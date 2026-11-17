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Belinda sigue demostrando que su presencia en la música latina va mucho más allá de sus propios escenarios. La cantante ha protagonizado encuentros con algunas de las figuras internacionales más importantes del momento, quienes la han recibido como invitada especial en sus espectáculos, convirtiéndola en parte de noches que han dado mucho de qué hablar entre sus seguidores.

Uno de sus encuentros más recientes ocurrió en Ciudad de México, cuando Karol G la invitó a compartir escenario durante su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. La aparición de la intérprete de “Luz sin gravedad” sorprendió al público del Estadio GNP Seguros, donde ambas artistas protagonizaron un momento que despertó la nostalgia de quienes crecieron escuchando los éxitos de Belinda.

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Pero esta no ha sido la única estrella que ha compartido reflectores con la mexicana. Shakira también la recibió durante una presentación de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en la capital del país, mientras que Bad Bunny tuvo un encuentro especial con ella durante su residencia musical en Puerto Rico. Tres nombres internacionales y tres experiencias que han colocado a Belinda en el centro de grandes acontecimientos musicales.

Belinda y Karol G protagonizan inesperado encuentro en el Tropitour

Belinda y Karol G en el Estadio GNP de la Ciudad de México - (Instagram - Belinda)

El sábado 14 de noviembre de 2026, Karol G sorprendió a los asistentes de su segunda presentación en el Estadio GNP Seguros al invitar a Belinda al escenario. La cantante mexicana apareció entre las ovaciones del público y compartió con La Bichota algunas de las canciones más representativas de su trayectoria.

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Juntas interpretaron “Luz sin gravedad”, “Ángel” y “Bella traición”, en una participación que también estuvo acompañada de un guiño a la imagen que Belinda popularizó durante sus primeros años de carrera. La colombiana lució una pequeña trenza en la frente, un detalle que recordó el estilo característico de la mexicana.

Durante el encuentro, Belinda expresó su admiración por Karol G y le dedicó unas palabras frente a los asistentes. “Es un honor estar aquí, gracias por ser tan auténtica, te quiero mucho”, manifestó. También destacó su influencia en la moda: “Eres un gran ejemplo a seguir y además impones mucha moda para todas las niñas”.

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Shakira también cumplió el sueño de compartir escenario con Belinda

Belinda aseguró que cumplió un sueño al cantar en vivo con Shakira el tema 'Día de enero' - crédito @belindapop/Instagram

Otro de los encuentros que marcó la trayectoria reciente de la mexicana ocurrió durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, cuando Shakira la invitó a participar en uno de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, en agosto de 2025. La aparición fue especialmente significativa para Belinda, quien había manifestado su emoción por la oportunidad de coincidir musicalmente con la colombiana.

Las dos artistas interpretaron “Día de Enero”, una de las baladas más conocidas del repertorio de Shakira.

La reacción de Belinda también llamó la atención, pues al subir al escenario se arrodilló frente a Shakira como muestra de admiración. El momento quedó entre los recuerdos más especiales de aquella presentación y representó otro encuentro entre dos generaciones de artistas latinas que han construido carreras importantes dentro de la industria musical.

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Belinda y Bad Bunny: el encuentro que se volvió viral en Puerto Rico

Belinda y Bad Bunny protagonizan un encuentro musical en Puerto Rico que revoluciona las redes sociales (IG)

En agosto de 2025, Belinda también acaparó miradas durante la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, que Bad Bunny realizó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. En aquella ocasión, la mexicana asistió como invitada a la famosa sección conocida como La Casita, donde el cantante reúne a personalidades del espectáculo y otras figuras reconocidas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Benito interpretó “Perro Negro”, canción en la que menciona directamente a Belinda. El puertorriqueño se acercó a ella y cantó el fragmento dedicado a la mexicana, quien disfrutó del momento entre bailes y sonrisas.

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Posteriormente, Belinda habló sobre aquella experiencia y explicó que no conocía personalmente al reguetonero antes de ese encuentro. Así, entre colaboraciones, invitaciones y encuentros inesperados, la mexicana continúa sumando experiencias junto a grandes figuras de la música internacional.