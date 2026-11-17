(Instagram/@peeweemusic)

Guardar

Pee Wee volvió a hablar sobre uno de los episodios más complicados de su vida personal y profesional. Durante un encuentro con los medios de comunicación, el cantante confirmó que continúa con un proceso legal relacionado con la información que se difundió sobre su vida privada y aseguró que tiene identificada a la persona que habría filtrado los datos que dieron origen a la controversia.

El exintegrante de Kumbia Kings explicó que su procedimiento ha avanzado lentamente debido a distintas situaciones que han retrasado los procesos legales en Ciudad de México. Sin embargo, aseguró que mantiene la confianza en que las autoridades resolverán el caso. “Tengo mucha fe que se va a hacer la justicia como debe de ser”, expresó ante las preguntas de los reporteros.

PUBLICIDAD

Pero hubo una declaración que llamó especialmente la atención: Pee Wee reconoció que ya conoce quién estaría detrás de la filtración y adelantó que también buscará proceder legalmente contra esa persona. “Estamos como sacados de onda, pero a la vez como de que vamos a hacer lo necesario para que la justicia se haga y vamos a ir tras esta persona también”, advirtió.

Pee Wee confirma que su proceso legal sigue abierto

Foto: Instagram/@peeweemusic

Al ser cuestionado sobre la situación jurídica que enfrenta, el cantante explicó que recientemente tuvo comunicación con su abogado para revisar los avances del procedimiento. Aunque reconoció que el asunto no ha avanzado con la rapidez que esperaba, dejó claro que no tiene intención de abandonar la disputa.

PUBLICIDAD

“Justo estaba hablando con mi abogado hace algunos días”, comentó, antes de explicar que han existido diferentes circunstancias que han provocado retrasos en los asuntos legales de la capital mexicana. Por ello, considera que su caso ha tenido un desarrollo más lento de lo previsto.

A pesar de las complicaciones, Pee Wee manifestó que confía en obtener una resolución favorable. Sus declaraciones también dejaron claro que el asunto continúa siendo importante para él, especialmente porque considera que la difusión de información sobre su intimidad tuvo consecuencias personales que no desea volver a experimentar.

¿Quién filtró el supuesto matrimonio de Pee Wee con su mánager?

(Instagram/@peeweemusic)

La controversia comenzó a finales de 2022, cuando una revista publicó información sobre un supuesto matrimonio secreto entre Pee Wee y su representante, Pepe Rincón. De acuerdo con aquella publicación, ambos habrían mantenido una relación matrimonial durante aproximadamente tres años, una versión que generó numerosos comentarios y especulaciones sobre la vida privada del cantante.

PUBLICIDAD

A partir de esa publicación surgieron procedimientos legales relacionados con la información difundida. Mientras el proceso judicial de Pepe Rincón ya concluyó, el de Pee Wee contra la revista continúa abierto. Además, el intérprete prepara acciones legales contra una persona de su entorno a quien identifica como responsable de proporcionar información sobre su intimidad.

Durante el encuentro con los reporteros, también le preguntaron si le había sorprendido descubrir quién estaría detrás de la filtración. “Un poco sí, pero un poco no”, respondió. Después explicó que algunas situaciones anteriores a la publicación le habían permitido relacionar ciertos acontecimientos. Aunque aseguró conocer la identidad de esa persona, no reveló su nombre públicamente.

PUBLICIDAD