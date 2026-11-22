Foto: Facebook/ Ejido de Guajes de Ayala

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Habitantes del Ejido de Guajes, ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero, denunciaron que han sido víctimas de ataques por presuntos miembros de la Familia Michoacana, por lo que exigieron a las autoridades federales a llevar a cabo acciones de seguridad en la región.

A través de un comunicado, emitido este sábado, el ejido acusó que presuntas células de La Familia Michoacana continúan avanzando sobre sus comunidades. Ante esto, exigieron la intervención directa de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ,así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

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Fue el movimiento Pueblos Unidos en Defensa de la Sierra y los Recursos Naturales y el Comisariado Ejidal de Guajes de Ayala quienes advirtieron que el problema de inseguridad no está resuelto: “únicamente está contenido”, acusando que tanto mujeres y niños siguen expuestos a privaciones de libertad y desapariciones forzadas.

Señalan que las autoridades estatales no han atendido sus denuncias y solicitud de operativos

Foto: Gobierno de Guerrero

Los habitantes señalaron que han podido identificar mediante sobrevuelos con drones un total de 7 puntos que serían probables bases de operación, concentración y logística del grupo criminal, cuyas coordenadas fueron entregadas a las instituciones de seguridad, pero según los denunciantes, ninguna autoridad ha desplegado operativos para desmantelarlas ni para disuadir a los agresores.

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El ejido denunció que se trata de ubicaciones exactas donde operan las bases de presuntos sicarios, quienes representan un grave riesgo al realizar avanzadas discretas para tender emboscadas en caminos y brechas.

Luego de enlistar las coordenadas que han podido identificar, la comunidad alertó por el inicio de acciones para su defensa que “podría derivar en un derramamiento de sangre innecesario” ante las agresiones en su contra.

“Dejamos constancia de que, tras haber agotado las denuncias públicas y brindado nuestra máxima cooperación entregando información oportuna, precisa y verificada, de no recibir una intervención efectiva, haremos uso de nuestra organización como pueblos organizados por la legitima defensa de nuestros hogares, nuestras familias y nuestro territorio serrano”, advirtieron.

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Además, aseguraron que no buscan confrontación, “pero estamos decididos a no permitir que nos sigan masacrando, desapareciendo familias o despojándonos de nuestras pertenencias, ganado y recursos naturales”.

Dos secuestros y un desplazamiento forzado en semanas recientes

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GUERRERO

La denuncia llega meses después de que, en julio de 2026, el mismo ejido reportó ataques con drones cargados de explosivos contra sus comunidades. En septiembre del mismo año, otro enfrentamiento armado en el Crucero del Limón dejó a una familia entera privada de la libertad y a una mujer herida de bala.

El ejido también recordó que el pasado 4 de noviembre, en la localidad de El Limón, presuntos integrantes del mismo grupo criminal secuestraron al ejidatario Melesio Arellano. Además, mencionaron el caso del campesino Domingo Atanacio Quirino, originario del ejido El Balcón, quien lleva más de 55 días en cautiverio tras ser privado de la libertad también por presuntos miembros de la Familia Michoacana.

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En la localidad de El Pinzán Dulce, acusaron que una familia de más de 20 integrantes fue desplazada bajo amenazas y obligada a vender su ganado a precios “sumamente bajos”. El abandono total de la comunidad dejó más de seis casas vacías que, señalan los pobladores, hoy sirven de refugio y escondite para la célula criminal.

Foto: Facebook / Tecuani.tv

En su denuncia, los habitantes también señalaron que el pasado viernes 13 de noviembre lograron frustrar una agresión que habría causado mayores consecuencias luego de detectar a tiempo una emboscada planeada desde uno de los puntos identificados y reportados a las autoridades. La célula responsable, afirman, pertenece a La Familia Michoacana.

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Ante esto, denunciaron que las autoridades conocen las ubicaciones donde se encontrarían las células de presuntos criminales que los mantiene bajo amenaza, pero no han querido atender sus llamados de auxilio.