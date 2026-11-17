Un mapa de México cubierto de fichas anónimas e hilos de conexión ilustra la fragmentación y las alianzas cambiantes de los grupos delictivos en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México fueron identificadas al menos 58 agrupaciones criminales, entre grandes cárteles del narcotráfico, facciones, brazos armados y células delictivas locales que mantienen presencia en distintas entidades, de acuerdo con una revisión de documentos oficiales de seguridad e investigaciones de fiscalías con corte a octubre de 2026.

El recuento, realizado por el medio Milenio a partir de informes y reportes difundidos entre enero de 2018 y octubre de este año, permitió identificar nueve grandes organizaciones criminales y alrededor de 49 facciones o bandas locales cuyos nombres aparecen expresamente en registros de autoridades.

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Aunque las instituciones federales tienen identificados a los principales grupos delictivos y sus estructuras, México no cuenta con un censo oficial público que establezca cuántas organizaciones operan actualmente en el territorio nacional.

La cifra tampoco significa que las 58 agrupaciones mantengan operaciones activas o conserven la misma estructura con la que fueron identificadas, pues algunas fueron desarticuladas, otras cambiaron de nombre y varias se fragmentaron o establecieron alianzas con organizaciones rivales.

El panorama refleja la transformación del crimen organizado, que dejó de estar concentrado únicamente en grandes cárteles para extenderse mediante células regionales y bandas que disputan territorios, rutas de trasiego y mercados ilícitos.

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México cuenta con al menos 58 agrupaciones criminales identificadas en documentos de seguridad y reportes de fiscalías. EFE/Carlos López

Los nueve grandes cárteles identificados en México

Entre las principales organizaciones criminales mencionadas en documentos del Gabinete de Seguridad se encuentran el Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Santa Rosa de Lima, las organizaciones Arellano Félix y Beltrán Leyva, La Familia Michoacana y el Cártel de Juárez.

Por su capacidad operativa y presencia internacional, las organizaciones de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también fueron identificadas por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como dos de las principales amenazas del narcotráfico transnacional.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, el organismo estadounidense señaló que ambos grupos controlan centros clandestinos de producción de estupefacientes y rutas de transporte dentro de México, además de corredores de contrabando hacia Estados Unidos.

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La DEA también les atribuyó actividades relacionadas con tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes, trata de personas, sobornos y extorsiones, con redes que alcanzan mercados de Europa, África, Asia y Oceanía.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el 16 de junio de 2026 que establecer cuántas organizaciones criminales operan en México requiere una revisión por entidad federativa.

El mapa criminal de México: 58 agrupaciones identificadas Recuento con base en documentos oficiales, enero 2018 a octubre 2026 No existe un censo oficial público de organizaciones activas en el país 58 agrupaciones identificadas 9 grandes cárteles 49 facciones y bandas locales Todos Grandes cárteles Michoacán Guerrero Morelos CDMX Otros estados La cifra no implica que las 58 agrupaciones operen actualmente con la misma estructura. Algunas fueron desarticuladas, cambiaron de nombre o se fragmentaron en alianzas con grupos rivales.

“Sinceramente no me gustaría especular y dar una información incorrecta”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre el número de grupos delictivos.

También advirtió que algunas bandas locales utilizan el nombre de grandes cárteles sin necesariamente formar parte de sus estructuras, lo que dificulta establecer sus vínculos y dimensiones.

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Los cárteles se dividen en facciones y brazos armados

Uno de los ejemplos más visibles de la fragmentación se encuentra en el Cártel de Sinaloa, cuya estructura se dividió en facciones enfrentadas por el control de las operaciones criminales.

La SSPC distingue principalmente a Los Mayos, también conocidos como La Mayiza, y Los Chapitos, encabezados por estructuras vinculadas con las familias de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, respectivamente.

En Baja California aparecen Los Rusos, con presencia en Mexicali, y Los Aquiles, en Tijuana, identificados como estructuras relacionadas con La Mayiza.

Los grandes cárteles del narcotráfico han extendido sus operaciones mediante facciones, brazos armados y células regionales. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

En Tamaulipas, las autoridades reconocen a Los Metros y Los Ciclones como facciones vinculadas con el Cártel del Golfo, mientras que en Guanajuato aparecen Los Escorpiones, relacionados con el Cártel de Santa Rosa de Lima, y Los Durango, vinculados con el Cártel de Sinaloa.

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En Michoacán y Jalisco, la SSPC también identificó a Los R’s como una célula relacionada con el CJNG. A estas estructuras se suman Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Cárteles Unidos, agrupaciones que aparecen en los registros de seguridad de Michoacán.

En agosto de 2025, Estados Unidos sancionó a Los Viagras y Cárteles Unidos mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana.

Michoacán, Guerrero y Morelos concentran grupos locales

La fragmentación también se observa en organizaciones que operan principalmente en municipios y regiones específicas, algunas de las cuales no tienen el alcance internacional de los grandes cárteles, pero participan en actividades como extorsión, secuestro, homicidio, narcomenudeo y despojo.

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Michoacán destaca por la cantidad de agrupaciones identificadas. Entre ellas figuran el Cártel de Acahuato, Los Guerrero, Pueblos Unidos, el Cártel de Tepalcatepec, el Cártel de Los Reyes, Los Pájaros Sierra, Los Tena, el Cártel de Zicuirán, el Cártel de Churumuco, Los Panchitos, Los Revuelta, Los Sierra, el Grupo del Comandante X, Los Correa, Los Sierra y La Nueva Familia Michoacana.

Una infografía detalla la distribución de 58 organizaciones criminales en México, divididas en nueve cárteles históricos y 49 facciones regionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Morelos, los registros de la Fiscalía estatal incluyen a Los Cahuira, Comando Tlahuica, Los Titos, Los Acapulcos, Los Colombianos, Los Panales, Los Linos, Los Aparicio o Los Huazulcos, Los Roques o Los Vara, Los Rojos o Los Mayas y Guerreros Unidos.

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En la Ciudad de México aparecen La Unión Tepito, Los Besucones, Los Topos, Los Oaxacos y Los Soto Jiménez, relacionadas con investigaciones por narcomenudeo y otros delitos, incluidos fraudes en la compraventa de vehículos.

Guerrero también registra una amplia diversidad de organizaciones: Los Tlacos, Los Ardillos, Los Jaleacos, el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rodríguez, Los Añorbe, Los Carrillo, Los Granados, Los Arreola, Los Maldonado, Los Tequileros y La Bandera.

En Chihuahua, las autoridades identifican a La Línea, relacionada con el Cártel de Juárez, y a Los Aldahir, mientras que en Colima aparecen Los Mezcales o Cártel Independiente de Colima, además de células vinculadas con el CJNG, como Jalipa, Cobra y la Tropa de Alto Impacto.

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Detenciones recientes muestran la diversidad de estructuras

Los operativos de noviembre también reflejan la presencia de células y organizaciones regionales. El 5 de noviembre, autoridades federales abatieron en Naucalpan, Estado de México, a Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, identificado como fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

El 5 de noviembre, autoridades federales abatieron en Naucalpan, Estado de México, a Edgar Aarón “N”, alias “El General” o “El Lic”, identificado como fundador del Cártel Nuevo Imperio. (@siete_letras)

De acuerdo con García Harfuch, el hombre era investigado por secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

Una semana después, el 12 de noviembre, fuerzas federales detuvieron a nueve presuntos integrantes de células vinculadas con Los Chapitos, en Sinaloa, y el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. En ambos operativos fueron aseguradas armas, cartuchos y drogas.

Estos casos muestran que, además de las grandes organizaciones, las autoridades enfrentan estructuras regionales y células que participan en disputas territoriales y actividades delictivas específicas.

La revisión de los 58 grupos identificados permite dimensionar la diversidad del mapa criminal mexicano, aunque la cifra permanece como un recuento documental y no como un registro oficial definitivo de las organizaciones que continúan operando.