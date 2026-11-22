La secuencia difundida en redes muestra a una mujer que reproduce un fragmento sonoro de la presidenta; el participante contesta su apellido y explica su reacción con una declaración afectiva. (oppa.bellaco)

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Un joven coreano identificó la voz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un video viral que circula en redes sociales y respondió “porque la amo” cuando le preguntaron cómo la reconocía. La fecha de publicación original del clip no ha sido confirmada.

¿Qué muestra el video que circula en redes

En la grabación, una joven le pide al hombre que adivine de quién es una voz con la frase “Oye, a ver, adivina quién es”. Enseguida se reproduce un fragmento de audio atribuido a la mandataria, en el que se escucha: “Donde la inversión… la riqueza en prosperidad compartida”.

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El hombre responde “Shenbaum”, con acento coreano. La joven comenta que qué bien le conoce la voz y le pregunta cómo lo sabe. Él contesta: “Porque la amo”.

El clip cierra con una canción romántica. De acuerdo con la descripción del material, la edición muestra al participante sonrojado, un recurso de tono humorístico.

Quién es el joven, según su perfil de Instagram

La secuencia difundida en redes muestra a una mujer que reproduce un fragmento sonoro de la presidenta; el participante contesta su apellido y explica su reacción con una declaración afectiva

De acuerdo con el perfil de Instagram @oppa.bellaco, el joven se presenta como maestro de coreano y creador de reels, y tiene unos 10.7 mil seguidores. En una publicación del perfil, acompañada de las etiquetas #coreano y #humor, la cuenta incluye la frase “Ventaja de vivir en Corea”.

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Según la descripción de esos contenidos, el creador también bromeó durante el Mundial sobre ver el partido entre México y Corea. En sus videos se le escucha con acento coreano.

Esa identificación se basa en la revisión de contenidos públicos del perfil. No ha sido confirmada por el propio creador ni de manera independiente.

Lo que no está verificado

Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente lo siguiente:

La autenticidad del audio : no se ha precisado si el fragmento corresponde a un discurso real de la presidenta o si fue editado.

El origen del clip : se desconoce quién lo publicó primero y si se trata de un contenido espontáneo o de una dinámica pactada.

La reacción de la presidenta: no se localizó un pronunciamiento de la Presidencia de México sobre el video.

Al tratarse de contenido que circula en plataformas digitales, la información puede no estar verificada de manera independiente.

Sheinbaum, tema de conversación en plataformas de Asia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong (China), el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Joyce Zhou

El clip circula en un momento en que la presidenta ha generado conversación en plataformas asiáticas. De acuerdo con AFP, citada por Ovaciones, su llegada a Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) acumuló más de 10.2 millones de visualizaciones en Weibo el 18 de noviembre.

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El equipo de la mandataria confirmó a la agencia que viajó en clase económica, en un vuelo de China Southern Airlines de unas 21 horas. Usuarios chinos destacaron el uso austero de recursos públicos.

Corea del Sur en la agenda presidencial

Corea del Sur ya había aparecido en el discurso público de Sheinbaum. El 26 de enero de 2026, en su conferencia matutina, informó que envió una carta al gobierno surcoreano para pedir más fechas de BTS en México, ante la alta demanda de boletos.

Posteriormente, el gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió la carta. El 17 de marzo, la presidenta dijo que ya tenía respuesta y que invitó al mandatario surcoreano a visitar México en septiembre.

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Medios como N+ reportaron una reunión entre BTS y la presidenta en Palacio Nacional, interpretada como un gesto de amistad cultural entre ambos países. No existe información que relacione estos episodios con el video.

Otros videos virales con muestras de afecto hacia la presidenta

No es la primera vez que un video con una declaración de afecto hacia la mandataria se difunde en redes. Meses atrás, un joven identificado como Enrique Saavedra publicó en TikTok un clip en el que se grabó junto al vehículo de la presidenta en el Centro Histórico de la Ciudad de México y dijo estar con “el amor de mi vida”, según reportó La Querella Digital.

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De acuerdo con ese medio, la mandataria respondió con un saludo y continuó su recorrido sin hacer comentarios adicionales.