La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en Shenzhen evidenció los márgenes estrechos en que opera la diplomacia mexicana, condicionada por una relación comercial en que más del 80% de las exportaciones del país tiene un solo destino. GREG BAKER/Pool via REUTERS

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La participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, fue de cautela, de acuerdo con la doctora Eva Luna, catedrática de la UNAM y especialista en relaciones internacionales. Así lo expresó en entrevista con Infobae México, en el contexto de la revisión del T-MEC y de los cruces recientes entre las embajadas de Estados Unidos y China.

Una participación “cautelosa y en varios momentos fría”

Para la académica, la presencia de México en el foro se caracterizó por la prudencia. Señaló que el Gobierno federal no puede arriesgar su relación con Estados Unidos mediante un acercamiento directo a China.

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Luna indicó que muchos observadores esperaban un encuentro entre Estados Unidos, Rusia y China, potencias que, a su juicio, definen hoy la geopolítica mundial. En ese escenario, considera que presentar una propuesta de acción más cercana con Pekín implicaba un riesgo considerable para México.

Lo que se interpreta en Washington

La académica de la UNAM señala que la inconformidad estadounidense por migración y narcotráfico afectaría el desempeño económico nacional, ante la exigencia de acciones contra figuras de alto nivel político. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Sobre la lectura que puede hacerse en Washington, la especialista sostuvo que el Gobierno mexicano enfrenta una relación complicada con la administración de Donald Trump. Según su análisis, Estados Unidos no está satisfecho con las acciones en materia de detención de migrantes ni con el combate al narcotráfico y su posible vinculación con políticos.

La académica afirmó que, desde su perspectiva, Washington busca resultados contra figuras de alto nivel y no solo contra operadores de segundo o tercer nivel. Mencionó además que la DEA ha advertido que podría publicar una lista.

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Luna advirtió que estos factores pueden traducirse en aumentos arancelarios y en un menor respaldo en sectores vinculados al T-MEC, lo que afectaría el avance económico y comercial del país.

El cruce por el fentanilo entre embajadas

El cruce diplomático entre Estados Unidos y China por el origen del fentanilo. @EmbChinaMex / @USEmbassyMEX

El 17 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en México publicó en X que el fentanilo no comienza en territorio mexicano y que, de acuerdo con la DEA, empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de los precursores químicos que usan los narcotraficantes.

La Embajada de China respondió que la raíz del problema en Estados Unidos está en sus propias deficiencias regulatorias y en el abuso de fármacos, y que la crisis “no la causó ni China ni México”. También afirmó que ambos países mantienen un grupo de trabajo sobre precursores químicos.

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Para Luna, los señalamientos estadounidenses forman parte de una estrategia para disminuir la imagen de China, que ha invertido recursos en distintas regiones mediante infraestructura y apoyos comerciales. La académica consideró que esa presencia también se traduce en influencia y que China ha aprovechado espacios que Estados Unidos no ha cubierto en años recientes.

Añadió que el narcotráfico es un problema que ha crecido a escala global y que permea diversos aspectos de la vida de las naciones.

China, Estados Unidos y el T-MEC

El enfrentamiento reciente entre las representaciones diplomáticas de Estados Unidos y China por el fentanilo ilustra la tensión geopolítica en que México queda atrapado, según el análisis de especialistas en relaciones internacionales (@Claudiashein)

Respecto de la respuesta china, Luna estimó que Pekín hace notar los puntos débiles de una política estadounidense que calificó de “voluble”. Dijo que, en ese fuego cruzado de declaraciones, México queda en medio.

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La especialista describió la postura mexicana como un “coqueteo” con China, pero con cautela. En su análisis, el país siempre dará prioridad a Estados Unidos porque, según afirmó, más del 90% del comercio de México se realiza con ese país. Agregó que Washington conserva influencia en organismos que otorgan líneas de crédito internacionales, las cuales México podría necesitar ante lo que describió como una presión creciente sobre el presupuesto federal.

Estas cifras corresponden a la valoración de la entrevistada. En días previos, el embajador Ronald Johnson compartió en redes que Estados Unidos concentra 83% de las exportaciones mexicanas, frente a 2% de China, según lo consignado por Infobae México.

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Una “neutralidad” que, a su juicio, es conveniente

Luna sostuvo que los enfrentamientos entre potencias son recurrentes y que lo que pierde una nación puede ganarlo otra. Por ello, consideró importante que México mantenga una política exterior activa y no solo de espectador.

La académica afirmó que, históricamente, pocos presidentes han comprendido el papel que México puede desempeñar en el plano internacional. Señaló que la asistencia a foros multilaterales suele carecer de una agenda definida y de propuestas claras, y que la postura de “neutralidad” resulta conveniente para no actuar. Estas apreciaciones corresponden a su análisis personal.

Diversificar, la propuesta de la experta

Finalmente, Luna planteó que los responsables de la política exterior deberían trabajar en propuestas para aprovechar otros tratados y acuerdos comerciales y diversificar los mercados. Dijo que el país cuenta con talento y capital humano para analizar posibilidades comerciales en otras regiones, pero que, a su parecer, ese trabajo no se realiza.

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