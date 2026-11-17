México quiere meterse entre los equipos tricampeones del mundo. (TW @miseleccionsubs)

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La cuenta regresiva ha llegado a su recta final para el representativo juvenil de nuestro país. La Selección Mexicana Sub-17 aterrizó este martes 17 de noviembre en la ciudad de Doha, Qatar, sede oficial de la Copa del Mundo de la categoría, dando inicio formalmente a la última etapa de concentración y puesta a punto antes de saltar al terreno de juego en busca de trascender en el certamen internacional.

Con el arribo de la delegación nacional a territorio qatarí, el combinado azteca se declara listo para afrontar el desafío más importante de su proceso formativo en la búsqueda del trofeo que ya ha sido ganado en dos ocasiones.

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México con la mira en la Copa del Mundo

El traslado del conjunto mexicano hacia Qatar se produjo procedente de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, ciudad que funcionó como campamento base durante los últimos días. En dicha estancia previa en Medio Oriente, el cuerpo técnico encabezado por el estratega Jürgen Castañeda aprovechó tanto para realizar la adaptación necesaria al huso horario y las condiciones climáticas de la región, como para sostener encuentros de preparación de alta exigencia frente a las selecciones de Australia y Costa de Marfil.

Estos compromisos amistosos permitieron evaluar el funcionamiento colectivo, ajustar piezas tácticas y definir el ritmo competitivo del plantel antes del silbatazo inicial de la justa mundialista.

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Con el equipo ya instalado en su cuartel general en Doha, el ambiente dentro del grupo combina entusiasmo y concentración absoluta. El torneo comenzará de manera oficial el próximo jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 13 de diciembre, reuniendo a un total de 48 selecciones nacionales de todas las confederaciones en un formato ampliado que exigirá máxima regularidad desde la primera jornada. Para México, el reto inmediato será superar con éxito la primera fase y asegurar uno de los boletos disponibles hacia las rondas de eliminación directa.

México tiene chances de llevarse el trofeo. (X / @miseleccionsubs)

El camino del Tricolor en el Grupo K: rivales, sedes y horarios

De acuerdo con el calendario oficial de la competencia, la Selección Mexicana Sub-17 quedó encuadrada en el Grupo K, un sector plural y competitivo donde deberá medir fuerzas ante representantes de Europa, África y Sudamérica: Rumania, Camerún y Venezuela.

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Todos los compromisos de la fase regular del combinado nacional se llevarán a cabo en las distintas canchas del complejo deportivo Aspire Zone, ubicado en la localidad de Al Rayyan, un recinto de primer nivel diseñado para albergar encuentros simultáneos de alta competencia.

El debut del conjunto dirigido por Jürgen Castañeda está programado para el próximo sábado 21 de noviembre frente a su similar de Rumania. El encuentro dará inicio a las 9:30 horas, tiempo del centro de México (18:30 horas en el horario local de Qatar), y se disputará específicamente en la cancha 8 del complejo Aspire Zone. Será una prueba fundamental para marcar el rumbo en el grupo y sumar los primeros tres puntos en el certamen.

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Posteriormente, el Tricolor tendrá apenas tres días de recuperación antes de afrontar su segundo compromiso de la fase de grupos. El martes 24 de noviembre, México se verá las caras contra la selección de Camerún en un duelo que exigirá despliegue físico y orden defensivo. Este partido se jugará a las 7:30 horas, tiempo del centro de México, teniendo como escenario la cancha 5 del mismo complejo deportivo en Al Rayyan.

Finalmente, el cierre de la actividad en el Grupo K tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, fecha en la que el conjunto azteca enfrentará a Venezuela en un choque con sabor continental que podría resultar decisivo para definir las posiciones finales del sector y los cruces de la siguiente ronda. El silbatazo inicial está pactado para las 10:00 horas, tiempo del centro de México, y se celebrará en la cancha 7 de Aspire Zone.

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El grupo es uno de los más complicados del certamen. (X / @miseleccionsubs)

El peso histórico y la ilusión de la tercera estrella

Más allá de la exigencia propia de un torneo con 48 selecciones participantes, la Selección Mexicana Sub-17 llega a Qatar respaldada por una de las tradiciones más exitosas en la historia de la categoría a nivel mundial.

Esta división ha representado históricamente una vitrina de orgullo para el futbol nacional, que ya sabe lo que significa levantar el trofeo de campeón del mundo en dos ocasiones: primero en la inolvidable edición de Perú 2005 y posteriormente coronándose frente a su propia afición en México 2011.

Con ese legado como motivación principal y tras haber completado su etapa de preparación en territorio árabe, los pupilos de Jürgen Castañeda dedicarán los próximos días en Doha a pulir los últimos detalles tácticos, cuidar la recuperación física y fortalecer la cohesión del grupo. El objetivo está trazado con claridad: competir al máximo nivel desde el debut ante Rumania y comenzar a escribir una nueva página memorable en la historia de las selecciones menores de México.

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