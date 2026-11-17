El jugador de los 49ers siempre ha dejado claro su amor por México. (Crédito: Joe Nicholson-Imagn Images)

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Tras protagonizar un dramático triunfo como visitantes frente a los Dallas Cowboys, el linebacker de los San Francisco 49ers con raíces mexicanas, Fred Warner, envió un mensaje directo a la afición que abarrotará el Estadio Banorte el próximo domingo para el duelo ante los Minnesota Vikings.

La cuenta regresiva para el esperado regreso de la NFL a territorio mexicano ha entrado en su etapa más vibrante y uno de sus máximos protagonistas ya palpita el reencuentro con la afición tricolor.

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Será la tercera ocasión que los Niners jueguen en el estadio Azteca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Warner envía un mensaje a sus fanáticos

Este domingo, los San Francisco 49ers ofrecieron una auténtica exhibición ofensiva y de carácter competitivo al imponerse en un duelo de alarido frente a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium, resultado que no solo reafirma el gran momento del conjunto californiano en la temporada regular, sino que sirve de antesala perfecta para su inminente viaje a la capital del país.

Apenas instantes después de haber sellado la victoria en suelo texano, y con la adrenalina todavía a flor de piel tras contener el embate final de los Cowboys, Fred Warner tomó los micrófonos para dedicar un saludo cargado de simbolismo a los seguidores mexicanos. El estelar apoyador de los gambusinos, quien se perfila como uno de los jugadores más ovacionados cuando salte al emparrillado de Santa Úrsula, dejó en claro la ilusión que le genera volver a presentarse frente a un público con el que mantiene un vínculo personal profundo.

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“México, estuvo muy cerca, pero conseguimos la victoria. ¡Vamos! Nos vemos pronto”, exclamó con visible entusiasmo el líder defensivo de San Francisco, encendiendo de inmediato el ánimo de miles de aficionados que desde hace meses aguardan el retorno del futbol americano profesional a la Ciudad de México.

El jugador de fútbol americano Fred Warner, de los San Francisco 49ers se ve emocionado de jugar en la Ciudad de México. (IG 49ers)

Un lazo familiar y una historia de orgullo tricolor

El gesto de Fred Warner hacia la afición azteca trasciende lo meramente protocolario. El defensor estrella de los 49ers posee herencia mexicana por parte de su abuelo materno y creció en un entorno familiar profundamente arraigado a las costumbres y valores de nuestro país gracias a la influencia de su madre, Laura. A lo largo de su trayectoria en la élite de la NFL, Warner ha portado con orgullo esa identidad binacional, convirtiéndose en un embajador natural de la franquicia californiana entre el público hispanohablante.

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Esta conexión emocional ya tuvo un capítulo inolvidable el pasado 21 de noviembre de 2022, fecha en la que la liga celebró su última visita oficial a territorio mexicano antes de la pausa por los trabajos de remodelación del inmueble capitalino.

Aquella noche, en el entonces denominado Estadio Azteca, Warner protagonizó una de las postales más emblemáticas del encuentro al saltar al terreno de juego ondeando con orgullo la bandera de México antes del compromiso en el que los propios 49ers superaron con autoridad a los Arizona Cardinals. Además, en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos años, el linebacker ha sido captado luciendo el jersey de la Selección Mexicana de futbol, reafirmando su cercanía con la cultura deportiva del país.

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Warner tiene una estrecha relación con la cultura mexicana. (AP Foto/Jennifer Stewart, Archivo)

El regreso de la NFL a la Ciudad de México

El enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings correspondiente a la Semana 11 de la temporada 2026 de la NFL marcará el inicio de una nueva etapa de encuentros internacionales en la capital mexicana, luego de confirmarse el regreso del circuito al remodelado Estadio Banorte.

Con ambos equipos buscando consolidar sus aspiraciones rumbo a la postemporada, el duelo promete un ambiente inmejorable en las gradas y un espectáculo de alto voltaje sobre el emparrillado.

Para quienes seguirán las acciones desde casa o se darán cita en el coloso de Santa Úrsula, el compromiso está programado para disputarse el próximo domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte, dando continuidad a una tradición que une a la afición mexicana con las máximas figuras del emparrillado.

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