Aunque El Buen Fin concluyó el pasado 17 de noviembre, los consumidores mexicanos todavía tendrán otras oportunidades para encontrar descuentos antes de las fiestas decembrinas

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La temporada de descuentos de noviembre todavía no termina para los consumidores en México. Después de que El Buen Fin 2026 concluyó formalmente el pasado 17 de noviembre, otras dos jornadas comerciales concentrarán la atención de quienes buscan aprovechar promociones para adelantar sus compras navideñas: el Black Friday y el Cyber Monday.

Ambos eventos tienen su origen en Estados Unidos y están relacionados con la celebración del Día de Acción de Gracias. Sin embargo, con el paso de los años se han extendido a otros mercados, incluido México, donde diferentes establecimientos y plataformas de comercio electrónico aprovechan estas fechas para ofrecer descuentos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias.

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En 2026, el Black Friday se celebrará el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30 del mismo mes. Las dos jornadas suelen complementarse y formar un periodo de promociones que se extiende durante varios días.

¿Cuándo es el Black Friday 2026 en México?

El Black Friday 2026 se realizará el viernes 27 de noviembre, un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se conmemora el cuarto jueves de noviembre.

Aunque tradicionalmente se trata de una jornada de descuentos de un solo día, numerosos establecimientos extienden sus promociones durante el fin de semana, por lo que los consumidores pueden encontrar ofertas hasta el domingo 29 de noviembre.

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El Black Friday y el Cyber Monday ofrecerán nuevas oportunidades de descuentos en México durante noviembre de 2026, con promociones en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico

En México, las promociones del Black Friday pueden encontrarse tanto en sucursales físicas como en tiendas en línea. Entre las categorías que suelen participar destacan los electrodomésticos, muebles, colchones, ropa, calzado, juguetes y artículos de tecnología.

Esta jornada representa una alternativa para quienes no encontraron los productos que buscaban durante El Buen Fin o desean comparar precios antes de realizar sus compras de fin de año.

¿Cuándo será el Cyber Monday 2026?

El Cyber Monday 2026 tendrá lugar el lunes 30 de noviembre, fecha que marca el cierre del periodo de descuentos que comienza con el Black Friday.

A diferencia de la jornada comercial del viernes, el Cyber Monday surgió como una iniciativa enfocada en impulsar las compras por internet. Fue creado en 2005 para promover el comercio electrónico, por lo que sus promociones se concentran principalmente en plataformas digitales.

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En México, los consumidores pueden revisar las ofertas disponibles en sitios como Amazon, Mercado Libre, Shein y Temu, donde suelen encontrarse productos de distintas categorías.

Entre los artículos que destacan durante el Cyber Monday se encuentran teléfonos celulares, computadoras, consolas, videojuegos y otros dispositivos electrónicos. También pueden aparecer promociones en electrodomésticos y accesorios tecnológicos.

¿Cuáles son las diferencias entre el Black Friday y el Cyber Monday?

Aunque ambos eventos tienen como finalidad incentivar el consumo mediante promociones y descuentos, existen diferencias relacionadas con su origen y la modalidad de compra.

La principal distinción está en los canales de venta. El Black Friday contempla ofertas tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales, mientras que el Cyber Monday nació para concentrar las promociones en el comercio electrónico.

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Otra diferencia está en las categorías de productos que suelen destacar durante cada jornada. El Black Friday abarca una mayor variedad de departamentos, desde muebles y artículos para el hogar hasta ropa, juguetes y motocicletas.

Por su parte, el Cyber Monday suele poner mayor énfasis en la tecnología y la electrónica, con ofertas en computadoras, celulares, consolas y videojuegos.

No obstante, estas diferencias no son excluyentes, ya que los establecimientos pueden ofrecer promociones similares durante ambas fechas y extender sus descuentos más allá de los días establecidos.

El Black Friday y el Cyber Monday ofrecerán nuevas oportunidades de descuentos en México durante noviembre de 2026, con promociones en tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico

¿Cómo aprovechar las ofertas del Black Friday y Cyber Monday en México?

Antes de realizar compras durante estas jornadas comerciales, es importante que los consumidores revisen las condiciones de las promociones y comparen los precios de los productos que desean adquirir.

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Una de las principales recomendaciones es establecer un presupuesto para evitar gastos impulsivos, especialmente porque estas fechas se encuentran cerca de las fiestas decembrinas, cuando también aumentan los compromisos económicos de los hogares.

También conviene consultar el precio de los artículos con anticipación para comprobar que los descuentos representen un ahorro real y no solamente una reducción sobre un precio previamente incrementado.

En caso de utilizar meses sin intereses, es necesario revisar el monto de cada mensualidad, el plazo de financiamiento y las condiciones establecidas por el banco y el comercio.

Asimismo, quienes compren por internet deben verificar que las páginas correspondan a tiendas oficiales, revisar los costos de envío y consultar las políticas de cambios, devoluciones y garantías.

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De esta manera, el Black Friday del 27 de noviembre y el Cyber Monday del 30 de noviembre de 2026 ofrecerán nuevas oportunidades para buscar promociones en México, después de la conclusión de El Buen Fin y antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.