Miguel Ángel Félix Gallardo gozó de fama y fortuna en el narcotráfico gracias que supo manejar como una empresa al Cártel de Guadalajara al "importar" a México la cocáina de Colombia y llevarla a Estados Unidos

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Miguel Ángel Félix Gallardo murió el domingo 15 de noviembre de 2026 a los 80 años, tras permanecer preso por décadas y defender, durante su única entrevista pública desde prisión opinó cuál era el origen de la violencia según su perspectiva. El fundador del Cártel de Guadalajara falleció por una falla orgánica múltiple en el hospital privado Country 2000, en Guadalajara, Jalisco.

La postura del capo sobre la violencia quedó registrada en agosto de 2021, cuando respondió desde su celda que tenía poco conocimiento de lo que ocurría fuera de prisión. Aseguró que únicamente contaba con un televisor de cinco pulgadas.

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“La violencia es consecuencia del desempleo, de la desigualdad social, que hoy el señor López Obrador está resolviendo poco a poco. Hay que darle el tiempo”, afirmó Félix Gallardo. El exlíder criminal atribuyó los hechos violentos a condiciones económicas y sociales, mientras reconocía no estar enterado de la información cotidiana fuera del reclusorio.

Félix Gallardo atribuyó la violencia al desempleo y la desigualdad

Vehículos y elementos de seguridad durante un operativo en una zona rural del narcotráfico. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundador del Cártel de Guadalajara también se refirió a la pandemia de COVID-19 y a sus efectos económicos. Consideró que la emergencia sanitaria redujo la capacidad de compra de la población mexicana.

“Esto de la bacteria bajó mucho el poder adquisitivo de los mexicanos, pero este hombre es de buena voluntad y ojalá Dios le ayude”, señaló. Sus declaraciones incluyeron un elogio al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien pidió darle tiempo para atender la desigualdad social.

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En aquella conversación, Félix Gallardo se encontraba sentado en una silla de ruedas, era ciego de un ojo y utilizaba una bombona de oxígeno por una neumonía grave. Su condición física formó parte de los argumentos que surgieron alrededor de una posible salida de prisión.

La periodista Issa Osorio le preguntó si esperaba obtener la amnistía que el gobierno de López Obrador había anunciado para personas privadas de la libertad mayores de 75 años. Félix Gallardo respondió que no pretendía solicitar ese beneficio.

La cooperación binacional entre México y Estados Unidos fue clave en el operativo, resaltando el papel de la inteligencia estadounidense en la ubicación de El Mencho. (Univisión Chicago)

El traslado de Félix Gallardo no se concretó por la objeción de la FGR

“Sé que el señor presidente es un hombre de buena voluntad, que está combatiendo la desigualdad social, está dando pensiones, está dando muchas cosas. Y yo no le quitaría su tiempo”, declaró el capo al ser cuestionado sobre la medida.

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López Obrador respaldó públicamente la posibilidad de que el fundador del Cártel de Guadalajara fuera trasladado debido a su condición médica. “El señor verdaderamente está mal de salud, tiene muchas enfermedades y no puede ser atendido en el reclusorio”, dijo el entonces presidente durante una conferencia de prensa.

El cambio de prisión nunca se realizó. La FGR objetó que Félix Gallardo utilizara un brazalete electrónico como parte de las condiciones para abandonar el penal.

(Captura Telemundo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pax narca que acabó con su captura junto a Caro Quintero y Don Neto e inició un sangrinto periodo para el país que no acaba

Ahora vivimos un contexto de violencia muy diferente ya que el “Jefe de Jefes” o tambien llamado “Zar de la Droga” en la década de los 70 y 80 creó los inicios de los cárteles de la droga que no eran tan sanguinarios y no estaban en una guerra frontal como en la actualidad, incluso él mismo habría organizado con las autoridaes, de las que alguna vez fue parte, una cumbre para dividirse los territorios y evitar confrontaciones:

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La distribución territorial atribuida a aquella reunión quedó descrita de la siguiente manera:

Tecate, Baja California: Joaquín Guzmán Loera , El Chapo.

Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas: Rafael Aguilar Guajardo .

San Luis Río Colorado, Sonora: Héctor Luis Palma Salazar, El Güero Palma .

Nogales y Hermosillo, Sonora: Emilio Quintero Payán.

Tijuana, Baja California: Jesús Labra Avilés, Don Chuy , y los hermanos Arellano Félix .

Sinaloa: Ismael Zambada García, El Mayo , y Baltazar Díaz Vera, El Balta .

Mexicali, Baja California: Rafael Chao López, exagente de la Dirección Federal de Seguridad.

Los tres fundadores del Cártel de Guadalajara fueron denunciados por la familia Camarena. (Infobae)

La reconstrucción también menciona a Manuel Beltrán Félix, Rigoberto Campos y Javier Caro Payán como operadores que podían desplazarse entre las distintas plazas para mantener comunicación y servir como enlaces.

El sangriento incremento de violencia

Si bien el control de los cárteles mantenía una cierta paz a nivel nacional, no fue completa ya que sicarios mataban de forma constante a quien se les oponía o eran un obstáculo en su camino, sin embargo a la par envenenaban a los consumidores de drogas del país y de Estados Unidos que tenía una creciente demanda. Además de sembrar la narcocultura con la que crecieron cinco generaciones, millones de personas que ahora la padecen horrores indescriptibles al perder hijos, hermanos, padres y parejas en las manos de los cárteles, además de la gran cisis de desaparecidos de más de 130 mil personas usadas por los narcos como simples objetos desechables y que han deshumanizado a una gran parte de la sociedad y mantenido en duelo o otra.

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Durante el apogeo del Cártel de Guadalajara (aproximadamente entre 1980 y 1989), México mantuvo una tasa nacional de homicidios relativamente estable, promediando alrededor de 19 a 21 casos por cada 100,000 habitantes según los registros históricos de mortalidad del INEGI. A diferencia de las décadas posteriores, la violencia homicida de los años ochenta no mostraba un crecimiento exponencial derivado de guerras abiertas entre cárteles, sino que respondía principalmente a conflictos interpersonales, riñas locales y disputas agrarias o políticas.

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinámica de la violencia durante la hegemonía del cártel

Modelo de control centralizado. Según análisis históricos como los documentados por Según análisis históricos como los documentados por El Colegio de México , el narcotráfico operaba bajo acuerdos de mediación y corrupción institucional que evitaban las masacres públicas y los enfrentamientos abiertos entre facciones.

Violencia selectiva. Los homicidios vinculados al crimen organizado eran focalizados, dirigidos principalmente contra rivales directos, informantes, periodistas o agentes de seguridad específicos, sin alterar la estadística nacional de mortalidad.

Concentración geográfica tradicional. Las entidades con mayores tasas de homicidio en los ochenta correspondían a zonas con conflictos rurales históricos o alta densidad poblacional (como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y el entonces Distrito Federal), más que a corredores fronterizos disputados por el narcotráfico.

El punto de inflexión tras 1989. La desarticulación del Cártel de Guadalajara dio paso a la creación de organizaciones independientes (Tijuana, Juárez, Sinaloa y Golfo), cuyas disputas territoriales en las décadas siguientes transformaron por completo el perfil de los homicidios dolosos en México.

La violencia homicida en México ha cambiado radicalmente en volumen y dinámica desde la década de 1980 hasta la actualidad. Mientras que durante el apogeo del Cártel de Guadalajara (1980–1989) los homicidios mantenían una tendencia estable y concentrada en conflictos locales, a partir del sexenio de Felipe Calderón (2006–2012) las cifras se dispararon tras el inicio de la estrategia frontal contra el narcotráfico, alcanzando su mayor acumulado histórico en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024).

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1. Apogeo del Cártel de Guadalajara (Década de 1980)

Durante los años ochenta, el narcotráfico en México operaba bajo un esquema centralizado liderado por el Cártel de Guadalajara (Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo).

Comportamiento estadístico. De acuerdo con registros históricos basados en datos del 12,225 y 13,323 homicidios anuales a principios de la década, con tasas que rondaban los 18 casos por cada 100 mil habitantes . De acuerdo con registros históricos basados en datos del INEGI , el país registraba entrea principios de la década, con tasas que rondaban los

Dinámica de la violencia. Los asesinatos no respondían a guerras abiertas por el control de plazas urbanas ni al uso masivo de armamento militar. La violencia era selectiva, rural y contenida bajo la supervisión de estructuras policiales de la época, como la Dirección Federal de Seguridad.

Diferencia entre dolosos y culposos. En esa década no existía el desglose moderno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las estadísticas vitales englobaban las muertes por agresión sin la separación sistemática actual entre carpetas de investigación por homicidio doloso (intencional) y culposo (accidental, principalmente de tránsito).

Los cuerpos colgados en el puente vehicular y arrojados al asfalto, son resultado de la pugna entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y "Los Viagras", quienes se disputan el estado de Michoacán (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

2. Sexenio de Felipe Calderón (2006–2012)

El despliegue militar iniciado en diciembre de 2006 transformó el panorama de seguridad en el país.

Explosión de homicidios dolosos. Según cifras de defunciones del INEGI, durante este sexenio se acumularon 120,463 homicidios . El promedio diario pasó de cerca de 28 asesinatos en 2006 a más de 70 en 2012 , lo que representó un incremento superior al 148 % a lo largo de su mandato.

Fragmentación criminal. La captura o abatimiento de líderes provocó la escisión de los grandes cárteles en decenas de células regionales. Esto detonó enfrentamientos directos entre grupos rivales y contra las fuerzas federales en estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.

Homicidios culposos. Durante este periodo, los homicidios culposos (asociados mayoritariamente a accidentes viales) se mantuvieron relativamente estables, promediando entre 15,000 y 17,000 carpetas anuales, pero fueron superados en proporción y atención pública por el repunte de las ejecuciones del crimen organizado.

ARCHIVO - Un soldado entra a una habitación acribillada de balas con las iniciales del Cártel del Golfo (CDG) y los Zetas (Z), el 6 de septiembre de 2014, en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)

3. Sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024)

Al iniciar su mandato en diciembre de 2018, México se encontraba en el punto más alto de incidencia homicida registrado hasta entonces, con tasas cercanas a los 30.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.

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Acumulado histórico. Aunque el gobierno logró frenar la tendencia de crecimiento exponencial de años previos y registró ligeras disminuciones anuales a partir de 2021, la meseta de violencia se mantuvo elevada. De acuerdo con reportes del SESNSP y consultoras como TResearch, el sexenio cerró con 188,987 homicidios dolosos (y más de 201,000 si se suman feminicidios y otras muertes violentas intencionales), convirtiéndose en el periodo sexenal con mayor número absoluto de asesinatos en la historia reciente.

Homicidios culposos. En este sexenio se reportaron alrededor de 16,000 a 18,000 víctimas anuales de homicidio culposo a nivel nacional, impulsados por el aumento en la movilidad tras la pandemia y accidentes de tránsito en carreteras federales.

Debate sobre registros. Especialistas y organizaciones civiles señalaron durante este periodo un incremento paralelo en las cifras de personas desaparecidas y en la categoría de “otros delitos que atentan contra la vida”, advirtiendo que parte de la violencia letal se desplazó hacia esas clasificaciones.

ATTENTION EDITORS - GRAPHIC COVERAGE OF SCENES OF DEATH AND INJURY. Técnicos forenses trabajan en la escena de un crimen donde fueron dejados colgados de un puente cuerpos de hombres en Zacatecas, Mexico. 21 de agosto de 2021. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

4. Radiografía específica del año 2021

El año 2021 representó un punto de inflexión en el sexenio de López Obrador, marcando el inicio de una leve tendencia descendente tras los picos de 2019 y 2020.

Homicidios totales (INEGI). El boletín de estadísticas de mortalidad del 35,700 defunciones por homicidio (31,263 hombres, 4,002 mujeres y 435 no especificados). Esto representó una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes , ligeramente inferior a la tasa de 29 registrada en 2020. El boletín de estadísticas de mortalidad del https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/DH/DH2021.pdf contabilizó(31,263 hombres, 4,002 mujeres y 435 no especificados). Esto representó una tasa de, ligeramente inferior a la tasa de 29 registrada en 2020.

Homicidios dolosos vs. culposos (SESNSP). En las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales reportadas al 33,308 víctimas de homicidio doloso (un promedio de 91 asesinatos diarios ) y cerca de 16,800 víctimas de homicidio culposo (más del 95 % ocurridos en accidentes de tránsito). En las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales reportadas al SESNSP , 2021 cerró con aproximadamente(un promedio de) y cerca de(más del 95 % ocurridos en accidentes de tránsito).

Concentración geográfica y método. En 2021, cerca del 70 % de los homicidios se cometieron mediante agresión con arma de fuego. La violencia se concentró en entidades con fuertes disputas territoriales entre el Cártel de Sinaloa, el CJNG y grupos locales, encabezadas por Guanajuato (4,333 homicidios), Baja California (3,248), Estado de México (3,119) y Chihuahua (2,739).