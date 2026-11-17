El ataque en Loma Tova: Cinco personas vigilaban un terreno en Tecate cuando un grupo armado irrumpió en el lugar; dos fueron asesinadas y tres sobrevivieron. (Imagen ilustrativa | Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California)

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Un agente activo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y un capitán retirado del Ejército fueron asesinados durante un ataque armado contra cinco personas que vigilaban un terreno en Loma Tova, en Tecate, Baja California. Los otros tres hombres fueron privados de la libertad y posteriormente abandonados en distintos puntos del municipio.

La agresión ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Animal Político, un grupo de aproximadamente 14 hombres armados irrumpió en el predio, sometió a las cinco personas y se las llevó por la fuerza. Las víctimas fueron identificadas como Juan Enrique Rosales, agente de la AEI, y Óscar Reyes Ramírez, capitán retirado del Ejército.

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Los cuerpos fueron localizados el lunes 16 de noviembre, envueltos en plástico y a un costado de la carretera de cuota Tecate-Tijuana, en la zona de El Paso del Águila. Los otros tres sobrevivientes fueron encontrados maniatados en las inmediaciones de El Testerazo, sobre la carretera Tecate-Ensenada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado públicamente el móvil del ataque. Una de las líneas difundidas en torno al caso apunta a una posible disputa por el control del terreno, ubicado a unos 100 metros de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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El agente ministerial también realizaba labores de seguridad privada

La participación de Juan Enrique Rosales en la vigilancia del predio abrió preguntas sobre las actividades que realizaba fuera de sus funciones como agente investigador.

Animal Político reportó que Rosales estaba comisionado en San Felipe para labores de escolta, pero también colaboraba con una empresa de seguridad privada. Según esa reconstrucción, acudió al terreno de Loma Tova junto con otras cuatro personas para realizar labores de vigilancia.

La información difundida por ese medio señala que el grupo fue contratado para resguardar el inmueble. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente quién solicitó el servicio, qué empresa estaba a cargo ni si la actividad privada del agente contaba con autorización de sus superiores.

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Tampoco se ha precisado si las cinco personas tenían conocimiento de algún conflicto previo relacionado con la propiedad o si habían recibido amenazas antes de la agresión.

Investigan posible interés de grupos dedicados al robo de combustible

La cercanía del terreno con infraestructura de Pemex es uno de los elementos que se han mencionado al reconstruir el ataque. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Animal Político señalaron como hipótesis que grupos dedicados al robo de combustible podrían tener interés en controlar el predio.

Esa versión no ha sido confirmada por la Fiscalía ni existe, hasta ahora, información oficial que establezca una relación entre el doble homicidio y una operación de extracción ilegal de hidrocarburo en la zona.

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En otro punto de Tecate, la Fiscalía General de la República (FGR) informó el 9 de noviembre sobre el aseguramiento de mil 565 litros de una mezcla de hidrocarburo en un inmueble del ejido Luis Echeverría, conocido como El Hongo.

La investigación federal comenzó el 5 de noviembre, luego de que policías municipales reportaron un olor a gasolina en el lugar. Dos días después, durante un cateo, fueron localizados bidones y tambos, algunos de ellos con combustible.

La FGR informó el 9 de noviembre sobre el aseguramiento de mil 565 litros de una mezcla de hidrocarburo en un inmueble del ejido Luis Echeverría, conocido como El Hongo. (Crédito: Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California)

El aseguramiento ocurrió en un inmueble distinto al terreno de Loma Tova. La FGR no informó que el hidrocarburo estuviera relacionado con los ductos cercanos al predio donde fueron atacados los cinco vigilantes ni con el homicidio de Rosales y Reyes Ramírez.

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Fiscalía investigó una célula criminal por ataques contra servidores públicos

El ataque contra el grupo de vigilantes ocurrió en un municipio donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ha investigado a organizaciones criminales por agresiones contra policías y otros servidores públicos.

En agosto de 2026, la institución informó sobre la ejecución de 17 órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de una célula vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que relacionó con siete hechos violentos registrados en Tecate.

Entre los casos investigados estaban el homicidio de un jefe de grupo de la AEI, ocurrido el 19 de junio; el asesinato de cuatro personas en la taquería Mis Tíos, el 4 de julio, y el ataque contra Jesús Pereira, esposo de una regidora, el 14 de julio. La lista también incluyó agresiones contra policías municipales y otros homicidios.

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La FGE señaló que la célula presuntamente encabezada por un hombre identificado como Yael “N”, alias “El Bolas”, utilizaba cámaras de videovigilancia y labores de monitoreo para identificar rutas y zonas de resguardo. También reportó que sus integrantes mantenían vigilancia desde un domicilio de la colonia San José para alertar sobre la presencia de corporaciones policiales.

La investigación de esos hechos no establece, por sí misma, que dicha célula haya participado en el ataque de Loma Tova. Hasta ahora, las autoridades no han señalado públicamente a un grupo criminal como responsable del asesinato de los dos hombres.

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Tecate recibió un despliegue de 500 elementos semanas antes del ataque

La agresión contra los cinco vigilantes ocurrió menos de tres semanas después del inicio del operativo “Unidos por Tecate”, anunciado el 28 de octubre con la participación de aproximadamente 500 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, además de 120 unidades.

El despliegue fue presentado por el alcalde Román Cota como una estrategia para reforzar la seguridad en el municipio, ante los hechos violentos registrados en la región.

Tras el asesinato de Rosales y Reyes Ramírez, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tecate, Juan Aldrete Márquez, cuestionó los resultados de la estrategia y la capacidad de las autoridades para contener la violencia. En declaraciones a El Sol de Tijuana, consideró que la privación de la libertad de cinco personas y el asesinato de dos de ellas representaban un mensaje en medio de la disputa criminal que afecta al municipio.

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Aldrete también planteó interrogantes sobre la presencia de expolicías y militares retirados en el terreno, así como sobre las circunstancias en las que se organizó la vigilancia del inmueble.

La Fiscalía no ha informado si las víctimas habían solicitado protección, si existían denuncias previas por amenazas relacionadas con el predio o si el ataque está vinculado con alguno de los grupos criminales investigados en Tecate.

Por ahora, la posible disputa por el terreno y su cercanía con ductos de Pemex permanece como una línea de investigación difundida en torno al caso, sin una confirmación oficial sobre el móvil del doble homicidio.