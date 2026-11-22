Llamas y humo negro salen de una abertura en la fachada de un edificio de apartamentos. Foto: Especial

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Bomberos se movilizaron este domingo para controlar un incendio en departamentos de la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, informó el Jefe Vulcano Cova desde su cuenta oficial.

El incendio -registrado en el noveno piso del edificio- ya se extinguió en su totalidad. Además, derivado de la emergencia, dos personas recibieron atención médica para su valoración.

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Por su parte, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, mencionó que habitantes del edificio fueron evacuados y se ha acordonado la zona.

Informo que el incendio se registró en el noveno piso del edificio, donde me encuentro coordinando las maniobras para su extinción. #AlMomento, informo que hemos extinguido el fuego en su totalidad. Derivado de la emergencia, dos personas recibieron atención médica en el lugar… pic.twitter.com/y0SxUKQUkJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 22, 2026

Recibimos reporte de incendio en la colonia Santa Cruz Atoyac, en @BJAlcaldia.Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/yUFaollma7 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 22, 2026

--Con información en desarrollo...