Aarón Díaz lanza un fuerte mensaje sobre llevar 15 años vetado de las telenovelas: “La mafia manipula” (RS)

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Aarón Díaz asegura que lleva 15 años bloqueado de la televisión mexicana y acusa a una “mafia” de manipular la industria. El actor publicó los mensajes en historias de Instagram este lunes 16 de noviembre de 2026, donde atribuye su ausencia de las telenovelas nacionales a decisiones de managers y ejecutivos, aunque no identifica a personas ni empresas.

El ex protagonista de Televisa sostiene que el respaldo de sus seguidores le permitirá volver a las pantallas. El actor promete que pronto contará historias “como las que a ustedes les gustan y merecen”, después de señalar que el público es quien le dio la oportunidad de desarrollar su carrera.

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El mensaje ocurre 15 años después de Teresa, melodrama de 2010 en el que interpretó al doctor Mariano Sánchez Suárez. Desde entonces, el actor mantiene actividad en producciones de Estados Unidos y plataformas, aunque deja de aparecer de forma constante en la ficción mexicana.

Aarón Díaz acusa un bloqueo de 15 años en México

El actor difundió una primera historia con una pregunta dirigida a sus seguidores. “¿A quién le importa realmente si no me volvieran a ver en una pantalla? Porque a la mafia de mi**** que manipula la industria en México le haría muy feliz, 15 años bloqueándome”.

En otra publicación, Díaz atribuye su permanencia en la industria al respaldo de la audiencia. “Se les olvida que la gente manda, y gracias a Dios la gente es quien me dio la oportunidad de hacer lo que amo, desde el día uno”.

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El protagonista de Teresa no precisa qué empresas, productores, representantes o directivos habrían participado en el supuesto veto. Tampoco ofrece detalles sobre proyectos que habría perdido durante ese periodo.

Díaz sostiene que los ejecutivos no podrían impedir de forma permanente su regreso a la ficción. “Cuando tienes al público de tu lado, ni los managers, ni los ejecutivos te pueden callar por siempre”, escribe en una de las historias.

Aarón Díaz lanza un fuerte mensaje sobre llevar 15 años vetado de las telenovelas

Aarón Díaz lanza un fuerte mensaje sobre llevar 15 años vetado de las telenovelas

Aarón Díaz lanza un fuerte mensaje sobre llevar 15 años vetado de las telenovelas

El actor eleva el tono en un mensaje posterior. “Muy pronto verán cómo estas ratas se tragarán su propio veneno, imposible frenar a alguien que tiene la bendición de la gente”, publica.

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Su último mensaje está dirigido a quienes lo siguen desde sus primeras apariciones en televisión. “Gracias a ustedes por siempre estar y les prometo que muy pronto me volverán a ver exactamente contando historias como las que a ustedes les gustan y merecen”.

Teresa marca su última telenovela mexicana en 2010

Aarón Díaz gana popularidad en la televisión mexicana con producciones juveniles y melodramas de Televisa. Su participación en Clase 406 lo coloca frente a una audiencia joven, junto a Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Alfonso Herrera.

En esa producción interpreta a Kike González, uno de los personajes centrales de la historia. La telenovela se transmite entre 2002 y 2003 y se convierte en uno de los proyectos que reúne a varios actores que después integran el elenco de Rebelde.

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Después trabaja en Corazones al límite, Barrera de amor y Lola, érase una vez. Su última telenovela mexicana hasta ahora es Teresa, donde comparte créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Cynthia Klitbo.

La producción de 2010 presenta a Díaz como Mariano Sánchez Suárez, médico y amigo de la protagonista. El personaje forma parte del triángulo amoroso principal de la historia y mantiene al actor en horario estelar de Televisa.

Tras Teresa, Díaz desarrolla proyectos fuera de México. Participó en El Talismán en 2012, Rosario en 2013, Santa Diabla entre 2013 y 2014, Los miserables en 2014 y Tierra de reyes entre 2014 y 2015.

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Su trabajo también incluye la serie estadounidense Quantico, en la que aparece entre 2016 y 2017, además de Betty en NY, producción de 2019. En 2022 encabeza la serie mexicana de streaming Toda la sangre.

Rebelde y Alfonso Herrera: Aarón Díaz rechazó la oferta de Pedro Damián

Díaz también ha hablado sobre la posibilidad de formar parte de Rebelde, telenovela estrenada en 2004. El actor asegura que Pedro Damián le propone integrarse al proyecto después del final de Clase 406.

“Vamos los mismos, vamos a hacer otra novela, se va a llamar Rebelde”, recuerda Díaz sobre la conversación con el productor.

La versión pública de Díaz indica que rechaza la oferta porque decide protagonizar Corazones al límite, una producción vinculada con deportes extremos. En ese testimonio no identifica al personaje de Miguel Arango ni sostiene que la razón de su negativa fuera cantar dentro del proyecto.

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El papel de Miguel Arango queda en manos de Alfonso Herrera, quien forma parte del elenco central de Rebelde junto con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann. La telenovela también da origen al grupo RBD.

Aarón Díaz lanza un fuerte mensaje sobre llevar 15 años vetado de las telenovelas

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Díaz asegura que no se arrepiente de haber rechazado aquella producción. El actor señala que asumir otros dos años de trabajo en una dinámica como la de Rebelde pudo llevarlo a alejarse de la actuación.