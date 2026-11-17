Protección Civil opera desde las 5:30 de la mañana con lanchas y ambulancias en las zonas de mayor riesgo. Mientras tanto, mantienen cerrado el Malecón Costero a la altura de Las Jirafas y el hotel Holiday Inn. Foto: Especial

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Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este martes provocaron inundaciones en distintas zonas de Coatzacoalcos, Veracruz, donde el nivel del agua superó los 40 centímetros en algunos puntos y ocasionó daños en la infraestructura urbana, incluida la fractura del pavimento del Malecón Costero.

Ante las afectaciones, el Gobierno Municipal de Coatzacoalcos activó un operativo de emergencia y evacuación para auxiliar a las familias que habitan en las zonas de mayor riesgo. Elementos de Protección Civil, con apoyo de ambulancias y embarcaciones, realizan recorridos para atender los reportes ciudadanos y trasladar a las personas que necesitan abandonar sus viviendas.

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El temporal también provocó el desbordamiento de canales en algunas colonias, la caída de postes y el cierre de una parte del Malecón Costero, por lo que las autoridades mantienen desplegadas distintas brigadas de atención y solicitaron a la población evitar los sectores inundados.

Esta tarde, la plataforma Google Trends registró un incremento en las búsquedas sobre las inundaciones en Coatzacoalcos, Veracruz, junto con noticias vinculadas al fenómeno climático.

Foto: Captura de pantalla

Frente frío 6 provoca inundaciones en Coatzacoalcos

Las precipitaciones asociadas al frente frío número 6 ocasionaron acumulaciones de agua en diferentes sectores de Coatzacoalcos. De acuerdo con los reportes difundidos por Milenio, las inundaciones alcanzaron niveles superiores a los 40 centímetros, mientras que las condiciones del terreno y la fuerza del agua ocasionaron fracturas en el pavimento del Malecón Costero.

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La afectación en esta vialidad obligó a las autoridades a suspender la circulación en ambos carriles, en el tramo comprendido entre la avenida Las Jirafas y las inmediaciones del hotel Holiday Inn.

El daño en el concreto hidráulico representa un riesgo para los automovilistas, por lo que el Ayuntamiento determinó mantener cerrado el sector mientras continúan las labores de atención y supervisión.

Entre las principales afectaciones reportadas durante la jornada se encuentran:

Fracturas en el concreto hidráulico del Malecón Costero.

Inundaciones en distintas colonias de Coatzacoalcos.

Desbordamiento de canales en Santa Rosa y CNOP.

Dos postes derribados por las condiciones meteorológicas.

Un vehículo inundado en la colonia Puerto México.

Cierre de ambos carriles del Malecón Costero.

Despliegue de siete grúas para retirar unidades varadas y liberar vialidades.

El municipio informó que la red de colectores pluviales se encuentra operando en su totalidad, aunque las brigadas continúan atendiendo los puntos donde se reportaron acumulaciones de agua y afectaciones a viviendas.

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Gobierno de Coatzacoalcos activa operativo de emergencia

A través del comunicado 0433, publicado este martes, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos informó que activó un despliegue permanente de emergencia encabezado por la Dirección de Protección Civil, con el objetivo de atender a las familias afectadas por las precipitaciones.

El operativo comenzó desde las 5:30 horas y contempla recorridos de supervisión, rescates, evacuaciones y atención a los reportes de inundaciones. Para estas tareas, los elementos municipales cuentan con ambulancias y embarcaciones que permiten ingresar a los sectores donde el nivel del agua dificulta el acceso por tierra.

El alcalde Pedro Miguel Rosaldo García también realiza recorridos por los puntos críticos para coordinar las acciones de auxilio y verificar el desalojo del agua acumulada. Asimismo, el Comité de Emergencia sesionó de manera extraordinaria para dar seguimiento a la contingencia.

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De acuerdo con el reporte municipal, las colonias que presentan anegamientos son:

El Tesoro

Independencia

María de la Piedad

Veracruz

Los Almendros

Miguel Hidalgo

Fovissste

CNOP

Puerto Esmeralda

Divina Providencia

Constituyentes

Santa María

Brisas del Golfo

Santa Rosa

Aunque el encabezado del comunicado municipal señala afectaciones en nueve colonias, el desglose incluido en el mismo documento enumera 14 localidades con reportes de inundación.

Entre los puntos de mayor preocupación se encuentran Santa Rosa y CNOP, donde se registró el desbordamiento de canales, situación que obligó a desplegar embarcaciones para apoyar a las personas que necesitan salir de sus viviendas.

Evacuaciones y albergue temporal: así atienden a las familias afectadas

Las inundaciones también obligaron a algunas familias a abandonar sus hogares ante el ingreso del agua a las viviendas. Personal de Protección Civil realiza labores de evacuación en los sectores con mayores acumulaciones, con apoyo de embarcaciones y unidades de emergencia.

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De acuerdo con reportes de medios locales, algunas viviendas registraron niveles de agua de entre 60 centímetros y un metro, por lo que habitantes solicitaron ayuda para trasladarse a zonas seguras.

Como parte de las acciones de atención, el Sistema DIF Municipal habilitó un refugio temporal en el Centro de Día del Adulto Mayor, ubicado en la calle Román Marín número 1000, en la colonia Manuel Ávila Camacho.

El espacio fue dispuesto para recibir a las personas que necesiten resguardarse mientras disminuyen los niveles de agua y las autoridades determinan si existen condiciones para regresar a sus domicilios.

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Las familias que lleguen al refugio podrán recibir:

Alojamiento temporal para mantenerse en un sitio seguro.

Atención médica durante su estancia.

Alimentos para las personas evacuadas.

Apoyo de las autoridades municipales para atender sus necesidades inmediatas.

El subdirector de Protección Civil, Carlos César Palacios, explicó que las corporaciones de emergencia mantienen recorridos con embarcaciones para auxiliar a quienes no pueden abandonar sus viviendas por sus propios medios.

Las autoridades también exhortaron a los habitantes de las zonas vulnerables a aceptar los traslados preventivos cuando sean necesarios, con el propósito de evitar que las inundaciones pongan en peligro su integridad.

Gobierno municipal realizará censo para entregar alimentos calientes

Además de las labores de rescate y evacuación, el Gobierno Municipal de Coatzacoalcos anunció que brigadas de distintas dependencias comenzarán un censo en las colonias afectadas para identificar a las familias que requieren apoyo alimentario.

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A partir de este levantamiento se organizará la distribución de alimentos calientes para las personas damnificadas, como parte de las acciones de asistencia durante la emergencia.

El Ayuntamiento indicó que las labores continuarán mientras existan reportes de afectaciones y pidió a la población mantenerse atenta a la información difundida mediante los canales oficiales.

Por su parte, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas inundadas y la supervisión de la infraestructura urbana, particularmente en los puntos donde se registraron daños en vialidades.

¿Qué hacer ante las inundaciones?

Ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias del frente frío número 6, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente a quienes viven cerca de canales, arroyos y sectores que presentan antecedentes de inundaciones.

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Entre las principales recomendaciones de seguridad se encuentran:

Evitar circular por calles inundadas , incluso cuando aparentemente sea posible atravesarlas.

No intentar cruzar canales desbordados ni zonas donde la corriente de agua sea intensa.

Atender las indicaciones de Protección Civil y facilitar las labores de evacuación.

Desconectar la energía eléctrica cuando exista ingreso de agua a las viviendas, siempre que pueda hacerse sin ponerse en riesgo.

Mantenerse alejado de postes, cables eléctricos y estructuras que presenten daños.

Preparar documentos personales, medicamentos y artículos indispensables en caso de necesitar una evacuación.

Consultar los avisos oficiales sobre cierres viales y condiciones meteorológicas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o solicitar apoyo directamente a Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos, al teléfono 921 212 5141.

Mientras continúan las precipitaciones y las labores de auxilio, el Ayuntamiento mantiene activo el operativo para atender nuevos reportes, apoyar a las familias damnificadas y reducir los riesgos en las zonas afectadas.