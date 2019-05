Roca dijo que su canción preferida del show fue Naistumitchu porque la compuso Chano cuando estaban juntos. "Él me invitó a protagonizar el video clip. Al final no lo hice, pero la música sigue siendo un lindo recuerdo de cómo nos conocimos". La ex novia del artista afirmó que el cariño sigue intacto después de separados y que ahora los une una linda amistad. ¿Habrá reconciliación?