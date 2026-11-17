Una ilustración conceptual muestra la disparidad de cargas entre una madre trabajadora mexicana, que equilibra responsabilidades profesionales y familiares, y un colega masculino con menos carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de las Mujeres y el Equipo de País del Sistema de las Naciones Unidas en México sostuvieron una reunión de trabajo en la que el organismo internacional reconoció a México como un “oasis de igualdad de género”, pese a que persisten una brecha salarial de 35% y la ausencia de un sistema nacional de cuidados consolidado.

En el encuentro, encabezado por la secretaria Laura Itzel Castillo Juárez, se presentaron las cinco prioridades del Programa Nacional para la Igualdad Sustantiva 2026-2030 y se acordó un plan de trabajo conjunto con la ONU.

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La directora global de la División de Género de la UNESCO, Begoña Lasagabaster, reconoció el liderazgo internacional del país y afirmó que, ante los retrocesos observados en diversas partes del mundo, “México empieza a ser un oasis de igualdad de género”.

El reconocimiento llega en un contexto en el que, según cifras del INEGI difundidas en mayo, las mujeres ganan 35% menos que los hombres: 23 mil 714 pesos trimestrales frente a 36 mil 047 pesos, pese al crecimiento del empleo nacional.

Gobierno define 5 prioridades rumbo a 2030

La secretaria de las Mujeres subrayó que la igualdad sustantiva es hoy un mandato de carácter constitucional y destacó el hito histórico de contar, por primera vez, con una Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al frente de la conducción del país.

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“Nuestra Presidenta ha dicho que todas las mujeres y las niñas podemos ser lo que queramos ser, y a esta Secretaría le corresponde que eso se cumpla cabalmente, también en las comunidades y los municipios más recónditos de nuestra patria”, apuntó Castillo Juárez ante los representantes de los organismos multilaterales.

La primera y más urgente prioridad es garantizar a las mujeres de todas las edades una vida libre de violencias, mediante la homologación legislativa en materia de feminicidio a nivel nacional, el rediseño del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el fortalecimiento del Registro Nacional de Órdenes de Protección y la respuesta integral a la violencia digital.

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La segunda es la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, mediante el desarrollo del Sistema de Información de Cuidados, el avance en la medición de costos junto con la CEPAL y la consolidación de la campaña “Son Cuidados” con ONU Mujeres.

Como tercer eje se impulsa la autonomía y toma de decisiones de las mujeres, en ámbitos como el empleo, la salud sexual y reproductiva, la prevención del embarazo en adolescentes y la permanencia escolar de las niñas.

El cuarto eje se enfoca en el territorio y la interseccionalidad, para llegar a mujeres indígenas, afromexicanas, rurales, con discapacidad, de la diversidad y en situación de movilidad humana.

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La quinta prioridad resalta el liderazgo de México en espacios multilaterales, con seguimiento a los compromisos de la CEDAW y la Declaración de Beijing a 30 años de su adopción.

La brecha salarial y la falta de sistema de cuidados, pendientes reconocidos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció en marzo y julio que, aunque México lidera en paridad política con 50% de legisladoras —frente al promedio mundial de 34%—, la brecha de género en la economía persiste por la falta de un sistema nacional de cuidados.

Afirmó que esta ausencia limita el acceso femenino al empleo formal y a puestos directivos en los sectores empresarial y financiero, donde “dominan los hombres”.

En México, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó 24% del PIB en 2024, con una aportación femenina de 72.6%, según el INEGI.

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Un informe de la CEPAL y la OIT, difundido el 31 de octubre, advirtió que el país carece de cobertura obligatoria de licencia de maternidad para trabajadoras independientes, que representaban 29% de las mujeres ocupadas en 2023, y que la tasa de matrícula en servicios de cuidado para niñas y niños de cero a dos años fue de apenas 2.2% en 2021.

Tres acuerdos para dar seguimiento operativo a la alianza

Para dar seguimiento a esta articulación, Castillo Juárez propuso al Equipo de País tres acuerdos concretos: alinear la cooperación de cada agencia al programa nacional, establecer al Grupo Interagencial de Género como espacio habitual de trabajo con la Dirección General de Cooperación Técnica de la dependencia como punto único de contacto, y acordar un plan de trabajo conjunto con metas cortas y responsabilidades claras.

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La coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, y la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur, se pronunciaron a favor de la propuesta de articulación y refrendaron el compromiso del sistema internacional para trabajar de manera unificada.

Baiocchi señaló que “para la ONU la igualdad de género es una prioridad absoluta y estratégica”, y calificó como un privilegio trabajar en un país comprometido con la igualdad sustantiva.

A la reunión asistieron también Daniel Vargas, representante adjunto del PNUD; Ana Güezmes y Jorge Mario Martínez Piva, de la CEPAL; Chiara Cardoletti, del ACNUR; Lina Pohl, de la FAO; Andrés Morales, de la UNESCO; y Maki Kato, de UNICEF.

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Participaron además Stacy de la Torre, de la UNODC; Dosia Calderón, del UNFPA; Vanessa Pocasangre, de la OIT; y Elí Cruz, de la OIM.