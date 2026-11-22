La cortina de acero enfrenta una nueva oportunidad para sumar un triunfo que le permita seguir soñando con el título divisional. (Joseph Maiorana-Imagn Images)

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Pittsburgh Steelers y Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo 22 de noviembre al mediodía (tiempo del centro de México) desde el Lincoln Financial Field en juego correspondiente a la Semana 11 de la NFL en México.

Los Acereros llegan a este enfrentamiento con la necesidad de obtener un triunfo que les permitan mantenerse en la pelea por el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana, mientras que las Águilas buscan salir del fondo en los standings generales.

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Steelers pelea por la AFC Norte

Steelers busca no rezagarse en la búsqueda por el liderato divisional. (Barry Reeger-Imagn Images)

Pese a no convencer por completo en algunos partidos, los Steelers se mantienen en la pelea por el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

Con marca de 6-3, Pittsburgh también se encuentra en buena posición para aspirar a uno de los tres boletos de comodín a los playoffs.

Cuando varios ya apuntaban al retiro de Aaron Rodgers, el quarterback experimentado ha encontrado un segundo aire, respaldado por una defensa sólida. El veterano ha logrado resolver encuentros cerrados y mantener a los Acereros entre los protagonistas de la NFL.

Sin embargo, Pittsburgh llega con dudas tras caer ante los Bengals en el Sunday Night Football, derrota que puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas y abre el debate sobre el verdadero nivel del equipo ante los principales contendientes de la liga.

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Los Steelers todavía deben demostrar si pueden competir con los rivales más fuertes o si parte de su buen momento responde a un calendario favorable.

Aun así, el equipo aprovecha sus oportunidades y suma triunfos que lo mantienen en la pelea. Ahora, Pittsburgh enfrenta a las Águilas como favorito para quedarse con la victoria, en un partido que puede servir para medir sus aspiraciones rumbo a la recta final de la temporada.

Eagles busca salir de la mala racha

(Bill Streicher-Imagn Images)

A comienzos de temporada, los Philadelphia Eagles pintaban como uno de los equipos favoritos para llevarse la división Este de la NFC.

Jalen Hurts, Saquon Barkley y DeVonta Smith encabezaban un plantel que, en el papel, tenía argumentos para competir por un boleto a los playoffs.

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El equipo respondió en las primeras dos semanas. Philadelphia ganó sus dos primeros partidos y confirmó las expectativas que había generado antes del arranque de la campaña.

Sin embargo, ese impulso duró poco. Desde el 20 de septiembre, los Eagles no han vuelto a ganar y acumulan siete derrotas consecutivas que los tienen en el fondo de la NFC Este con una marca de 2-7.

Las lesiones llegaron a cambiar el rumbo para las Águilas de Filadelfia, pues sus tres principales armas a la ofensiva (Barkley, Hurts y Smith) no han podido estar sanos, lo cual los ha llevado a perderse la mayoría de los juegos en este inicio de campaña, bajas que afectaron directamente el funcionamiento de la ofensiva.

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Con Hurts fuera, los Eagles probaron tanto a Tanner McKee como a Joe Milton en la posición de quarterback, pero ninguno ha podido dar estabilidad en esa posición y ahora el equipo está inmerso en una racha negativa que al día de hoy los tiene peleando por ser el pick 1 del siguiente draft.

Cuándo y dónde ver el encuentro en México

El encuentro entre los Pittsburgh Steelers y los Philadelphia Eagles podrá verse este domingo 22 de noviembre a mediodía (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Canal Nueve.