¿La tumba de Edith González está abandonada? Esto dijo su familia sobre el lugar donde descansan sus restos (RS)

Guardar

Un video difundido días previos a este domingo 22 de noviembre muestra la tumba de Edith González con césped, tierra y vegetación sobre la lápida en el Parque Memorial Gayosso de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las imágenes reactivan dudas sobre el cuidado del lugar donde descansan sus restos, aunque su familia ya sostiene que la sepultura no está abandonada y atribuye su apariencia a las reglas del cementerio.

PUBLICIDAD

La actriz murió el 13 de junio de 2019, a los 54 años, tras enfrentar cáncer de ovario. Más de siete años después, seguidores de la protagonista de Corazón salvaje y Salomé volvieron a hablar de ella por el recorrido publicado por los creadores de contenido Fátima y Roberto, del canal D’Barrio a Barrio.

El material muestra la sepultura que comparte Edith González con su padre, Efraín González. La lápida aparece con fragmentos de pasto y tierra acumulados. En el sitio no se observan arreglos florales y hay un pequeño pino junto a la tumba.

Las imágenes provocaron comentarios entre usuarios de redes sociales. Algunos expresaron tristeza por el aspecto del espacio y cuestionaron si la familia de la actriz visita el lugar o si recibe mantenimiento de forma periódica.

PUBLICIDAD

El video, no obstante, no confirma que haya abandono prolongado. Tampoco precisa cuándo fue la última limpieza del área ni si los restos de vegetación corresponden a cortes recientes de pasto dentro del cementerio.

Víctor Manuel González niega que la sepultura esté abandonada desde 2023

Las críticas por el estado de la tumba no son nuevas. En 2023, el hermano de la actriz, Víctor Manuel González, respondió a cuestionamientos similares y descartó que el sitio estuviera abandonado.

González explicó entonces que el panteón impone condiciones sobre la apariencia de las sepulturas. Entre las restricciones, señaló, está la posibilidad de colocar únicamente una lápida pequeña, lo que limita la instalación de ornamentos o estructuras adicionales.

PUBLICIDAD

Víctor Manuel González niega que la sepultura esté abandonada desde 2023 (Foto: Instagram/@edithgonzalezmx1)

La explicación de la familia contrasta con la percepción que provocó el video reciente. La ausencia de flores y la vegetación sobre la lápida llevaron a algunos seguidores a suponer que el lugar no recibe atención, aunque no hay elementos en la grabación que comprueben esa versión.

La tumba se encuentra en el Parque Memorial Gayosso, ubicado en Naucalpan de Juárez. Edith González fue sepultada junto a su padre, una decisión que su familia ha mantenido como parte del espacio donde descansan ambos.

Lorenzo Lazo ha compartido visitas y flores en aniversarios luctuosos

Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, también ha difundido en años anteriores fotografías de visitas a la tumba de la actriz. En esas publicaciones aparecen flores y mensajes para recordarla en fechas relacionadas con su fallecimiento.

PUBLICIDAD

Lazo se casó con González el 24 de septiembre de 2010. El economista permaneció junto a la actriz durante el tratamiento que recibió por cáncer de ovario y acompañó a la familia en los días posteriores a su muerte.

Hasta este domingo 22 de noviembre de 2026, la familia no ha emitido un nuevo pronunciamiento público sobre el video de D’Barrio a Barrio. La postura conocida continúa siendo la explicación que Víctor Manuel González dio en 2023 sobre las normas internas del cementerio.

Las imágenes también recuerdan una visita que realizó Constanza Creel, hija única de la actriz. En 2022 se difundieron fotografías y videos de la joven en la sepultura de su madre, donde le cantó durante una conmemoración familiar.

PUBLICIDAD

Constanza Creel tenía 14 años cuando murió Edith González

Constanza Creel González nació el 17 de agosto de 2004. Es hija de Edith González y del político mexicano Santiago Creel. Tenía 14 años cuando la actriz falleció en junio de 2019.

La joven ha mantenido un perfil reservado desde la muerte de su madre. Sus apariciones públicas relacionadas con la actriz han sido escasas, entre ellas la visita a la tumba que se conoció cuatro años después del fallecimiento.

Constanza Creel tenía 14 años cuando murió Edith González (Ig constancitas1)

Edith González deja una carrera de varias décadas en televisión, cine y teatro. Para una parte del público, sus personajes continúan ligados a producciones como Corazón salvaje, donde interpretó a Mónica de Altamira, y Salomé, una de las telenovelas que encabezó al inicio de la década de 2000.

PUBLICIDAD

La discusión por su tumba surge de nuevo a partir de la imagen de la lápida con vegetación y sin flores. La familia, por ahora, sostiene la explicación que dio en 2023: las condiciones del espacio responden a las restricciones establecidas por el cementerio.