Mataron al líder del PRI Gervacio Hernández Mellado y a su esposa la regidora Juana Tzanahua Gálvez. Crédito: Captura de Video

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Tres personas detenidas por presuntos delitos contra la salud e instituciones de seguridad pública enfrentan investigaciones por su probable participación en el asesinato de la regidora de Texhuacán, Juana Tzanahua Gálvez, y su esposo, Gervancio Hernández Mellado, dirigente del PRI en el mismo municipio de Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que los tres arrestados fueron identificados como Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N”, quienes fueron ubicados en la localidad de Acontla, municipio de Zongolica.

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Su arresto se efectuó por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal.

Foto: Fiscalía de Veracruz

Durante una inspección policial, a los tres detenidos les fueron aseguradas diversas bolsas con hierba verde similar a la marihuana, armas de fuego, una sustancia similar al cristal y tres motocicletas.

Las autoridades explicaron que, a partir de los indicios asegurados en la acción y datos recabados en las investigaciones ministeriales, la Fiscalía Regional Córdoba investiga si los detenidos tienen alguna relación con el asesinato del dirigente municipal del PRI en Texhuacán y de la regidora del ayuntamiento, ocurrido el pasado 14 de noviembre en la sierra de Zongolica.

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Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

Así fue el asesinato de la regidora y el líder municipal del PRI

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asesinatos de la regidora de Texhuacán y su esposo ocurrieron el pasado 14 de noviembre, alrededor de las 14:20 horas, sobre la carretera estatal Apoxteca-Aticpac.

De acuerdo con reportes, la pareja viajaba a bordo de un Nissan March -acompañados de una tercera persona- cuando hombres armados interceptaron el vehículo y les abrieron fuego. Hernández Mellado murió en el lugar, mientras que Tzanahua Gálvez fue trasladada a un hospital y falleció horas después a causa de las heridas. Una tercera mujer resultó lesionada.

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La dirigencia estatal del PRI confirmó ambas muertes a través de un comunicado y exigió una investigación exhaustiva, acusando que el estado “no puede continuar sumido en la inseguridad” y el temor.

“La violencia que hoy lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública es absolutamente inaceptable. Exigimos a las autoridades competentes que actúen de manera inmediata, que realicen una investigación exhaustiva, agoten todas las líneas de investigación, identifiquen y localicen a los responsables de este ataque y los enfrenten ante la justicia”, instaron.

En días pasados, y ante los cuestionamientos por una posible motivación política, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de atribuir un móvil al crimen.

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Además, el funcionario detalló que las Fiscalía del Estado mantenía las carpetas de investigación abiertas y que es esa dependencia la encargada de dar a conocer los avances.

Por su parte, el diputado priista. Héctor Yunes Landa. advirtió ante el Congreso del Estado que los ataques contra representantes políticos en Veracruz no son hechos aislados. Durante el proceso electoral de 2025 se contabilizaron 40 agresiones y 15 asesinatos de actores políticos, de acuerdo con las cifras que el legislador presentó en tribuna.

Cuatro figuras políticas asesinadas en la misma región en menos de dos años

El doble asesinato en Texhuacán se suma a una serie de ataques registrados en la sierra de Zongolica. En diciembre de 2024, fue asesinado el diputado federal, Benito Aguas Atlahua, y en noviembre de 2025, Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y exdirigente del PRD. Con el doble homicidio del 14 de noviembre suman cuatro figuras políticas asesinadas en tres ataques distintos en esa región serrana en menos de dos años.

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A la derecha: el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés. Foto: Facebook

El titular de la SSP de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés, informó ante el Congreso del Estado que la captura de los responsables del asesinato de la regidora y su esposo es una prioridad para el Gobierno estatal.

Además, dijo que antes del doble homicidio no tenía conocimiento de posibles amenazas contra la regidora y su esposo; sin embargo, afirmó que tras los hechos se reforzó la presencia policial en el municipio.

Reyes Garcés también reveló que 41 actores políticos han solicitado protección a la SSP durante 2026, de los cuales 20 mantienen medidas de seguridad vigentes. Durante el proceso electoral municipal de 2025, la dependencia proporcionó protección a más de 500 candidatos.

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