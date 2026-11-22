Bomberos se movilizaron este domingo para controlar un incendio en departamentos de la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, informó el Jefe Vulcano Cova desde su cuenta oficial.
El incendio -registrado en el noveno piso del edificio- ya se extinguió en su totalidad. Además, derivado de la emergencia, dos personas recibieron atención médica para su valoración.
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Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, mencionó que habitantes del edificio fueron evacuados y se ha acordonado la zona.
--Con información en desarrollo...
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