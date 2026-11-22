En 2018, el encuentro entre los Chiefs y los Rams tuvo que trasladarse a Los Ángeles debido a las malas condiciones del pasto en el Estadio Azteca. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

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Este domingo, la NFL regresa a la Ciudad de México con el duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado en el Estadio Banorte, el cual será el primer partido de temporada regular de la liga que se disputa en territorio mexicano desde 2022.

México se mantiene como uno de los mercados internacionales más importantes para la NFL, donde la afición ha respondido en cada visita de la liga, con llenos en el antiguo Estadio Azteca y altos niveles de audiencia en televisión.

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La realización de partidos en la capital, no obstante, ha enfrentado obstáculos en distintos momentos. En 2018, la NFL canceló el juego entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams debido a las malas condiciones de la cancha por conciertos celebrados previamente en el recinto.

Después, las obras de remodelación del Estadio Banorte rumbo a la Copa Mundial de 2026 impidieron que la liga programara encuentros en México durante los últimos cuatro años, pero ahora el público mexicano se alista para nuevamente recibir un juego de NFL.

La vez que Shakira y una serie de conciertos cancelaron la NFL en México

(Capturas de pantalla: YouTube)

El entonces llamado Estadio Azteca se preparaba para recibir el partido entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Rams en noviembre de 2018. El encuentro formaba parte de la estrategia de la NFL para fortalecer su presencia en México.

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Sin embargo, durante la semana previa al duelo, la liga informó que el juego se trasladaba al Memorial Coliseum de Los Ángeles, California debido a las malas condiciones de la cancha del estadio capitalino.

La noticia provocó molestia entre los aficionados mexicanos, quienes perdieron la oportunidad de presenciar uno de los partidos más esperados de aquella temporada. Además, México también quedó en el centro de la conversación internacional por el estado del terreno de juego y la cancelación del evento.

El deterioro de la cancha se relacionó con la suma de la sustitución del pasto natural por una superficie híbrida con una serie de conciertos que fueron deteriorando las condiciones del césped.

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El mal estado del campo comenzó a notarse seriamente con la celebración de los conciertos de Shakira, realizados los días 11 y 12 de octubre, pero esto no fue todo, ya que el recinto también albergó el concierto Telehit 25 Años el 7 de noviembre, con artistas como Café Tacvba, Panteón Rococó, Ha*Ash, Jesse & Joy, Paty Cantú y Anitta.

El desgaste causado por esos espectáculos, acumulado con los partidos del América y Cruz Azul como locales, causaron que la NFL tomara la decisión de cancelar el juego entre Rams y Chiefs, el cual terminó convirtiéndose en uno de los mejores juegos de la época reciente con los Carneros venciendo a los Jefes por un marcador de 54-51.

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La NFL vuelva a México después de la cancelación del Chiefs vs Rams

El Rams vs Chiefs en 2018 estaba pactado para disputarse originalmente en el Estadio Azteca. (AFP)

Tras la cancelación del partido entre Chiefs y Rams en 2018, la NFL dio una nueva oportunidad al Estadio Azteca. En 2019, el inmueble recibió el duelo entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs, con una respuesta favorable de los aficionados mexicanos.

El encuentro se llevó a cabo sin contratiempos y permitió que la liga retomara la confianza en la sede de la Ciudad de México. La asistencia y el ambiente en las tribunas confirmaron el interés que existe en el país por el futbol americano.

Después llegó una pausa de dos años por la pandemia de COVID-19, que obligó a la NFL a modificar su calendario internacional. México volvió a recibir un partido de temporada regular hasta 2022.

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En aquella ocasión, los San Francisco 49ers enfrentaron a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca. Ese juego fue el último de la NFL en territorio mexicano antes de una nueva interrupción.

Las obras de remodelación del estadio rumbo a la Copa Mundial de 2026 impidieron que la liga programara encuentros en la Ciudad de México durante los siguientes cuatro años. Ahora, la NFL vuelve al país con un partido entre los 49ers y los Minnesota Vikings, donde este domingo se espera un lleno en el Estadio Banorte.