Varios vehículos de emergencia avanzan por una carretera rural hacia un incendio que genera una densa columna de humo en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una explosión seguida de un incendio de una pipa cargada de combustible provocó la movilización de cuerpos de emergencia y el desalojo preventivo de habitantes de dos comunidades del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una zona ubicada entre las localidades de Los Cerritos y El Mango. El estallido generó alarma entre los pobladores, quienes inicialmente temieron que la explosión hubiera ocurrido directamente en la infraestructura petrolera.

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De acuerdo con información difundida por medios locales y nacionales, el fuego alcanzó varios metros de altura y pudo observarse desde distintos puntos de la región. Ante el riesgo de que se registrara una segunda explosión o que las llamas se extendieran, habitantes de las comunidades cercanas comenzaron a abandonar sus viviendas como medida preventiva.

¿Qué pasó con la pipa que explotó cerca de ductos de Pemex en Veracruz?

Los primeros reportes del incidente comenzaron a circular durante las primeras horas de este domingo, luego de que habitantes de Tierra Blanca alertaran sobre una fuerte detonación en una zona cercana a instalaciones de Pemex.

De acuerdo con los reportes, la explosión ocurrió aproximadamente a las 5:00 horas, cuando pobladores escucharon un estruendo y posteriormente observaron una columna de fuego y humo que se elevaba sobre el área donde se encuentran los ductos de hidrocarburos.

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En un primer momento, se señaló que el estallido podría haber sido provocado por un incidente directamente relacionado con la infraestructura de Pemex. Sin embargo, información posterior difundida por medios nacionales indicó que el siniestro habría comenzado con la explosión de una pipa que transportaba combustible, estacionada a un costado de uno de los ductos.

Otra de las versiones difundidas apunta a que el vehículo habría estado involucrado en un presunto intento de robo de combustible o huachicoleo. No obstante, hasta los primeros reportes de este domingo, las autoridades no habían confirmado oficialmente esta hipótesis ni precisado las causas que originaron la explosión.

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La magnitud del incendio provocó preocupación entre los habitantes, debido a la cercanía de las instalaciones petroleras y la posibilidad de que el fuego alcanzara otras áreas.

Evacúan Los Cerritos y El Mango tras explosión en Tierra Blanca

Como medida preventiva, habitantes de las comunidades de Los Cerritos y El Mango tuvieron que abandonar sus viviendas ante el temor de que el incendio representara un peligro para la población.

Los primeros reportes señalaron que los residentes de Los Cerritos comenzaron a salir de sus hogares después de escuchar la detonación y observar las llamas. Posteriormente, también se reportó el desalojo preventivo de habitantes de El Mango, localidad ubicada en las inmediaciones del sitio donde ocurrió la emergencia.

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La evacuación tuvo como objetivo reducir los riesgos para las familias mientras los cuerpos de emergencia atendían el incendio y evaluaban las condiciones de seguridad en la zona.

Entre las corporaciones que se movilizaron para atender el incidente se encontraban elementos de Protección Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad, quienes acudieron al área para realizar las labores correspondientes y resguardar el perímetro.

Hasta la información disponible durante la mañana de este domingo, no se había confirmado oficialmente el número de personas evacuadas ni se había precisado cuándo podrían regresar a sus viviendas.

¿Hay personas heridas o fallecidas por la explosión de la pipa en Veracruz?

Uno de los aspectos que permanecían pendientes de confirmación era el saldo de la explosión y el incendio registrados en Tierra Blanca.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, hasta la mañana de este 22 de noviembre no se tenía información oficial sobre personas lesionadas o víctimas mortales relacionadas con el siniestro.

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Tampoco se había dado a conocer un balance definitivo sobre los daños materiales ocasionados por el fuego ni la cantidad de combustible involucrada en el incidente.

Por su parte, la información difundida sobre el presunto robo de hidrocarburos tampoco permitía establecer si hubo personas detenidas o si los responsables habrían abandonado el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Se esperaba que las autoridades correspondientes y Petróleos Mexicanos proporcionaran información adicional para esclarecer el origen de la explosión, determinar las posibles afectaciones a la infraestructura petrolera y establecer las condiciones de seguridad para los habitantes de las comunidades cercanas.

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La emergencia en Tierra Blanca, Veracruz, se mantenía como un asunto en desarrollo durante las primeras horas de este domingo, por lo que el saldo y las causas del incidente estaban pendientes de confirmación oficial.