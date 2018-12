El objetivo de la nave, expone, es viajar a un lugar que recibe el nombre de planeta 10/7, un mundo imaginario habitado por seres muy semejantes a los seres humanos, pero con una estatura superior. "El planeta 10/7 es el planeta Dios-Hombre, en el que me proyectaba cuando era joven y he vivido, y se atribuye a la rebelión de los ángeles; Dios pudo haberles castigado temporalmente en el planeta 10/7, donde el 10 representa la unidad de Dios y el 7 las siete dimensiones del ser humano", señaló Ballesteros. En este sentido, el creador de la nave ha puesto en valor la necesidad de "romper el marco" mental que tiene el ser humano para entrar en otro mundo y, así, entender una dimensión que es atípica y "que no se puede explicar porque no se conoce nada sobre ella ni se ha divulgado nada".