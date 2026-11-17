(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El regreso de la NFL a la Ciudad de México no se limitará al partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Después de tres años de ausencia, la liga estadounidense prepara una semana de actividades para conectar con los aficionados mexicanos y llevar parte de su cultura a distintos puntos de la capital.

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Como parte de esta celebración se presentó el Barrio NFL, una experiencia que reunirá elementos del futbol americano con la identidad de cuatro zonas emblemáticas de la ciudad: Tepito, Coyoacán, Doctores y Condesa.

El recorrido tendrá como atractivo principal la exhibición del trofeo Vince Lombardi y una colección de 60 anillos correspondientes a los campeones de los Super Bowls.

La sede será Casa Grande, ubicada en la colonia Condesa, donde los aficionados podrán acudir del 18 al 21 de noviembre para conocer la exposición, participar en talleres creativos, recorrer una galería fotográfica y visitar la tienda oficial con productos del Mexico City Game.

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NFL México prepara el regreso de los partidos de temporada regular

(Alexander Ortiz / Infobae México)

La presentación del Barrio NFL también fue el escenario del Media Summit de NFL México, realizado este martes 17 de noviembre. Durante el encuentro, directivos de la liga compartieron su visión sobre el regreso del partido de temporada regular y los planes para fortalecer su presencia en el país.

En la mesa redonda titulada “Regresa lo que nunca se fue: Cómo se construye la pasión y el negocio de la NFL en México” participaron Arturo Olivé, director general de NFL México; Izamná Crail, director de Marketing, Fan Engagement y Eventos; Luis Fernández, director Comercial; Marisol Camargo, directora de Operaciones, y Alejandro Nava.

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Olivé explicó que la intención de la liga es recuperar una presencia constante en México mediante la realización de partidos anuales, después del último encuentro disputado en 2022.

“En una frase, para mí es consistencia con juegos anuales para la consolidación de nuestra presencia en México. Es para lo que hemos estado trabajando en este lapso de tiempo entre el último juego en 2022 y el de este año. Esta consistencia nos va a permitir seguir construyendo la plataforma que llevamos años desarrollando y que queremos llevar al siguiente nivel”, señaló.

(Alexander Ortiz / Infobae México)

El directivo también explicó que la pausa de tres años permitió trabajar en nuevas iniciativas para acercar la NFL a los aficionados mediante experiencias culturales y actividades fuera del estadio.

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“Esta pausa de tres años nos permitió desarrollar otras ideas. El tiempo que nos quita la realización de un juego lo pudimos invertir en el desarrollo de oportunidades de puntos de contacto culturales”, agregó.

Por su parte, Luis Fernández destacó el tamaño de la comunidad que sigue a la liga en México y la expectativa que existe alrededor del encuentro entre Vikings y 49ers.

“La base de fans mexicana es la más apasionada de todo el mundo. Este año se fueron nueve juegos internacionales, pero lo que se va a vivir este domingo va a ser único. 40 millones de fans en México, y todos ellos esperando este momento desde hace mucho tiempo”, afirmó.

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México, una de las principales apuestas de la NFL fuera de Estados Unidos

(Alexander Ortiz / Infobae México)

La estrategia de la liga también contempla ampliar su presencia entre las nuevas generaciones. Uno de los pilares de ese proyecto es el flag football, disciplina que busca impulsar entre niñas y niños a través de actividades escolares y programas de promoción deportiva.

Arturo Olivé destacó el trabajo que se ha realizado durante los últimos 18 años para acercar esta modalidad a los menores, no solo como una vía para desarrollar nuevos aficionados, sino también para fomentar la actividad física y los hábitos saludables.

“El flag football es un pilar importantísimo para la NFL México. El trabajo que hemos hecho durante los últimos 18 años en sembrar la semilla con los niños del país, no solamente por fomentar la actividad física, un estilo de vida saludable”, explicó.

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Entre los objetivos de la oficina mexicana está alcanzar los cuatro millones de niñas y niños que practiquen flag football en las escuelas al término del ciclo escolar.

Olivé también resaltó el vínculo que existe entre la liga y sus seguidores mexicanos, a quienes describió como una de las comunidades más comprometidas fuera de Estados Unidos.

Mujeres protagonizarán los espectáculos musicales del Mexico City Game

Durante el encuentro se destacó que México cuenta con la segunda base de seguidores femeninas más grande de la NFL, únicamente detrás de Estados Unidos.

Como parte de ese reconocimiento, los actos musicales del Mexico City Game estarán a cargo de mujeres.

Majo Aguilar y MXKA participarán en las interpretaciones de los himnos nacionales de México y Estados Unidos, mientras que el espectáculo de medio tiempo estará encabezado por las integrantes de la banda mexicana The Warning.

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¿Dónde estará el Barrio NFL y cómo conseguir boletos?

(Alexander Ortiz / Infobae México)

La experiencia del Barrio NFL estará instalada en Casa Grande, en Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El festival abrirá sus puertas del 18 al 21 de noviembre y el acceso será gratuito, aunque los asistentes deberán realizar un registro previo mediante la aplicación NFL OnePass.

Para obtener el pase digital se deben seguir estos pasos:

Descargar NFL OnePass desde App Store o Google Play, o ingresar a la plataforma oficial. Crear una cuenta con un correo electrónico vigente o iniciar sesión. Buscar la opción Barrio NFL CDMX en el apartado de eventos. Completar el formulario con los datos solicitados. Elegir el día y la franja horaria disponibles. Confirmar el registro y esperar la generación del pase digital. Presentar el código QR en el acceso de Casa Grande.

Aunque la entrada no tendrá costo, el registro será obligatorio para controlar el aforo y organizar el ingreso durante los cuatro días de actividades.

(Alexander Ortiz / Infobae México)

Con Barrio NFL, la liga busca que el regreso de la temporada regular a México se convierta en algo más que un partido: una celebración que conecte el futbol americano con distintos espacios y expresiones culturales de la capital.

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