El cartel incluye seis agrupaciones del género duranguense y regional mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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K-Paz de la Sierra, Alacranes Musical, Montéz de Durango, Los Primos de Durango, Patrulla 81 y Brazeros Musical de Durango se reunirán en un mismo escenario el sábado 17 de abril de 2027 en la Plaza de Toros La México, en la única fecha del Durango Fest en la Ciudad de México.

El espectáculo arranca a las 20:00 horas.

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El cartel reúne a seis agrupaciones del género en una sola noche

La cartelera concentra a varias agrupaciones representativas del duranguense. Todavía no se ha dado a conocer el orden de presentación de cada agrupación.

Cada una de estas agrupaciones acumula décadas de trayectoria en escenarios de México y Estados Unidos.

Grupos como Patrulla 81 son considerados precursores del género, fundados en 1981 en Durango.

K-Paz de la Sierra fue una de las agrupaciones que introdujo el duranguense al mercado masivo con canciones que dominaron la radio en español a mediados de los 2000.

Que coincidan en un mismo escenario en la capital del país es un evento poco frecuente para los seguidores del género.

La Plaza de Toros La México albergará el festival el 17 de abril de 2027

El evento se realizará en la Plaza de Toros La México, ubicada en Augusto Rodín 241, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez.

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El recinto, inaugurado en 1946, es la plaza de toros más grande del mundo y uno de los espacios de mayor capacidad en la capital para conciertos masivos.

Las gradas del recinto forman un anillo concéntrico alrededor del ruedo central. Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Su ruedo se encuentra por debajo del nivel de la calle, con gradas que forman un gran anillo concéntrico, lo que garantiza buena visibilidad desde prácticamente cualquier punto del inmueble.

Cómo obtener boletos

La venta de entradas para el Durango Fest 2027 estará disponible a través de la plataforma Superboletos.

El Durango Fest es un festival familiar anual que celebra la cultura y la música del estado de Durango. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar fraudes, se recomienda adquirir los boletos únicamente a través de plataformas autorizadas.

No se debe realizar ningún pago a cuentas de particulares ni a revendedores no verificados, especialmente en redes sociales donde este tipo de estafas son frecuentes en eventos de alta demanda.

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Qué es el Durango Fest y cuál es su historia

El Durango Fest es un festival familiar anual dedicado a celebrar la cultura del estado de Durango a través de la música y el baile.

Ha tenido ediciones en ciudades de Estados Unidos —incluyendo Las Vegas y San Antonio— y en 2026 llegó por primera vez a la capital del país en la Arena CDMX.

El festival ha tenido ediciones en Las Vegas y San Antonio antes de llegar a la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2027, el evento regresa con un cartel de seis agrupaciones y una sede de mayor capacidad.

El festival se presenta como un punto de encuentro para los seguidores del duranguense de distintas generaciones, tanto en México como en la comunidad mexicana radicada en el extranjero.

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Su propuesta incluye música en vivo, baile y la celebración de las tradiciones musicales que el estado de Durango exportó al mundo desde Chicago.

Qué es el duranguense y cómo se convirtió en el ritmo de una generación

El duranguense surgió a principios de los años noventa entre comunidades de migrantes del estado de Durango radicadas en Chicago.

Músicos de origen duranguense mezclaron el tamborazo y la tecnobanda con ritmos más acelerados y teclados electrónicos, creando un sonido propio: trombones, saxofones, tambora y teclados como columna vertebral.

El género combina el tamborazo y la tecnobanda con teclados electrónicos, trombones y saxofones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A ese sonido le acompañó el pasito duranguense, un estilo de baile que combina el movimiento de hombros y caderas con pasos precisos y coordinados.

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El género se popularizó en los salones de baile del Midwest estadounidense antes de cruzar la frontera hacia México y América Latina.

En 2003, encabezó las listas de Billboard Latino. Alacranes Musical ganó un Grammy Latino al mejor álbum de música de banda en 2009, uno de los reconocimientos más altos que el género ha recibido a nivel internacional.

Metro, Metrobús o auto: cómo llegar al Durango Fest en La Plaza de Toros

La opción más directa en transporte público es el Metrobús Línea 1 sobre Avenida Insurgentes Sur, bajando en la estación Ciudad de los Deportes, a cinco minutos caminando del recinto.

También se puede tomar el Metro Línea 7 hasta la estación San Antonio, desde donde hay una caminata de aproximadamente 10 minutos.

En automóvil, los accesos principales son por Insurgentes Sur, Patriotismo y Eje 5 Sur. Se recomienda usar transporte público por el tráfico y la disponibilidad limitada de estacionamiento en días de evento.

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Quienes lleguen en aplicaciones de movilidad pueden usar la dirección Augusto Rodín 241, colonia Ciudad de los Deportes, como punto de destino.