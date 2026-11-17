Hallan fauna marina muerta tras lanzamiento de SpaceX (@eliasibarrardz)

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Activistas de Conibio Global A.C. denunciaron la muerte de tortugas y delfines en Playa Bagdad, Tamaulipas, tras el lanzamiento de un cohete de SpaceX —la base espacial del multimillonario estadounidense Elon Musk— y la explosión de un propulsor en una zona cercana al litoral mexicano el pasado 13 de noviembre. El colectivo exige estudios para determinar si los restos, el ruido y las condiciones generadas por la prueba tienen relación con los animales localizados sin vida.

Ante los hechos y la alerta ambiental —que activistas han denunciado desde que se anunció la construcción de esta base espacial—, la Secretaría de Marina informó a través del Sector Naval de Matamoros que personal naval comenzó acciones de vigilancia marítima y terrestre en busca de basura espacial producto de los lanzamientos y explosiones de los cohetes de SpaceX, ubicada frente a Texas, Estados Unidos, pero tan cercana a las costas mexicanas en el Golfo de México, que activistas han denunciado daños inminentes al medio ambiente.

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Conibio Global A. C., que realizó su octava manifestación pacífica en contra de los lanzamientos de estos cohetes, reportó que sus técnicos comunitarios hallaron una tortuga marina muerta a unos 5 kilómetros del punto donde habría ocurrido la explosión del propulsor en territorio mexicano, entre 45 y 48 horas después del lanzamiento. El ejemplar no presenta heridas visibles provocadas por armas ni señales de haber quedado atrapado en redes de pesca, por lo que la hipótesis principal es que su muerte ocurrió como daño colateral de SpaceX.

Por ello, Conibio Global sostuvo que el hallazgo en dichas condiciones, obliga a revisar una posible relación entre la muerte de fauna marina y las operaciones espaciales desarrolladas frente a la frontera entre México y Estados Unidos.

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Marina no detecta basura espacial en una primera vigilancia

Luego del lanzamiento y la explosión del propulsor, la Marina desplegó personal en busca de basura espacial que dañe la fauna marina de las costas de la Playa Badgad. De acuerdo a un comunicado del Sector Naval de Matamoros, desplegó una Patrulla Oceánica y dos embarcaciones tipo BR de la Armada de México para realizar recorridos de vigilancia marítima en aguas territoriales de México. Sin embargo, aseguró que “no se ha visualizado basura espacial”.

Activistas han denunciado el daño ecológico que el lanzamiento de cohetes ocasiona a la fauna marina de México (Captura de pantalla)

Asimismo, la dependencia federal informó que no fue posible continuar con la vigilancia debido a las condiciones climatológicas de la zona, no obstante, los recorridos “serán reanudados en cuanto sea posible sin poner en riesgo la navegación”.

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El Sector Naval de Matamoros informó también que mantiene desplegado a personal de Infantería de Marina para realizar recorridos de vigilancia terrestre. Detalló que continúa con el monitoreo permanente de esta situación para detectar cualquier posible impacto ecológico, contaminación marina o arribo de fragmentos del cohete a las costas. Las labores también buscan salvaguardar la vida humana en el mar y proteger el medio ambiente marino.

Activistas exigen investigación por muerte de animales tras explosión de SpaceX

Los activistas pidieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras autoridades que especialistas practiquen los análisis necesarios y definan si hubo contaminación, lesiones internas, afectación acústica o alguna otra causa asociada con el lanzamiento.

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“El caso genera una seria preocupación, pero será la evidencia científica la que determine la causa de muerte”, señaló la organización a través de una publicación en redes sociales sobre el reporte del animal localizado en Playa Bagdad.

La denuncia se extiende a los delfines y otras especies que habitan este tramo del Golfo de México. Conibio Global realiza tareas de conservación de tortugas marinas y monitoreo de fauna en la zona, donde también se registran actividades pesqueras y el tránsito de embarcaciones.

El colectivo ha advertido que los lanzamientos y las pruebas de propulsores ocurren cerca de áreas usadas por especies marinas protegidas. La preocupación aumenta por las explosiones, las ondas de presión, el ruido, los residuos y la posible caída de partes de cohetes en aguas mexicanas o sobre la costa tamaulipeca.

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Playa Bagdad vuelve a recibir fragmentos de basura espacial

Después del lanzamiento, técnicos de la organización documentaron también nuevos restos de basura espacial que atribuyen al propulsor de SpaceX. Entre los materiales localizados hay fragmentos de plástico blanco con cinta gris, piezas con caucho negro y residuos con pegamento azul, identificados como partes de la pared interna del vehículo. Esto no es nuevo, pues tras cada lanzamiento se genera nueva basura que pone en riesgo no solo a la fauna marina, sino también a las aves migratorias que se encuentran en la zona.

Los objetos aparecen mezclados con basura turística y desechos arrastrados por el mar. Conibio Global ha calculado que podrían existir miles o incluso millones de fragmentos dispersos en territorio mexicano, una cantidad que vuelve imposible retirar todos los residuos con los recursos disponibles.

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Las labores de revisión enfrentan obstáculos por la marea alta, las ráfagas de viento y las condiciones dejadas por el frente frío. El acceso a Playa Bagdad permanece complicado, lo que impide a los técnicos llegar hasta la boca del río, cerca del sitio donde habría caído o explotado el propulsor.

La organización señala que en esa área podrían encontrarse piezas de mayor tamaño, como tanques de propulsión. En ocasiones anteriores, este tipo de objetos ha tenido pesos que van de 15 kilos a media tonelada, de acuerdo con los registros de los activistas.

(Cortesía)

Activistas piden intervención de autoridades ambientales

Conibio Global solicitó que la Profepa y las dependencias federales intervengan en la recolección, identificación y análisis de los materiales que llegan a Playa Bagdad. También exigió un protocolo para atender la presencia de residuos espaciales en playas, dunas, zonas de pesca y áreas de reproducción de fauna marina.

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El colectivo cuestiona que la basura espacial permanezca en la costa sin una estrategia pública de retiro y sin información suficiente sobre su composición. Los activistas buscan que las autoridades determinen si los fragmentos representan riesgos para habitantes, pescadores, visitantes y especies silvestres.

La agrupación mantiene recorridos de campo para recuperar los materiales que logra ubicar y entregarlos a las autoridades. También documenta la ubicación de los residuos y los casos de fauna encontrada muerta para integrar evidencia sobre las afectaciones denunciadas tras los lanzamientos de SpaceX cerca de la frontera.