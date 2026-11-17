Gudalupe Acosta Naranjo informó que su papá falleció esta madrugada. | SOMOS

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Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de SOMOS México, rechazó que la afiliación de Juan Carlos Padilla al partido permita atribuirle responsabilidad por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) que, según su versión, se remontan a 1983.

El dirigente sostuvo que Padilla trabajó entonces con jóvenes pasantes en una oficina de Toluca, Estado de México, pero aseguró que no tuvo relación con ellos desde 1993, “según lo declarado por Juan Carlos” y atribuyó a Morena la responsabilidad política por la situación actual del órgano electoral.

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Acosta Naranjo afirmó que Padilla contrató en 1983 a jóvenes pasantes como auxiliares y que trabajó con ellos durante diez años en funciones de menor rango.

Según su relato, Padilla se integró primero al Frente Cívico Nacional y se afilió recientemente a SOMOS, por lo que sostuvo que no ocupa un cargo de dirección nacional, estatal ni municipal dentro del partido.

El dirigente cuestionó que la afiliación de Padilla a SOMOS se use para relacionar a la organización con hechos ocurridos décadas antes.

“Ahora nosotros SOMOS responsables, un partido que nació hace tres meses, de hechos que sucedieron en 1983”, afirmó.

Atribuye responsabilidades a Morena en el INE

Acosta Naranjo acusó a Morena de haber definido el mecanismo que llevó al nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del INE.

Según dijo, el partido oficialista renunció a buscar consensos con otras fuerzas políticas y promovió un comité de selección con personas afines, que integró quintetas para la insaculación.

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También cuestionó la modificación legal que, de acuerdo con su versión, permitió a Taddei realizar de forma unipersonal nombramientos que antes requerían el respaldo de al menos ocho de los 11 integrantes del Consejo General.

“Morena designa a Taddei y luego le da superpoderes”, sostuvo Acosta Naranjo. El dirigente afirmó que esas decisiones corresponden a Morena y no a figuras vinculadas con administraciones o autoridades electorales anteriores.

Acosta Naranjo rechazó que José Woldenberg, Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo o él mismo sean responsables de los hechos que cuestionó en el INE.

Durante su intervención, recordó que en 1983 no existía el INE ni el Instituto Federal Electoral (IFE), sino la Comisión Federal Electoral, que, según señaló, era presidida por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

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El dirigente sostuvo que la separación de la Secretaría de Gobernación de la conducción de la autoridad electoral se logró hasta 1996, mediante reformas y decisiones colegiadas.

También aseguró que Pablo Gómez participó en la negociación de la reforma constitucional y legal que creó los organismos públicos locales electorales (OPLE).

“Si esos OPLE tan malos dice Claudia, pues le puede preguntar a Pablo”, declaró.

Acusa intervención presidencial rumbo a 2027

Acosta Naranjo comparó las declaraciones de Vicente Fox durante la elección presidencial de 2006 con lo que calificó como una intervención de Claudia Sheinbaum contra SOMOS.

El dirigente reconoció que Fox realizó declaraciones que, desde su punto de vista, fueron inadecuadas durante aquel proceso. Afirmó que el entonces IFE emitió recomendaciones para que dejara de intervenir y que el expresidente las acató.

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Según Acosta Naranjo, la reforma constitucional de 2007 prohibió expresamente la participación de los titulares de los poderes ejecutivos en los procesos electorales.

El dirigente sostuvo que Sheinbaum interviene contra SOMOS desde el inicio del proceso electoral. “Está interviniendo en contra de un partido de reciente creación”, afirmó.

“Un día vamos a gobernar este país”

Acosta Naranjo defendió la participación en SOMOS de exintegrantes del IFE y del INE, entre ellos Edmundo Jacobo, Rodrigo Morales, Marco Baños y René Miranda.

Sostuvo que quienes se incorporaron al partido cumplieron el periodo de veda previsto por la ley antes de militar en una organización política.

El dirigente cuestionó que, según sus acusaciones, las autoridades no hayan iniciado investigaciones contra Taddei pese a los señalamientos que mencionó durante su conferencia.

“Todo este escándalo comenzó con las corruptelas de Taddei”, afirmó.

Acosta Naranjo aseguró que SOMOS ya presentó recursos y denuncias civiles, penales y electorales por lo que considera una intervención indebida de Sheinbaum contra el partido. También sostuvo que SOMOS es una organización pequeña, pero afirmó: “Un día vamos a gobernar este país”.

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