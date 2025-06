La hipnosis como una herramienta para potenciar el trabajo en logística y comercio exterior

Armando Scharovsky es terapeuta especializado en hipnosis clínica reparadora (Foto: Movant Connection)

“La mayoría de los fracasos que vemos no son por falta de capacidad, sino por falta de confianza”, afirma Armando. Además, reflexiona sobre cómo desbloquear limitaciones inconscientes para liberar el potencial y su aplicación en contextos laborales exigentes.

¿En qué consiste la Hipnosis Clínica Reparadora y cómo puede ayudar a resolver problemas actuales?

La hipnosis suele imaginarse como un acto teatral en el que una persona queda inconsciente y es manipulada por otra. Eso es una caricatura. En realidad, la hipnosis es un estado de hiperconciencia. Es un momento en el que se expanden los sentidos y se liberan trabas internas para acceder a recursos personales que usualmente están bloqueados.

Con esta técnica buscamos la historia detrás del síntoma. Es decir, qué experiencias tempranas están operando desde el inconsciente para limitar el presente. Muchas veces en una, dos o cuatro sesiones, es posible trabajar situaciones profundas que en otros enfoques tomarían años. El objetivo es permitir que la persona entienda lo que vivió, lo observe desde una perspectiva adulta y pueda finalmente soltar ese dolor.

¿Cómo se integra esta herramienta en ámbitos exigentes como la logística o el comercio exterior?

En sectores como la logística o el comercio exterior se requiere planificación constante, capacidad de respuesta inmediata y conexión con distintas culturas. Uno puede tener todo el conocimiento técnico, pero si está bloqueado emocionalmente, difícilmente pueda generar confianza o manejar imprevistos con claridad.

A un profesional logístico, por ejemplo, le hablo de estrategias. Porque lo suyo es prever dificultades, anticiparse a los escenarios y adaptarse. Y eso requiere también inteligencia emocional. Trabajar internamente permite liberar recursos, comunicarse mejor, entender al otro. Si querés convencer o conectar con alguien, tenés que hablar su idioma, no solo el lingüístico, sino el emocional. Y para eso hay que estar libre de trabas internas.

¿Qué papel juega la infancia en los bloqueos que afectan nuestro desarrollo profesional?

Muchísimo. Las trabas más profundas suelen estar ancladas en situaciones no resueltas de la niñez. Personas que buscan avanzar en su carrera, mejorar su desempeño o emprender nuevos caminos, muchas veces no logran dar ese paso no por falta de capacidad, sino porque hay una parte de ellos que sigue atrapada en experiencias tempranas.

He trabajado con personas de todas las edades y profesiones que no entendían por qué no podían prosperar. Al explorar su historia, emergían recuerdos vinculados al rechazo, la culpa o el abuso emocional. Y ahí aparecía la clave: no creían que merecían lo bueno. Sanar esa parte es lo que permite desbloquear el presente.

¿Qué sucede cuando se hacen conscientes esos recuerdos que estaban ocultos?

Es un proceso profundamente liberador. Pero no se trata solo de recordar por recordar. Es clave que quien guía el proceso lo haga con un propósito claro: ayudar a resignificar lo vivido. Si un niño fue hostigado por un adulto o por un par, y eso quedó sin resolución, puede arrastrar esa herida durante toda su vida adulta.

Lo que hacemos en hipnosis es permitir que el adulto que esa persona es hoy vuelva a esa escena y la observe con otros ojos. Ya no como víctima pasiva, sino como alguien que puede comprender, perdonar y reparar. Y eso cambia todo. No se trata de remover el pasado, sino de mirarlo con una conciencia más amplia para soltarlo.

Para Armando, "la hipnosis es un estado de hiperconciencia. Es un momento en el que se expanden los sentidos" (Foto: Shutterstock)

¿Qué tipo de cambios has visto en las personas que se animan a este proceso?

He visto personas que pasaron de no confiar en sí mismas a encarar proyectos personales y profesionales con una nueva seguridad. Mujeres que decían elegir siempre mal a sus parejas, y descubrieron que en realidad elegían bien lo malo porque no se sentían merecedoras de lo bueno. Y cuando se dan cuenta de eso, cambian su forma de vincularse.

La clave está en la autoestima. Cuando alguien cree en sí mismo, puede atravesar cualquier dificultad. La mayoría de los fracasos que vemos no son por falta de capacidad, sino por falta de confianza. Y esa confianza se construye cuando dejamos de repetir viejas historias de dolor.

¿Cómo ves la evolución de la humanidad en este contexto de cambio constante?

A mis 84 años, te puedo decir que siempre vivimos en crisis. En los años 60, en el 2000, ahora. Las crisis son parte de la vida. Es como un parto: algo nuevo quiere nacer. Hoy estamos atravesando un momento de aceleración muy fuerte. Lo que antes tardaba décadas en cambiar, ahora cambia en meses.

La tecnología ha transformado todo. Yo vengo de una época en la que una casa valía más porque tenía línea telefónica. Hoy llevamos computadoras en el bolsillo más potentes que las que usaron los astronautas que llegaron a la Luna. No sé cómo será el mundo en 40 años, pero sí sé que los jóvenes de hoy van a crear algo nuevo. Nosotros seremos historia, y ellos construirán lo que viene.

¿Qué valor tiene aprender esta técnica para quienes buscan mejorar su vida personal o profesional?

Muchísimo. Y lo mejor es que se puede aprender en pocos días. Yo no pretendo que alguien dé terapias con solo un curso, pero sí que tenga herramientas para entenderse mejor a sí mismo y ayudar a sus seres queridos. En tres o cinco días podés incorporar conocimientos que te van a acompañar toda la vida.

Por otro lado, he tenido la suerte de dictar cursos con personas de Japón y de la Isla de Pascua en simultáneo. Eso también es logística: conectar saberes, cruzar culturas, crear puentes. Y si algo aprendí en todos estos años, es que hipnotizar es una herramienta profunda que puede cambiar vidas y que, para quien se anime, vale la pena explorar.