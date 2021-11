El Kun se fue de vacaciones y aprovechó para visitar a su amigo El Rubius

Hace unos días, el ‘Kun’ Agüero era noticia por tener que retirase de un partido y comenzar una recuperación de tres meses debido a una arritmia cardíaca que se desencadenó en pleno partido. Tendrá que tomarse varios meses de pausa.

Aprovechando este parate el famoso delantero del FC Barcelona se ha tomado unos días en Andorra junto a su novia, la argentina Sofía Calzetti.

Allí, han disfrutado de turismo rural entre montañas en una especie de refugio. Una cabaña de madera típica de lugares de nieve pero a la que, eso sí, no le ha faltado lujo de detalles.

Como ya es sabido el Kun además de ser un famoso jugador de futbol también es un activo referente en las redes, y es por eso que aprovechando su estadía entre montañas y hermosos paisajes también visito al famosisimo Youtuber El rubius con quien mantiene una magnifica relación: “Si hoy no hago ‘streaming’ es por culpa de este hombre, que no me deja en paz. Ha venido aquí...”, ha dicho el joven a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La amistad entre ambos comenzó cuando el ‘Kun’ le mandó un mensaje al ‘streamer’ a través de las redes sociales y fue así que , El Rubius decidió invitarlo a su casa donde le regaló una gorra y una camiseta de KRÜ, su equipo de eSports.

La irrupción de Sergio Agüero dentro del mundo digital fue contundente. Con su equipo ya compite dentro de varias disciplinas y proyecta un mayor crecimiento durante 2022.