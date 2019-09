Creció para ser un artista: se unió al circo cuando tenía solo 16 años. A medida que crecía, su repertorio se expandió para incluir malabarismo con motosierra, andar en bicicleta y tragar espadas. A esa edad, se hizo su primer tatuaje mientras viajaba con el circo en Australia. "Nunca me habían tatuado antes y me hice un pequeño palo de malabarismo en la cadera. Me lo puse en la cadera porque no quería que mi madre lo viera", contó en diálogo con la web del Libro de los Récord Guinness.