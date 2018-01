Te caracterizas por ser una persona amorosa, serena, muy paciente e interesada siempre en crecer y evolucionar. Eres muy dulce y preocupada por los demás y en algunos casos podrías ser extremadamente sensible y emocional.

Es muy importante que entiendas que no puedes juzgar lo desconocido con base en tus propias experiencias, que cada persona en el mundo está librando sus propias batallas y que todo punto de vista merece ser escuchado y comprendido. Cuando lo logres, tu vida será más feliz, más plena y sin duda, muchísimo más tranquila.