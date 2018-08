– La resiliencia primero fue una experiencia en mi propia vida en un tiempo en el que como concepto desconocía de qué se trataba. Me tocó vivir la enfermedad de mi primera hija Julieta que lamentablemente falleció a los tres años y medio de un cáncer muy severo. Con ella viví la resiliencia en primera persona. Me enseñó que se puede ser feliz cuando somos resilientes. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de poder salir adelante de situaciones adversas y fortalecernos. La definí en mi primer libro como la capacidad para poder sanar lo que no siempre podemos curar. Sanar es una tarea subjetiva que tiene que ver con cómo voy a posicionarme frente a lo que me pasa.