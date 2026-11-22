La conductora de "Hoy" recibió el Icon Award en los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026 el 21 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México

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Galilea Montijo dedicó el reconocimiento Icon Award que recibe el pasado sábado 21 de noviembre de 2026 en los Impulse LGBTIQ+ Awards a su sobrina Paulina, después de recordar que la adolescente le presentó a su novia a los 14 años.

La conductora aceptó el galardón en la Ciudad de México y agradeció a la comunidad LGBT+ por el cariño que le expresa.

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La séptima edición de los premios reunió a figuras de la televisión, el cine, el entretenimiento digital y la comunidad LGBT+ en la capital del país. La conductora de Hoy recibió el Icon Award, una de las distinciones anunciadas durante la ceremonia.

En su discurso, la conductora señaló que el reconocimiento la toma por sorpresa. “De verdad, no lo merezco, pero de verdad lo acepto con todo el cariño y con todo el amor de sus colores”, expresa ante los asistentes.

Galilea Montijo dedica el Icon Award a su sobrina Paulina

La conductora de televisión dedica el premio a Paulina, su sobrina. La mención provoca aplausos del público durante la ceremonia de los Impulse LGBTIQ+ Awards 2026.

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Montijo relata que Paulina se acercó a ella cuando tenía 14 años para hablar sobre su relación. “Tía, te quiero presentar a mi novia”, recuerdó la presentadora al reproducir las palabras de su sobrina.

La conductora responde con un mensaje de respaldo. “Mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Aquí me tienes, aquí estoy para ti y siempre estaré para ti”, dice durante su participación en el evento.

Galilea Montijo dedica reconocimiento de la comunidad LGBT+ a su sobrina: “Me presentó a su novia” (Instagram/Galilea Montijo)

La declaración concentra el momento central de su discurso. Galilea Montijo colocó la experiencia familiar dentro del agradecimiento que dirige a la comunidad LGBT+ tras recibir el reconocimiento.

“Son una comunidad que necesitamos sus colores, su magia”, afirmó la conductora antes de dedicar el galardón a Paulina. La frase es recibida con ovaciones en el recinto.

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El mensaje de Galilea Montijo en Instagram tras los premios

Después de la ceremonia, Galilea Montijo comparte una publicación en Instagram para expresar su emoción por el galardón. La presentadora agradece a la organización de los Impulse LGBTIQ+ Awards y a quienes participaron en la sorpresa.

“Sigo tan emocionada. Gracias por esta sorpresa”, escribe la conductora en su cuenta. También sostiene que su corazón está “lleno de felicidad” por el reconocimiento y por las muestras de cariño que recibe de la comunidad.

Galilea Montijo agradece a la comunidad LGBT+ por el afecto que, según escribe, le han demostrado. “Gracias a toda la comunidad por siempre darme y demostrarme tanto amor y cariño. No tienen idea de lo que los amo y respeto”, publica.

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La conductora también menciona que participó en la entrega de uno de los premios durante la ceremonia. “Gracias por dejarnos entregar un premio, nos hicieron muy felices”, señala en el mensaje difundido en redes sociales.

En la misma publicación, Montijo agradece a Isaac Moreno, a quien identifica con la cuenta @ipmoreno, por acompañarla y celebrar con ella el reconocimiento. “Gracias por estar siempre a mi lado y festejar junto a mí este premio”, escribe.

También nombra a Ale Covacs, a quien atribuye haber guardado la sorpresa sobre el galardón. Montijo le agradece el cariño y el hecho de mantener en reserva la distinción antes de la entrega.

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El mensaje vuelve a Paulina en la parte final. “Mi Paulina, te amo. Estoy orgullosa de lo valiente que eres. Sigue llenando tu vida de colores”, publica la conductora.

La presentadora condujo la cuarta temporada de LCDLFM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chamaco Mexicano, David Pablos y Turbulence figuran entre los ganadores de 2026

La ceremonia de los Impulse LGBTIQ+ Awards se realiza este sábado 21 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. Los resultados disponibles reportan ganadores en distintas categorías, sin que se identifique a una sola persona con varios galardones.

Además de Galilea Montijo con el Icon Award, el cineasta David Pablos recibe el reconocimiento como Personalidad LGBTIQ+ del Año. La drag queen Turbulence obtiene el premio Drag del Año.

Juan Jacobo Hernández recibe el Premio Michael Weinstein a la Trayectoria. Enrique Mudu es reconocido en la categoría de Mejor contenido para adultos del año.

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El proyecto Chamaco Mexicano, encabezado por Joaquín Bondoni, gana en la categoría Proyecto de Entretenimiento con Contenido LGBTIQ+ del Año. El reconocimiento se entrega durante la misma edición de los premios en la Ciudad de México.

La gala reúne estas premiaciones con intervenciones de las figuras invitadas. Montijo cierra su participación con la dedicatoria a su sobrina Paulina y el mensaje de apoyo que, dice, le expresó desde que le presentó a su novia.