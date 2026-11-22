Los documentos de la investigación señalan que dos compañías depositaron recursos en cuentas bancarias de la exconductora, sin contratos, facturas ni comprobantes de servicios que justifiquen los pagos durante las operaciones analizadas. (@inesgomezmont, Instagram)

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La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont la recepción de 178 millones 723 mil 428.06 pesos en dos cuentas bancarias a su nombre, mediante 27 movimientos de dos empresas, según documentos de la investigación consultados por El Financiero y difundidos entre el 21 y el 22 de noviembre de 2026.

Las autoridades relacionan esos recursos con los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. La propia FGR reconoció públicamente que Gómez Mont goza de presunción de inocencia y que corresponde a los tribunales mexicanos determinar su responsabilidad.

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¿Qué empresas realizaron los depósitos, según la FGR?

Inés Gómez Mont, detenida en EEUU. Crédito. FGR

De acuerdo con el desglose del expediente, la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, S.A. de C.V. habría realizado 12 depósitos de 7 millones 395 mil pesos cada uno, que suman 88 millones 740 mil pesos.

Por su parte, Gupea Construcciones, S.A. de C.V. habría efectuado 14 depósitos de 6 millones 348 mil 816.29 pesos, equivalentes a 88 millones 883 mil 428.06 pesos, además de otro movimiento por 1.1 millones de pesos hacia una segunda cuenta de Gómez Mont.

El resumen de los montos reportados es el siguiente:

Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética: 12 depósitos, 88.74 millones de pesos.

Gupea Construcciones: 15 movimientos, 89.98 millones de pesos.

Total: 27 movimientos, 178 millones 723 mil 428.06 pesos.

¿Por qué la FGR considera irregulares las transferencias?

Se reporta la detención de la conductora mexicana, quien mantiene una orden de aprehensión en México por el delito de lavado de dinero

Según la investigación, que se originó a partir de una denuncia anónima, Gómez Mont presuntamente no tenía vínculos contractuales con ninguna de las dos compañías ni, de acuerdo con la FGR, existen facturas o comprobantes de servicios que justifiquen los pagos.

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La Fiscalía sostiene que las operaciones apuntan a un presunto esquema de empresas factureras y simulación de contratos públicos que habría ocasionado un daño patrimonial al Estado mexicano. Según el expediente, también se analizan posibles mecanismos para ocultar el origen y destino de los recursos.

El antecedente: contratos del sistema penitenciario federal

FGR confirma entrega a EEUU de tres ordenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont.

La investigación contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene como antecedente una carpeta abierta en noviembre de 2019 por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En el comunicado 026/22, del 20 de enero de 2022, la FGR informó que indagaba a diversas personas y siete empresas por su posible participación en esos delitos. El presunto esquema involucraba contratos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, para servicios en centros federales.

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Los dos contratos identificados sumaban 2 mil 950 millones de pesos y, según la indagatoria, se habrían utilizado comprobantes fiscales para aparentar operaciones y servicios que no se realizaban, durante la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Los documentos difundidos hasta ahora no precisan el vínculo directo entre ambos montos.

Detención en Florida y órdenes de aprehensión

Con tres órdenes de aprehensión vigentes y una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada desde septiembre de 2025, la Fiscalía General aguarda la resolución migratoria estadounidense para actuar de inmediato. FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM

Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por su estatus migratorio, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras casi cinco años fuera de México.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó el 2 de noviembre que existen tres órdenes de aprehensión vigentes, emitidas por jueces federales: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada.

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Godoy precisó que la detención responde a la situación migratoria y no a esas órdenes, y que la deportación depende de las autoridades estadounidenses. Si se determina, aseguró, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes a su llegada. También indicó que México solicitó en septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición.

Qué dijo la justicia estadounidense y cuál es el panorama

Un día después de su arresto, la defensa presentó un recurso de habeas corpus ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para revisar la legalidad de la detención y evitar un traslado. Argumentó, entre otros puntos, que una de sus hijas está en tratamiento médico.

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El 5 de noviembre, el juez Jeffrey T. Kuntz rechazó la petición. Indicó que ese recurso no era la vía para impugnar condiciones de confinamiento y que corresponde a Gómez Mont solicitar una audiencia de fianza ante la autoridad migratoria. Según reportes, permanece en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach.

El 10 de noviembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la FGR realiza los trámites para traerla a México. No precisó si será mediante deportación o extradición.

Su esposo, Álvarez Puga, fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses el 24 de septiembre de 2025, obtuvo libertad bajo fianza a finales de ese año y mantiene un procedimiento activo en ese país, con audiencia fijada para noviembre, según reportes.

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