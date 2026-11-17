La NFL regresará a la Ciudad de México para disputar un partido de temporada regular por sexta ocasión en su historia con el encuentro del próximo domingo 22 de noviembre entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers desde el Estadio Banorte.
Con esta visita, la capital del país vuelve a consolidarse como una de las sedes internacionales más recurrentes para la liga fuera de Estados Unidos, por detrás de Londres que es la ciudad que alberga más juegos fuera de territorio norteamericano.
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Además de los encuentros oficiales, distintos equipos de la NFL han visitado México para jugar partidos de pretemporada en ciudades como Monterrey, por lo que aquí te presentamos cuáles son las franquicias que más veces han disputado encuentros en territorio mexicano.
Equipos de la NFL que más veces han visitado México
Si se consideran únicamente los seis partidos de temporada regular disputados en México, los San Francisco 49ers aparecen como la franquicia con más visitas, con tres encuentros. Detrás se ubican los Raiders, bajo sus denominaciones de Oakland y Las Vegas, así como los Arizona Cardinals, con dos juegos cada uno.
El panorama cambia al incluir los partidos de pretemporada. Bajo ese criterio, los Dallas Cowboys encabezan la lista con cuatro apariciones en territorio mexicano, todas ellas en encuentros de preparación.
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En total, se han disputado 13 juegos de la NFL en México entre pretemporada y temporada regular. La clasificación de los equipos con más visitas queda de la siguiente manera:
Dallas Cowboys
- Total de visitas: 4
- Pretemporada: 4 — 1994, 1996, 1998 y 2001
- Temporada regular: 0
San Francisco 49ers
- Total de visitas: 3
- Pretemporada: 0
- Temporada regular: 3 — 2005, 2022 y 2026
Las Vegas / Oakland Raiders
- Total de visitas: 3
- Pretemporada: 1 — 2001
- Temporada regular: 2 — 2016 y 2017
Arizona Cardinals
- Total de visitas: 2
- Pretemporada: 0
- Temporada regular: 2 — 2005 y 2022
New England Patriots
- Total de visitas: 2
- Pretemporada: 1 — 1998
- Temporada regular: 1 — 2017
Kansas City Chiefs
- Total de visitas: 2
- Pretemporada: 1 — 1996
- Temporada regular: 1 — 2019
Con ello, San Francisco y Raiders están a un juego de igualar a los Dallas Cowboys como los equipos con más visitas a México.
Resultados de todos los juegos disputados en México
A continuación, te presentamos los resultados de todos los juegos de la NFL que se han llevado a cabo en México:
Temporada regular:
- 2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals
- 2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans
- 2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders
- 2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers
- 2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals
- 2026: Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers
Juegos de pretemporada:
- 1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | Estadio Ciudad de los Deportes
- 1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | Estadio Banorte
- 1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Estadio Universitario de Monterrey
- 1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | Estadio Banorte
- 1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | Estadio Banorte
- 2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | Estadio Banorte
- 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | Estadio Banorte
Las sedes también cambian según el tipo de partido. El Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, ha recibido los encuentros de temporada regular de la NFL en el país.
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Para los juegos de pretemporada, la liga ha utilizado otros inmuebles. El Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, y el Estadio Universitario, en Monterrey, forman parte de los recintos que han albergado partidos de la NFL en suelo mexicano.
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