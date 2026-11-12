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El CMB abre la puerta para que Canelo Álvarez decida su futuro inmediato

Durante la 64 Convección Anual del organismo gestionado por Mauricio Sulaimán, se determinó que Canelo no tendrá retador mandatorio

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó abierta la puerta para que Saúl Canelo Álvarez decida quién será su próximo rival (REUTERS)
El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó abierta la puerta para que Saúl Canelo Álvarez decida quién será su próximo rival (REUTERS)
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El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dejó abierta la puerta para que Saúl Canelo Álvarez decida quién será su próximo rival luego de que el mexicano recuperó el cinturón verde y oro de peso supermediano el pasado 31 de octubre cuando venció por decisión unánime a Christian Mbilli.

El día de ayer durante la 64 Convección Anual del organismo gestionado por Mauricio Sulaimán, se determinó que Canelo no tendrá retador mandatorio, por que la elección de su próximo rival quedará en manos del propio campeón súper medio.

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Canelo Álvarez se impuso a Mbili y recuperó el cinturón de la CMB

¿Qué dijo Lester Martínez al respecto?

Por su parte, Lester Martínez cuestionó que el CMB no obligara a Saúl “Canelo” Álvarez a enfrentarlo, pese a que el guatemalteco poseía el cinturón interino de la división. El boxeador sostuvo que esa condición debe darle prioridad para disputar el título absoluto, como lo había establecido el organismo.

Martínez rechazó la posibilidad de que el CMB le pidiera esperar para enfrentar al tapatío. También manifestó que no considera necesario exigir una oportunidad, pues busca que el organismo haga valer el acuerdo sobre su lugar como campeón interino.

“No, ni madres, dijeron que la siguiente pelea y la siguiente voy yo. No tendría que pedir ni exigir nada, solo hacer valer lo que ellos dijeron”, dijo Martínez ante los medios.

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Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

Canelo impone su experiencia ante Mbilli

Álvarez recuperó el título supermediano del CMB tras vencer por decisión unánime a Christian Mbilli en tierras árabes. Los jueces calificaron la pelea 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano.

Mbilli, campeón invicto de 31 años, presionó durante los primeros rounds e intentó llevar el combate a las cuerdas. Saúl respondió con castigo al cuerpo, contragolpes y defensa para reducir la ofensiva de su rival.

El jalisciense conectó 132 golpes de poder, frente a 99 de Mbilli. También alcanzó una efectividad de 31.3% en golpes totales, contra 17.5% del adversario, de acuerdo con cifras de CompuBox.

Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Mbilli perdió un punto en el octavo round por golpes ilegales, lo que complicó sus opciones. La victoria devolvió a Álvarez a los campeonatos mundiales de las 168 libras, luego de perder los cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

¿Cuáles son las opciones que tiene Canelo Álvarez?

Santos Saúl Álvarez recuperó el título supermediano del CMB tras vencer a Christian Mbilli el 31 de octubre de 2026 y quedó con varias rutas para su siguiente pelea. El mexicano podría buscar una revancha contra Terence Crawford.

Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (X@usykaa)
Oleksandr Usyk felicitó a Canelo Álvarez tras la victoria que le devolvió el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (X@usykaa)

La opción más cercana dentro de las 168 libras era Lester Martínez, campeón interino del CMB. El guatemalteco buscaba ser designado como retador obligatorio ya que sostenía que su condición debía darle prioridad para enfrentar a Álvarez, pero ahora esta opción quedó descartada.

Ahora, otra posibilidad es subir a peso semipesado para disputar el título del CMB ante Willy Hutchinson. Eddy Reynoso señaló que el escocés está entre las opciones de Álvarez, quien ya ha sido campeón mundial en las 175 libras.

Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer
Boxing - Jaime Munguia v Nikita Zon - Riyadh, Saudi Arabia - October 31, 2026 Canelo Alvarez in action with Christian M'billi during their WBC super middleweight title fight REUTERS/Stringer

También permanece en el panorama la revancha ante Dmitry Bivol, además de un posible combate contra Hamzah Sheeraz, campeón supermediano de la OMB. La pelea contra Sheeraz le permitiría a Canelo buscar otro cinturón en las 168 libras.

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