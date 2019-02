Abogada, mamá y ex intendenta, Marisa (como todos la conocen desde su Cañuelas natal, hasta en los despachos más influyentes) ostenta como sello de gestión y construcción política el diálogo constante y directo con cada vecino, militante o sector. "Me van a ver siempre en la calle, en el barrio, en las fábricas, en las Sociedades de Fomento o escuelas. No entiendo la tarea del dirigente de otra manera. Los que tenemos mayores responsabilidades, los que fuimos elegidos para representar a nuestros vecinos y llevar sus voces debemos estar siempre en contacto, cerca, escuchando, interpretando y acompañando. Más aún en momentos tan difíciles como este", apuntó.