoral como nodos clave para el desarrollo productivo del interior argentino.

