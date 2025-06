Lo que el caso fentanilo nos recuerda: sin trazabilidad, no hay seguridad farmacéutica

Tabaré Sequeira es consultor y capacitador especializado en logística hospitalaria y farmacéutica (Foto: Movant Connection)

En logística farmacéutica, hay dos factores clave que deben ser considerados con máxima atención: el control de lotes y las fechas de vencimiento. Estos elementos no solo garantizan la calidad del producto, sino que son fundamentales para una gestión segura, trazable y eficiente.

Existen tres razones centrales para tenerlas en cuenta: la seguridad del paciente, los procesos logísticos y el cumplimiento normativo. En esta columna nos enfocaremos especialmente en el aspecto logístico.

Para avanzar, conviene repasar brevemente qué entendemos por lote y vencimiento, y por qué son tan relevantes en este contexto.

El lote o lote de producción es un grupo de unidades de un producto que se fabrican en las mismas condiciones y durante un mismo ciclo de producción. Este conjunto se identifica mediante un número único, conocido como número de lote, que funciona como el DNI del producto.

Cada lote cuenta con un número de referencia que permite aplicar trazabilidad: es decir, rastrear cada unidad desde su fabricación hasta su distribución final. Esto facilita el control de calidad y permite realizar pruebas o inspecciones sobre ese conjunto específico de productos.

Un ejemplo reciente que ilustra la importancia de este sistema ocurrió en Argentina, con los casos de fentanilo contaminado detectados a fines de 2023. La intervención oportuna fue posible gracias a la identificación del lote, lo que permitió retirar rápidamente las unidades comprometidas del mercado, mitigar los riesgos sanitarios y activar protocolos de investigación. Este caso dejó en evidencia cómo una gestión eficiente de trazabilidad puede ser decisiva para proteger la salud pública y reducir el impacto logístico y sanitario de un incidente.

Además, desde una perspectiva logística, el control de lotes permite un manejo más preciso del inventario, ya que se puede saber cuántas unidades de un lote determinado están disponibles, han sido distribuidas o requieren ser retiradas.

El vencimiento: una fecha clave

El vencimiento es la fecha límite hasta la cual un medicamento conserva su efectividad y seguridad. Superada esta fecha, el producto puede perder sus propiedades terapéuticas, volverse ineficaz o incluso representar un riesgo para la salud.

Esto obliga a un control de calidad constante: en logística, es imprescindible monitorear las fechas de vencimiento para evitar que productos vencidos lleguen a los usuarios. Además, estas fechas inciden directamente en la estrategia de distribución y planificación.

Aquí entra en juego el principio FIFO (First In, First Out), que prioriza la salida de los productos más antiguos —es decir, con vencimiento más cercano— para evitar caducidades innecesarias. Esta lógica permite optimizar el uso del inventario y reducir pérdidas.

Logística inversa y desperdicio

Cuando no hay un control adecuado de vencimientos, se generan pérdidas económicas y desperdicio de recursos. Esto también implica costos logísticos adicionales, como el retiro, almacenamiento y destrucción de productos caducos. Es un problema especialmente crítico en América Latina, donde aún queda mucho camino por recorrer para optimizar estos procesos.

Por ejemplo, en muchos países de la región, los medicamentos aún vienen con lote y vencimiento troquelados, en lugar de utilizar códigos de barras o QR que permitan su correcta rotación y seguimiento automatizado. En Europa, estas tecnologías ya son norma en gran parte del sistema.

Además, soluciones como blockchain ya están siendo aplicadas a la logística farmacéutica para garantizar mayor trazabilidad y seguridad. Grandes empresas tecnológicas están colaborando para controlar los lotes desde la fabricación hasta el consumo final, registrando cada paso del producto en una red segura e inalterable.

Por otro lado, dispositivos IoT (Internet of Things) permiten monitorear remotamente el estado y ubicación de los productos en tiempo real, mejorando la gestión del inventario y reduciendo el riesgo de que medicamentos vencidos lleguen a los consumidores.

Adoptar tecnologías avanzadas, marcos regulatorios robustos y prácticas sostenibles en la gestión de lotes y vencimientos ya no es una opción: es una necesidad. A medida que evolucionan herramientas como blockchain, IoT, IA o RFID, la logística farmacéutica se transforma en un proceso más eficiente, transparente y seguro.

Las iniciativas empresariales y regulaciones gubernamentales juegan un rol clave en reducir riesgos, evitar desperdicios y garantizar la entrega de medicamentos seguros y en condiciones óptimas para quienes más los necesitan.