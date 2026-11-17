Vadim Kornilov, agente de Dmitry Bivol, se lanzó contra Canelo Álvarez y aseguró que el mexicano habla demasiado sobre la posible revancha con su peleador. (Ilustración: Jovani Pérez)

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Vadim Kornilov, agente de Dmitry Bivol, se lanzó contra Canelo Álvarez y aseguró que el mexicano habla demasiado sobre la posible revancha con su peleador.

El promotor de boxeo señaló que el peleador tapatío siempre menciona a Bivol después de sus peleas, sin embargo, nunca se ha acercado a ellos para negociar un segundo combate.

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“Canelo lo ha mencionado después de casi todas sus peleas desde que perdió ante Bivol. Él dice que quiere hacer la revancha ante Dmitry, pero solo habla de eso en ruedas de prensa, no llama”, afirmó Vadim Kornilov en declaraciones para The Ring.

Una de las dudas que ha cobrado fuerza en el boxeo en los últimos tiempos es quién asumirá el papel de máxima figura del deporte cuando Canelo Álvarez decida retirarse (Foto: AP)

Dmitry Bivol ha sido uno de los tres peleadores que ha podido vencer a Canelo Álvarez. El ruso derrotó al tapatío el 7 de mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por decisión unánime con tarjetas 115-113, 115-113 y 115-113. Con este resultado, el pugilista ruso retuvo su cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

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¿Cómo fue la pelea entre Canelo y Bivol?

Bivol impuso desde el inicio su ventaja de estatura, alcance y volumen de golpes. Usó el jab para mantener a Canelo fuera de distancia y conectó rectos al rostro cuando el mexicano intentó entrar. Por su parte, Álvarez buscó castigar al cuerpo y presionar contra las cuerdas, pero encontró una defensa cerrada y una respuesta constante del campeón.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

La pelea cambió con claridad a partir de la segunda mitad. Bivol conservó movilidad, administró el ritmo y conectó combinaciones más contundentes, mientras Canelo redujo su frecuencia. De acuerdo con las estadísticas de CompuBox, el ruso conectó 152 golpes frente a 84 de Álvarez; también superó al mexicano tanto en jabs como en golpes de poder.

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Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez before his WBC super middleweight title fight against Christian M'billi REUTERS/Stringer

Canelo reconoció la derrota tras el combate y destacó la capacidad de Bivol para manejar la distancia. El resultado frenó su intento por conquistar nuevamente un campeonato en las 175 libras y confirmó al ruso como uno de los peleadores más sólidos de la división semicompleta.

¿Qué otras opciones tiene Canelo?

Canelo Álvarez recuperó el título supermediano del CMB y quedó sin retador obligatorio inmediato. La decisión abrió la puerta para que el tapatío defina su siguiente pelea, prevista para marzo de 2027 dentro de su acuerdo vigente, sin la obligación de enfrentar de inmediato al guatemalteco Lester Martínez.

Canelo Álvarez vuelve a pelear por un título mundial tras su derrota con Crawford (REUTERS)

La opción que tomó fuerza es subir a semicompleto para buscar a Willy Hutchinson, campeón del CMB en las 175 libras. Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, confirmó a ESPN KnockOut que el británico es una alternativa, aunque no existe un acuerdo anunciado ni fecha oficial para el combate.

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Si Álvarez permanece en las 168 libras, el cubano Osleys Iglesias, campeón de la FIB, aparece como una ruta para volver a unificar cinturones. También están sobre la mesa una revancha contra Terence Crawford y un segundo combate con Dmitry Bivol, dos peleas que implicarían resolver condiciones económicas y el peso pactado.