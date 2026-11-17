En publicaciones de redes sociales previas a su detención el cantante de corridos tumbados fue confirmado por organizadores del evento para el día sábado 28 de noviembre (Coca-Cola Flow Fest/Redes Sociales)

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El cantante Gabito Ballesteros no figura entre los artistas confirmados en el cartel oficial del Coca-Cola Flow Fest 2026, pese a que distintos medios habían dado por hecho su participación en el festival tras la polémica que protagonizó en Querétaro. Hasta el momento, los organizadores no han emitido un comunicado que confirme o descarte una cancelación.

En publicaciones de redes sociales previas a su detención el cantante de corridos tumbados fue confirmado por organizadores del evento para el día sábado 28 de noviembre, hasta el momento no se ha anunciado el setlist o prohibición sobre los temas que tocará durante el festival.

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El festival se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. La ausencia de su nombre en el póster oficial contrasta con reportes periodísticos previos que señalaban que el cantante estaba programado para presentarse, una afirmación que no se sostiene al revisar el cartel difundido por los organizadores.

El cartel oficial de la edición 2026

El cartel oficial del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 presenta la programación de artistas para el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. (Coca-Cola Flow Fest)

El sábado estará encabezado por Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow y Zion, con Grupo Frontera como invitado especial. Completan esa jornada El Bogueto, Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y, Clarent, Noriel, Uzielito Mix, C.R.O, Eme Malafe, Legallyrxx, Six Sex, Sinaka y Tobal MJ, entre otros nombres de la escena urbana.

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El domingo estará a cargo de Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Tito El Bambino y Farruko. Como cierre especial de esa jornada se presentarán Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes llevarán al escenario su proyecto conjunto Superarte. También figuran Dei V, Alleh, J Álvarez, Floyymenor, Yan Block, Kybba, Ysy-A y Kidd Voodoo.

En ninguno de los dos listados aparece el nombre de Ballesteros. La información disponible no permite determinar si el cantante estuvo incluido en algún momento en una versión previa del line-up o si su presencia fue asumida por error en coberturas periodísticas que mencionaron su participación.

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El cantante Gabito Ballesteros figura en el cartel del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 para una presentación programada el sábado 28 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Coca-Cola Flow Fest)

El episodio en Querétaro que encendió las dudas

Gabito Ballestero realizó una transmisión en vivo en Instagram en la que denunció que policías de Querétaro lo retenían y cuestionó la intervención durante su espectáculo en la feria estatal.

La ausencia de su nombre cobra relevancia tras el escándalo que vivió Ballesteros el 13 de noviembre en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. El cantante incumplió en dos ocasiones el repertorio previamente autorizado por las autoridades, lo que derivó en la cancelación definitiva de ese concierto.

Según el Comité Organizador de la feria, el intérprete recibió una primera advertencia tras interpretar un tema fuera de lo pactado, identificado como “Presidente”. Pese a eso, regresó al escenario para cantar “AMG”, lo que motivó la suspensión definitiva del espectáculo.

Tras la cancelación, la policía estatal interceptó la camioneta en la que viajaba el artista cuando intentaba salir del recinto ferial. Fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde permaneció alrededor de 17 horas junto a cuatro integrantes de su equipo.

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Las autoridades decomisaron en el vehículo una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles. El Registro Nacional de Detenciones documentó la aprehensión alrededor de las 04:00 horas del sábado 14 de noviembre.

Gabito Ballesteros Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 suspensión concierto (feria.ganadera.qro/Instagram)

Versiones encontradas entre organizadores y defensa

El Comité Organizador sostuvo que el cantante violó el acuerdo de repertorio que había firmado con antelación, al igual que el resto de los artistas invitados a la feria. Según esa versión, todos los talentos confirmados fueron informados previamente sobre las restricciones vigentes en la entidad.

La defensa legal de Ballesteros, integrada por los abogados Ayrton Marín y José Antonio Ortega, ofreció una versión distinta. En un comunicado del 14 de noviembre, los representantes afirmaron: “En ningún momento ha existido intención de promover, justificar o incentivar conductas delictivas mediante sus presentaciones artísticas”.

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Sobre las armas decomisadas, los abogados precisaron que dos integrantes del equipo de seguridad portaban un arma cada uno y que ambos contaban con los permisos correspondientes. Aseguraron además que, tras inspeccionar la camioneta, las autoridades no encontraron drogas ni armas de procedencia ilegal.

El propio cantante denunció en una transmisión en vivo por Instagram que elementos de seguridad emplearon gas para obligarlo a descender del vehículo y que fue trasladado en una grúa junto con su unidad tras la cancelación del evento.

Consecuencias económicas y postura del gobierno

La normativa de Querétaro sobre espectáculos públicos contempla sanciones de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en apología del delito, una cifra que equivale a más de 1.17 millones de pesos según el valor vigente de la UMA en 2026. La legislación también permite aplicar un veto administrativo a artistas reincidentes.

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El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio por cerrado el caso luego de que el representante del cantante ofreciera una disculpa. “Eso ya quedó aclarado. Ya el propio representante pidió una disculpa y ya es un tema en el que se aplicó la ley”, expresó el mandatario.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó, por su parte, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras conocerse la detención del cantante, con el fin de solicitar que se garantizara su integridad y la de su equipo de trabajo.

El Comité Organizador confirmó que el resto de las actividades, exposiciones ganaderas y conciertos programados en el Ecocentro Expositor seguirán con normalidad hasta la clausura del evento, prevista para el 30 de noviembre, y reiteró que la política de cero tolerancia hacia contenidos que enaltezcan el delito se mantendrá vigente durante todo el certamen.

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La agenda del cantante y el antecedente de 2025

Pese al episodio en Querétaro, Ballesteros retomó sus compromisos profesionales apenas horas después de recuperar la libertad. Se presentó esa misma noche en la Feria Internacional de la Mezclilla, en Nextlalpan, Estado de México, según confirmó a través de una historia de Instagram.

El cantante sí participó en la edición anterior del Flow Fest. El 24 de noviembre de 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ballesteros compartió escenario con Natanael Cano durante la presentación de este último en el festival. Juntos interpretaron los temas “Low Low”, “AMG”, “Presidente” y “Cuerno Azulado”.

Esa aparición conjunta en 2025 parece ser el origen de la confusión sobre una supuesta participación confirmada de Ballesteros en la edición 2026, ya que no existe un comunicado de los organizadores que respalde esa información para el cartel de este año.

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Sin cancelación oficial anunciada

Ningún comunicado de Coca-Cola Flow Fest ha señalado explícitamente que Ballesteros haya sido retirado del cartel 2026 a raíz del incidente en Querétaro.

La investigación de la FGR contra Ballesteros por la posible portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas continúa abierta, mientras el festival mantiene su programación sin cambios anunciados para los días 28 y 29 de noviembre.

Objetos permitidos y prohibidos en el Flow Fest 2026

Los organizadores del Coca-Cola Flow Fest 2026 publicaron las normas de acceso para ambas jornadas del festival, con restricciones específicas sobre el tipo de bolsas y artículos que el público puede ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una infografía del Coca-Cola Flow Fest 2026 detalla los artículos autorizados para el ingreso de asistentes al festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Coca-Cola Flow Fest)

Bolsas permitidas:

Bolsas transparentes de plástico, vinil o PVC que no excedan 30x15x30 centímetros

Bolsas de mano pequeñas, con o sin correa, de hasta 11x16 centímetros

Cangureras que no superen las medidas de 11x16 centímetros

Bolsas de almacenamiento transparentes tipo Ziploc, de tamaño mediano

Objetos sin acceso:

Un cartel del festival Coca-Cola Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez detalla los artículos y las sustancias prohibidas para el ingreso al evento. (Coca-Cola Flow Fest)

Cámaras profesionales, incluidas aquellas con lente extensible o adjuntable

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras: palos para selfies, GoPro, estuches y trípodes

Pilas, con excepción de baterías externas para celulares

Dispositivos electrónicos grandes: laptops, iPads, tabletas y lectores

Ropa, disfraces o artículos personales que obstaculicen la vista de otros asistentes

Cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, encendedores y vapes

Drogas o sustancias ilegales

Paraguas o sombrillas

Comida y bebidas

Armas, drones y aerosoles

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cadenas largas o joyería con picos

Objetos permitidos con restricciones:

El festival sí autoriza el ingreso de maquillaje en polvo, lentes de sol, sombreros o gorras, gel antibacterial en envases de hasta 100 mililitros, baterías externas para celulares, cámaras no profesionales (instantáneas o desechables), termos vacíos de plástico, banderas sin asta de máximo un metro de largo, toallas y tampones en pieza individual cerrada, bloqueadores solares en envases de hasta 100 mililitros, medicamentos con receta, binoculares sin láser sujetos a revisión, ponchos y tapones para oídos.