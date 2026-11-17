El Estadio Banorte recibirá este domingo el enfrentamiento entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, en lo que será el regreso de la NFL desde 2022. (GABINO ACEVEDO / CUARTOSCURO.COM)

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La NFL regresará a la Ciudad de México para disputar un partido de temporada regular por sexta ocasión en su historia con el encuentro del próximo domingo 22 de noviembre entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers desde el Estadio Banorte.

Con esta visita, la capital del país vuelve a consolidarse como una de las sedes internacionales más recurrentes para la liga fuera de Estados Unidos, por detrás de Londres que es la ciudad que alberga más juegos fuera de territorio norteamericano.

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Además de los encuentros oficiales, distintos equipos de la NFL han visitado México para jugar partidos de pretemporada en ciudades como Monterrey, por lo que aquí te presentamos cuáles son las franquicias que más veces han disputado encuentros en territorio mexicano.

Equipos de la NFL que más veces han visitado México

Cowboys vs Oilers en 1994. (Foto de Archivo)

Si se consideran únicamente los seis partidos de temporada regular disputados en México, los San Francisco 49ers aparecen como la franquicia con más visitas, con tres encuentros. Detrás se ubican los Raiders, bajo sus denominaciones de Oakland y Las Vegas, así como los Arizona Cardinals, con dos juegos cada uno.

El panorama cambia al incluir los partidos de pretemporada. Bajo ese criterio, los Dallas Cowboys encabezan la lista con cuatro apariciones en territorio mexicano, todas ellas en encuentros de preparación.

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En total, se han disputado 13 juegos de la NFL en México entre pretemporada y temporada regular. La clasificación de los equipos con más visitas queda de la siguiente manera:

Dallas Cowboys

Total de visitas: 4

Pretemporada: 4 — 1994, 1996, 1998 y 2001

Temporada regular: 0

San Francisco 49ers

Total de visitas: 3

Pretemporada: 0

Temporada regular: 3 — 2005, 2022 y 2026

Las Vegas / Oakland Raiders

Total de visitas: 3

Pretemporada: 1 — 2001

Temporada regular: 2 — 2016 y 2017

Arizona Cardinals

Total de visitas: 2

Pretemporada: 0

Temporada regular: 2 — 2005 y 2022

New England Patriots

Total de visitas: 2

Pretemporada: 1 — 1998

Temporada regular: 1 — 2017

Kansas City Chiefs

Total de visitas: 2

Pretemporada: 1 — 1996

Temporada regular: 1 — 2019

Con ello, San Francisco y Raiders están a un juego de igualar a los Dallas Cowboys como los equipos con más visitas a México.

Resultados de todos los juegos disputados en México

Chiefs vs Chargers en el Estadio Azteca en 2019. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

A continuación, te presentamos los resultados de todos los juegos de la NFL que se han llevado a cabo en México:

Temporada regular:

2005: San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals

2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans

2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders

2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers

2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals

2026: Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers

Juegos de pretemporada:

1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | Estadio Ciudad de los Deportes

1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | Estadio Banorte

1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Estadio Universitario de Monterrey

1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | Estadio Banorte

1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | Estadio Banorte

2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | Estadio Banorte

2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | Estadio Banorte

Las sedes también cambian según el tipo de partido. El Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, ha recibido los encuentros de temporada regular de la NFL en el país.

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Para los juegos de pretemporada, la liga ha utilizado otros inmuebles. El Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, y el Estadio Universitario, en Monterrey, forman parte de los recintos que han albergado partidos de la NFL en suelo mexicano.